Oposición frontal en la Playa de San Juan a la instalación de un ecoparque

Vecinos de la Playa de San Juan han iniciado una recogida de firmas en contra de la instalación de un ecoparque en una parcela de 5.000 metros cuadrados donde ahora hay un pipicán al entender que este tipo de dotaciones son "una forma bonita de llamar a vertederos de basura" y que generan un gran impacto ambiental, aparte de ruidos por el trasiego de camiones y un caos de tráfico en una avenida (Locutor Vicente Hipólito) que registra a diario el paso de miles de vehículos, que se multiplican en temporada alta turística. Los vecinos afirman que la zona está muy saturada de servicios (Bomberos, Emergencias, tranvía, futuro centro de salud) y piden que se reconsidere.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante admite que ese solar se ha estado barajando para uno de los tres nuevos ecoparques aprobados para la ciudad pero que tampoco está cerrado y asegura que la decisión no se tomará sin el consenso vecinal y de la junta de distrito.

Según confirmaron fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente hace unas semanas, el ecoparque que dará servicio a la Playa de San Juan se ubicará en la parcela que actualmente ocupa un espacio para perros junto al Parque de Bomberos. José Caracena, presidente de la asociación de vecinos, dijo entonces que «a nadie le gusta que le pongan este tipo de instalaciones cerca de su casa, pero son necesarias, mejor es que la gente deposite esos residuos allí y no en medio de la calle o junto a un contenedor».

Sin embargo, los vecinos del entorno se oponen frontalmente y critican que nadie les haya consultado ni explicado nada al respecto. En este sentido, Caracena ha señalado que el Ayuntamiento le informó de que iría una zona con vallado y árboles, y quedaría un entorno bonito. "No estoy a favor de que se ponga nada que moleste a los vecinos. Hemos hecho un montón de cosas para el barrio, como el centro de salud. No a favor de un ecoparque que a los vecinos les pueda molestar", ha afirmado el dirigente vecinal, aparte de barajar la opción de reunirse con quienes están molestos. El dirigente vecinal afirma que el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, les emplaza a una reunión con la propia asociación para explicarles el proyecto. Los socialistas critican las formas del bipartito.

Un portavoz de este grupo de residentes, José Pérez, ha explicado que los afectados han empezado a movilizarse no porque estén en contra de los ecoparques, que reconocen son imprescindibles para el reciclaje, sino de la ubicación barajada "sin estudiar detenidamente otras que no tengan los problemas que hay aquí", afirman.

Por ejemplo, la proximidad a una zona residencial nueva situada a unos 30 metros de distancia; el volumen de vehículos que circula por la avenida al cabo del día, que la convierten en "una vía congestionada y saturada a la que habría que añadir los camiones y furgonetas con festino al ecoparque"; que la entrada y salida estarían en la misma fachada con un centro de control para identificar el tipo de residuo, lo que requiere minutos de trámites que generarían más retenciones de tráfico sin que haya espacio para una vía de servicio como hay en las instalaciones de Agua Amarga; que el espacio que se pretende está junto al centro de emergencias de Bomberos y Policía Local, y sede del SAMU; a 20 metros del paso del tranvía que ya genera "efecto tapón", a 100 metros de un colegio y 150 metros de una residencia de ancianos.

"Eufemismo"

"No tiene sentido si Alicante es una ciudad eminentemente turística que nos instalen un ecoparque, eufemismo para definir un sitio donde se vierten restos, en el acceso principal a la Playa de San Juan. Aparte a la salida los vehículos se tropezarán con el paso a nivel del TRAM", señalan.

Los vecinos han recopilado documentación municipal del proyecto según la cual se estima una entrada de residuos por ecoparque de 3.200 toneladas al año, entre ellos residuos peligrosos domiciliarios como absorbentes, adhesivos, aerosoles, disolventes, baterías, productos químicos, tubos fluorescentes, pilas o pinturas, entre otros, aparte de madera, enseres, chatarra o escombros, "lo que genera polvo y en función del viento puede llegar a las casas y al colegio".

En el escrito que acompaña a su campaña de recogida de firmas en change.org indican también que "esto es una zona residencial y poner aquí un ecoparque traería más gente (mucha de ella interesada en la chatarra y desperdicios que aquí se desalojarían) con más ruido de hierros, máquinas camiones y demás. Esta zona es considerada residencial y consideramos que el ecoparque desvalorizará también nuestras viviendas".

También hacen hincapié en que el parque de mascotas ya está consolidado, con el arbolado crecido y que da sombra tras varios años dando servicio. Aunque les han prometido un espacio anexo, es más pequeño y no está preparado, afirman.

Los vecinos han revisado la legislación que indica, en materia autonómica, que un ecoparque se ubicará preferentemente en suelo urbano, "y si ello no fuera posible en suelo no urbanizable común", y entienden que en la zona aún quedan espacios de estas características. "¿Más inconvenientes? Al estar al lado la vía del tranvía, es imprescindible la aprobación del proyecto del ecoparque por parte de Ferrocarriles de la Generalitat. Si no, el Ayuntamiento no puede otorgarle licencia de obra. Además, en toda edificación por la Playa de San Juan hay que hacer catas arqueológicas y si hay movimiento de tierra, el Ayuntamiento debe cumplir su propia legislación", concluyen.

Reacciones

"Hay muchísimas más alternativas y no se ha estudiado en absoluto esta ubicación" José Pérez - Vecino

"Consideramos que no es la ubicación adecuada. Hay otros sitios en el término municipal para poner un ecoparque" Juan Ribera - Vecino

"No hemos sido informados en absoluto. La ubicación no es la idónea. Esto va a interferir en nuestro bienestar y en el valor de nuestras viviendas" Pedro Gea - Vecino

"Lo han hecho de una manera muy tapada, para que no nos enterásemos de nada" Josefa Frías - Vecina

Ayuntamiento

Desde el equipo de gobierno aseguran que no está tomada la decisión pues lo siguen estudiando los técnicos y solo está cerrado el ecoparque que se instalará en Villafranqueza, junto al campo de fútbol, en una parcela municipal con acuerdo vecinal. Sobre la dotación prevista en la Playa de San Juan, explican que este espacio que ahora acoge un parque de perros en Locutor Vicente Hipólito se ha barajado pero tampoco está cerrado. "Este tipo de instalaciones genera rechazo entre los vecinos pero no deja de ser un servicio para ellos pues facilita (que se deshagan de materiales) en caso de reforma. Cualquier instalación de este tipo va a requerir consenso con la asociación vecinal y la junta de distrito", admiten.

Por este motivo, solo está decidida la ubicación en Villafranqueza, señalan, porque hay acuerdo con los vecinos. No así en la Playa de San Juan y en la zona del PAU 1/carretera de Madrid, donde siguen buscando "espacios que reúnan condiciones y sean aceptados por los vecinos". Es decir, que faltaría por determinar el espacio para estos dos ecoparques "y no se va a tomar determinación sobre la ubicación sin consenso de los vecinos, y que sea aceptado por todos. Antes de tomar cualquier decisión se consultará con los vecinos".

Las fuentes insisten en que los ecoparques no generan olores de ningún tipo, quizá solo algo de tráfico y ruido en la descarga de contenedores, pero "no es una actividad peligrosa. Son residuos domésticos en contenedores y en naves, con medidas que vienen en la legislación. Se retiran al día porque no es un centro de tratamiento y se retiran cada día pues solo es un depósito, llegan los camiones y se los llevan".

Apoyo del PSOE a los vecinos

El Partido Socialista de Alicante se reunirá con los vecinos y vecinas de la avenida Locutor Hipólito de playa de San Juan que se oponen a la instalación de un ecoparque. “Los socialistas consideramos que las formas del alcalde no son aceptables, nunca busca el consenso de la ciudadanía, es incapaz de ofrecerse para establecer un diálogo razonable y explicar la conveniencia o no de este ecoparque que parece ser que, en principio, los propios afectados cuestionan su idoneidad. Siempre utiliza el ordeno y mando, así le va a esta ciudad”, ha indicado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.

Consideran que Luis Barcala no respeta a los vecinos. “Consideramos que una propuesta de esa trascendencia para el entorno, no debe tomarse sin la aceptación de la ciudadanía. Es la mala cabeza de este alcalde, que no gestiona con talante conciliador este Ayuntamiento, y solo se dedica a poner parches sin tener una mínima planificación. En el PSOE vamos a promover una reunión con los vecinos, que nos trasladen su punto de vista, para obtener soluciones preferiblemente consensuadas”.

El PSOE cree que la gestión adecuada de residuos requiere de ecoparques por el propio interés de los vecinos, pero "dónde se deben ubicar debe ser una decisión acompañada de explicaciones y conversaciones" con representantes vecinales, "que hasta ahora brillan por su ausencia. Un mal estilo de gobierno del alcalde Barcala. No es de extrañar que de esta manera aparezcan las quejas de la ciudadanía. Es la forma de actuar de este alcalde”, termina diciendo Millana.