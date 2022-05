La provincia necesita 250 médicos de familia más para garantizar el reemplazo por las jubilaciones y reorganizar la Atención Primaria

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfyc) reclama un aumento de las plantillas de médicos de familia y una mayor inversión en este escalón sanitario para poder abordar todas las tareas propias de su especialidad y atender con un mínimo de calidad y tiempo a los pacientes. En este sentido, la sociedad científica cifra en 250 los médicos necesarios para reforzar los centros de Atención Primaria de la provincia de Alicante y garantizar el remplazo de los médicos que se van a jubilar en los próximos años. Una cifra que deja muy corta los 56 contratos de Medicina Familiar que se han hecho en las últimas semanas dentro del aumento estructural de la plantilla de Sanidad.

Y es que más allá de las agendas desbordadas y del poco tiempo que pueden dedicar a los enfermos, los médicos lamentan que hay muchas tareas propias de su especialidad que tienen que aparcar por falta de tiempo y recursos. “Necesitamos más refuerzos para poder hacer todo lo que nuestra especialidad abarca y que supone un beneficio para la ciudadanía", explica María Ángeles Medina, presidenta de la Sovamfyc. Esta falta de plantilla provoca, por ejemplo, que los médicos no puedan ejercer la parte comunitaria de la especialidad, que abarca charlas en los colegios, a asociaciones de vecinos o la prescripción social. La formación de especialistas es otro problema derivado de la falta de tiempo. “Muchos tutores no quieren continuar porque no tienen ningún tipo de reconocimiento y a diario son los últimos que se marchan de los centros de salud”. Algo que también ocurre con la investigación, “vas tan sobrecargado que no puedes dedicarte a ella”.

En su nuevo plan para la Atención Primaria, la Conselleria de Sanidad ha previsto que los centros de salud se equipen con nueva tecnología, como ecógrafos, para que los médicos puedan practicar más técnicas diagnósticas. Algo que también requiere de tiempo. “Llevábamos muchos años pidiendo los ecógrafos y nos han dicho que los van a comprar, pero si por falta de tiempo no podemos hacer ecografías, al final se quedarán sin uso y olvidados”, explica Medina.

La presidenta de la Sovamfyc tiene esperanza de que con el nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, se abra una nueva etapa de diálogo con los profesionales de la Atención Primaria para restablecer unas relaciones que quedaron muy deterioradas con la anterior consellera, Ana Barceló.

A nivel nacional, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria cifra en 10.000 los médicos de familia necesarios para garantizar el reemplazo por las jubilaciones y reorganizar la Atención Primaria. Esta medida permitiría reducir la ratio de población asignada por médicos de familia hasta los 1.000 pacientes por consulta.

Según el modelo que ahora presenta esta sociedad científica, para poder dar respuesta a las necesidades de salud de la población también se propone una nueva composición para los equipos de Atención Primaria, de modo que por cada plaza de médicos de familia haya una plaza de enfermería, una plaza de administrativo sanitario y auxiliar de enfermería por cada dos equipos de medicina y enfermería.