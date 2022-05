Las ganas de fiesta dispara la demanda de las mesas de los racós a un mes de las Hogueras

Las ganas de fiesta tras dos años sin Hogueras se imponen a los precios desorbitados y al miedo al covid al dispararse la demanda de mesas de los racós cuando aún falta casi un mes para la plantà. Las comisiones tienen en general el espacio reservado y vendido, con listas de espera, incluso las que han subido costes para paliar el encarecimiento de mesas, sillas, vallas, escenarios y de la iluminación.

Las que aún tienen mesas a la venta llevan un ritmo de facturación más elevado que antes de la pandemia para sorpresa de los festeros, que esperaban más reticencias por la situación actual, y apenas tienen disponibles un 10 ó 15% del total cuando aún faltan varias semanas para la plantà por las ganas de celebrar después de tres años. Algunas, sobre todo las que montan macrorracós con capacidad hasta para mil personas, obtienen del negocio de estos recintos populares hasta un tercio de su presupuesto anual llegando a recaudar más de 45.000 euros con el alquiler de mesas.

A los recintos populares, a los que la gente se puede llevan su comida y su bebida, se suman los propios racós de las comisiones, donde los festeros que son socios celebran la fiesta.

Los artistas, por su parte, ya están construyendo las portadas de racós, que suelen dejar para después de la foguera, y de las barracas, asociaciones que sí sufren una fuga de socios y que miran con recelo a lo que pueda pasar en las Hogueras de 2023, cuando tengan que conseguir nuevos ingresos. Estas comisiones acaban de celebrar el 90 aniversario de su fundación y plantarán 46, frente a las más de sesenta de años atrás.

El racó de Hernán Cortés, en la céntrica plaza de la Montañeta de Alicante, está ya completo a un mes de las Hogueras. Cuenta con un espacio para 650 personas y otro para 350, uno a continuación del otro, dado que en un solo recinto está prohibido por normativa superar el millar de personas. "Al no haber restricciones ni información sobre aforos, la gente ha seguido pidiendo. Más mesas no ponemos poner, tenemos lo que tenemos, pero la gente está más interesada y con más ganas. Hay quien pide que les busquemos un rinconcito pero hay limitación y llegamos donde llegamos", señala el presidente de la comisión, Manuel Gomis.

Después de dos años sin fiesta, con el 23 de junio festivo local y el 24 autonómico, prevé que sean unas grandes Hogueras. No obstante, dada la situación económica han congelado precios. La mayor parte de las mesas ya las tenían vendidas desde antes de la pandemia para las fiestas de 2020, posteriormente suspendidas, y con ese dinero pudieron pagar el monumento de categoría Especial. "Paralizamos todo y se le dijo a la gente que ahí tenían su mesa reservada. Hubo gente que no le interesaba y se le devolvió el dinero, pero había una lista de espera y no ha habido problema en venderlas todas. La gente está deseando". Esta comisión cobra 500 euros por una mesa para 10 personas.

"Con la pandemia, algunos quisieron que se le devolviera el dinero de las mesas, pero había una lista de espera y no ha habido problema en venderlas todas. La gente está deseando" Manuel Gomis Selva - Presidente de Hernán Cortés

Hogueras Especiales

Para algunas Hogueras Especiales, la recaudación por los racós populares ronda los 50.000 euros, y puede llegar a suponer un tercio del presupuesto anual.

Otra Especial con un recinto extenso es La Ceràmica, que se ha visto obligada a subir el precio de las mesas. "Si no se apuntan a las comisiones, la gente tiene que participar en la Fiesta de otra forma. A nosotros nos han subido la música un 40%; las luces más de un 60%; el alquiler de las mesas y las sillas también, y tenemos que repercutirlo. Al final estanos regalando la Fiesta y la gente no se apunta a las comisiones, que son los verdaderos motores que hacen que la Fiesta funcione. Intentamos mantener la categoría del monumento y del racó para que vaya acorde". Pese a ese incremento en el coste del alquiler de las mesas, la ciudadanía ha respondido, señala el presidente, Antonio Carrión.

"Nos han subido la música un 40%; las luces más de un 60%; el alquiler de las mesas y las sillas también, y tenemos que repercutirlo. Al final estanos regalando la Fiesta y la gente no se apunta a las comisiones" Antonio Carrión - Presidente de la hoguera La Ceràmica

Este distrito monta un recinto popular para 900 personas, a un coste de 290 euros una mesa para 10 personas para las principales noches de Hogueras. Aún así, al estar en un barrio, los precios son más bajos que en el centro de Alicante y se tiene en cuenta que la mayoría de los solicitantes son familias, para las que supone un importante desembolso.

"Nos quedan muy pocas mesas, unas cinco, y estamos aún a un mes. La pandemia hace que la gente espere a última hora para todo pero hasta el 16 de junio estamos alquilando mesas porque montamos el racó 19 de junio. Hemos sacado el cartel de reservas al mismo tiempo primero para socios y luego para el público en general". Palacio i Serra, artistas que han la Especial adulta, la infantil y la portalada de barraca, montarán también la del racó.

Racó de Autobuses

El distrito de Séneca-Autobusos tenía en enero de 2020 vendidas todas las mesas para el racó de las Hogueras de aquel año, finalmente suspendidas. "Llegó la pandemia y tuvimos que devolver el dinero, pues estaba todo cobrado. Y la gente contenta, somos cumplidores", señala el presidente, Josep Amand Tomás. Empezaron hace un mes a venderlas de nuevo y "la cosa esta bien".

"Al principio a la gente le costó arrancar un poco desde cero. Es volver al rodaje anterior. Pero nuestra comisión se ha mantenido e incluso incrementado en socios durante la pandemia. La gente está motivada y con ganas de celebrar las Hogueras. Pero se animaron en cuanto se enteraron de que las mesas estaban disponibles", señala el dirigente festero. Son 100 mesas, por lo que la capacidad es de 1.000 personas y quedan unas pocas disponibles. También han regularizado precios "porque todo sube, una mesa en el racó son 450 euros, 45 por persona del 20 al 23 de junio". El artista de la hoguera infantil, Óscar Villada, hace la portada.

"Al principio a la gente le costó arrancar un poco. Es volver al rodaje anterior. Pero se animaron en cuanto se enteraron de que las mesas estaban disponibles" Josep Amand Tomás - Presidente de la hoguera Séneca

"Tenemos el racó casi lleno, nos quedan pocas mesas", afirma César Sirvent, presidente de la hoguera Parque Plaza de Galicia, que instala dos recintos, el joven con 100 mesas, por lo que su capacidad máxima es de mil personas; y el VIP para 500 personas. "En 2019 se llenó al 100% y tuve gente en lista de espera. Estamos vendiendo paulatinamente a un ritmo bueno. Algunas personas esperan, son un poco reticentes por todo lo que ha pasado, por el covid, los exámenes, los costes, la subida de todo, pero pero aún queda un mes".

"En 2019 se llenó al 100% y tuve gente en lista de espera. Este año algunas personas son un poco reticentes por todo lo que ha pasado, por el covid, los exámenes, los costes, la subida de todo, pero pero aún queda un mes" César Sirvent - Presidente de la hoguera Parque Plaza de Galicia

Dada la situación de la economía, este distrito mantiene precios sin bajar el nivel de las actuaciones, señala Sirvent. La oferta es de djs en la zona joven y orquesta en la VIP. El coste es de 460 euros por mesa para diez las cinco noches de Hogueras y devuelven 60 en vales, "la silla sale a 8 euros día y persona. Hacemos packs de consumiciones pero damos la opción de que la gente se pueda llevar su cena o su bebida, hay vigilantes de seguridad, acceso restringido...". La portada la hace la comisión y el racó joven es también la barraca Or i Flama (barracó), que también la hacemos nosotros. Es sobre el LGTBI, como la hoguera".

En distritos alejados del centro de Alicante como el Polígono de San Blas, que también planta su monumento en Especial, llevan un ritmo de venta de mesas para el racó más elevado que otros años. "Nos nutrimos de los vecinos y tenemos bastantes nuevos. Está muy animado, hemos vendido ya más que otros años por estas fechas", señala el presidente, Néstor Álvarez.

Instalan unas 70 mesas para 700 personas como recinto popular más 30 para los comisionados de la hoguera que ya están completas. En cuanto a los precios, hasta el 29 de mayo cobran150 euros a lo socios y 200 a los no socios, los mismos que en 2019, y a partir de esa fecha los subirán. "Vemos que la gente está animada y con ganas, tenemos esperanzas en que serán unas buenas hogueras, no hay reparos por el tema covid y también tenemos suerte con el sitio que tenemos, amplio y abierto, no vemos tanto miedo". Este distrito no vive, contrariamente a otras grandes, de los ingresos del racó popular sino de los patrocinadores y de la feria que instalan junto al monumento.

"No hay reparos por el tema covid y también tenemos suerte con el sitio que tenemos, amplio y abierto, no vemos tanto miedo" Néstor Álvarez - Presidente de la hoguera Polígono de San Blas

"Pensábamos que la participación iba a ser un poco mayor pero no nos podemos quejar", señala Elena Bonastre, presidenta de la hoguera Passeig de Gómiz, que monta dos racós, uno de ellos joven y otro más familiar en el parking del Postiguet. Al margen de modas que lleven a los adolescentes a otros macrorracós del centro de Alicante, señala que la gente está animada, con ganas de retomar la Fiesta, de juntarse y de bailar en el racó.

A nivel de comisión, indica que está costando retomar la rutina de los actos, "cambiar el chip para juntarnos y hacer actividades, excursiones...Pero el público en general tiene muchas ganas". Instalan un racó con un aforo de 400 personas y otro de 700, con más patrocinios. "La gente está esperando a cobrar y a que llegue junio. Los últimos años a finales de mayo y primeros de junio teníamos el subidón y tenemos esperanza de que así sea. No están mal para ser un año tan raro. Estamos contentos".

""La gente está esperando a cobrar y a que llegue junio. Los últimos años a finales de mayo y primeros de junio teníamos el subidón y tenemos esperanza de que así sea. No están mal para ser un año tan raro" Elena Bonastre - Presidenta de la hoguera Passeig de Gómiz

Barracas

En cuanto a las barracas, plantarán 46 frente a las más de sesenta de hace unos años. "La pandemia ha pasado factura. Ha habido bajas de socios por los ERTES, por fallecimientos, gente que se ha quedado sin trabajo, el número de socios ha bajado algo a nivel global", señala Ángel Galindo, presidente de la Federación de Barracas, entidad que supera los 90 años de historia.

Afirma Galindo que las que plantan en el centro de Alicante siempre tienen un poco más de solvencia por el apoyo de los patrocinadores mientras en los barrios sobreviven de la publicidad en los llibrets de bares y comercios . Las dudas son sobre todo para las Hogueras de 2023 ya que cuando llegó la pandemia tenían pagada la fiesta de este año gracias a la venta de lotería y que habían cobrado el 75% de las cuotas.

"La pandemia ha pasado factura. Ha habido bajas de socios por los ERTES, por fallecimientos, gente que se ha quedado sin trabajo, el número de socios ha bajado algo a nivel global" Ángel Galindo - Presidente de la Federación de Barracas

"Cada vez está más complicado. Algunas marcas de verdad no pueden y otras han aprovechado para poder quitarse del medio, pero en general las ayudas de fuera a la Fiesta están siendo menores, salvo la del ayuntamiento y de algunos patrocinadores. La entrada de dinero es baja y ha habido un incremento de precios desorbitado. Es vergonzoso el incremento en el precio de la luz. Muchas barracas prescindirán de los arcos porque no van a hacer una derrama para poner iluminación. Ha subido todo, mesas, sillas, vallas, escenarios. Habrá que hacer números para plantar el año que viene porque la Fiesta no vale lo mismo que antes de la pandemia". Por ello, prevén que la calidad de las portadas empeore.