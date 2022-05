Los alicantinos pierden más de 49.000 puntos del carné en un año a pesar de la pandemia

La pandemia de coronavirus y las restricciones a la movilidad derivadas de esa circunstancia han tenido un efecto limitado sobre las multas de tráfico, cuyo número se ha mantenido alto a pesar del contexto. Según datos de 2020 desglosados por municipios que acaba de hacer públicos la Dirección General de Tráfico (DGT), las sanciones impuestas en las localidades de la provincia de Alicante acarrearon la pérdida de un total de 49.258 puntos del carné de conducir. La cifra supuso un descenso en relación a 2019, cuando los puntos detraídos fueron 57.004, pero aun así la bajada resulta poco significativa si se tiene en cuenta el gran impacto que la crisis sanitaria tuvo sobre los desplazamientos.

El descenso en el número de sanciones también bajó, pero de una forma casi simbólica, poniéndolo en el contexto de la pandemia: de 16.520 a 15.136. La estadística no precisa si se trata únicamente de las multas impuestas por cuerpos policiales locales, si bien es cierto que en ella no se reflejan sanciones en ningún municipio que no disponga de su propia policía, con lo cual resulta plausible esa hipótesis. En cualquier caso, lo que queda claro que, a pesar de las circunstancias de la crisis sanitaria y del parón que sufrió la movilidad, la actividad sancionadora por saltarse las normas de tráfico siguió su curso normal. Y eso se nota especialmente en algunos tipos de infracciones.

Las multas por exceso de velocidad en los municipios se incrementaron en 2020: hubo 8.224, de las cuales 6.490 supusieron la pérdida de dos puntos, 1.368 conllevaron la detracción de cuatro puntos y en los 366 casos restantes se restaron seis puntos. El año anterior se habían aplicado 6.889 sanciones de este tipo, es decir, en medio de la pandemia se produjo un aumento de casi el 19,4%. Y se debió particularmente a la actividad registrada en unos pocos municipios, y particularmente en la ciudad de Alicante, donde se concentraron el grueso de estas multas.

Según la estadística de la DGT, en la capital de la provincia se impusieron en 2020 un total de 7.795 sanciones por exceso de velocidad con pérdida de puntos, de las cuales 6.181 acarrearon la detracción de dos puntos, 1.272 supusieron una merma de cuatro y en los 342 episodios restantes a los conductores se les quitaron seis puntos. Resulta evidente, a la vista de los datos, que los radares instalados en los principales accesos a Alicante, como en el barrio de Rabasa o en la Avenida de Dénia, estuvieron funcionando a pleno rendimiento.

Mismas sanciones por alcohol y menos por el móvil

La pérdida de puntos por conducir bajo los efectos del alcohol se mantuvo en 2020 en niveles muy similares a los del año anterior, tanto que puede decirse que la pandemia tampoco tuvo incidencia alguna sobre la comisión de este tipo de infracciones. Si en 2019 se habían impuesto 1.514 sanciones de este tipo, 938 con detracción de cuatro puntos y las 576 restantes de seis, al año siguiente la cifra se quedó en 1.363; de ellas, 831 acarrearon una merma de cuatro puntos en el carné, y seis en las otras 532. En este caso, las multas sí se distribuyeron ampliamente por el territorio de la provincia, ya que hubo sanciones en 52 localidades. El mayor número se registró en Elche: 371, frente a las 332 de Alicante.

Tampoco se produjo un descenso significativo de las sanciones graves por saltarse semáforos, ya que pasaron de 1.357 en 2019 a 1.178 en el año donde comenzó la pandemia. Aquí también se situó Elche en cabeza, con 295 multas, mientras que en Alicante se impusieron 254 y en Benidorm 246, cifras todas ellas muy superiores a las de Alcoy, Torrevieja y Elda, con 41, 36 y 33, respectivamente. Cada una de estas sanciones supuso una pérdida de cuatro puntos.

En cambio, resulta muy llamativa la caída de sanciones por ir utilizando el teléfono móvil al volante: se redujeron prácticamente a la mitad. Hubo 1.271, cuando el año anterior el número había ascendido a 2.329. Resulta muy llamativo que en la ciudad de Alicante tan solo se impusieran cuatro de estas multas, mientras que en Elche se aplicaron 381, en Benidorm 221 y en Torrevieja 104. Les siguieron, ya a más distancia, Dénia, Orihuela y Novelda, con 45, 43 y 41 casos, respectivamente. Cada uno de estos casos se penalizó con la pérdida de tres puntos en el carné.