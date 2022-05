El PSOE pide ampliar el calendario de los socorristas en las playas ante los ahogamientos en El Campello y Guardamar

El portavoz de Grupo Socialista, Francesc Sanguino, ha solicitado que se amplíe el período de salvamento ya que, considera, "hace tiempo que es momento de ampliar el calendario para el servicio de salvamento en playas". Sanguino ha explicado que "desde principio de mandato venimos exigiendo que se amplíe este servicio, ya que estamos sumando más días de baño en nuestras playas".

De hecho, el PSOE ha recordado que ya pidieron esta ampliación en 2019 y se denegó junto a la iniciativa de utilizar drones. En 2021, se denegó también la propuesta a ampliar el servicio a octubre, han indicado los socialistas.

"No basta con que se cuiden y arreglen, con disponer espacios de ejercicio físico y deporte en ellas, es preciso aumentar el periodo de servicio de salvamento para procurar que no se produzcan ahogamientos como los que se han producido en El Campello y Guardamar", ha explicado Sanguino, quien ha añadido que "los accidentes en nuestra costa se cobran vidas y más afluencia de bañistas implica necesariamente más responsabilidad de protección por parte de nuestro Ayuntamiento".

Los socialistas han asegurado que volverán a insistir para que "el servicio de salvamento mejore con una iniciativa de pleno o con cualquier instrumento efectivo". Sanguino ha criticado a Barcala y le ha exigido que "no mire a otro lado, estamos hablando de la seguridad de miles de personas y Alicante debe ser un ejemplo para el resto del litoral español".

El portavoz socialista ha concluido enviando sus condolencias a los familiares de los dos fallecidos, y ha felicitado a los bañistas que han intentado salvar la vida de uno de ellos. "Nos alegramos de que se haya podido salvar finalmente a una mujer que se estaba ahogando también en El Campello", ha concluido Sanguino.

El PSOE pide que los espacios de baño accesible se habiliten antes de Hogueras para "no discriminar" a las personas con movilidad reducida

El Partido Socialista de Alicante ha denunciado que no puede ser que una ciudad turística como Alicante "no tenga previsto poner en marcha en sus playas un espacio para personas con movilidad reducida hasta el 1 de julio". La responsable de Turismo, Trini Amorós, ha indicado que “sabemos de las dificultades de instalarse hasta que no terminen las Hogueras en El Postiguet, pero nuestro término municipal tiene más playas donde sí se podría implementar este servicio”.

Amorós ha criticado que Barcala discrimine a las personas con movilidad reducida ya que "tienen todo el derecho a poder disfrutar de las playas igual que el resto de los vecinos de Alicante". La responsable de Turismo ha exigido al alcalde de Alicante “que no pase como en años anteriores, que el retraso en la licitación de estos servicios hace que las personas con diferentes capacidades no puedan disfrutar del baño". El Partido Socialista solicitó en el último Patronato de Turismo que, a partir de ahora, se habiliten los espacios de baño accesible desde el 15 de junio, por ser unas infraestructuras que no solo afectan a los turistas sino "también a los vecinos".

El sector turístico de Alicante, ha criticado Amorós, "no merece un alcalde que le dé la espalda en pandemia cuando fue el sector más castigado y los alicantinos no nos merecemos un Alcalde que fagocite las propuestas en materia de turismo que hacemos los socialistas para descafeinarlas y dejarlas sin efecto". La responsable socialista de Turismo se refiere con estas palabras al Plan de Deporte Náutico y de Playa como medida para desestacionalizar el turismo y reconvertirla en una única escuela, al rechazo a la iniciativa de que no se realicen obras en temporada alta turística en Alicante o a la promesa de revisar el PGOU sin tener en cuenta el modelo de ciudad actual y el factor turístico como uno de los ejes del mismo.