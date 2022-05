Barcala recibe a Perelló a los seis meses de ser nombrado director de Casa Mediterráneo

"He comido con dos ministros, me he entrevistado con tres secretarios de estado y con cinco directores generales, con un presidente de la Generalitat y con el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, que tiene rango de primer ministro, pero no me he podido entrevistar con el alcalde de Alicante ni con el presidente de la Diputación ni con el alcalde de Benidorm, que son tres consorciados. Deben de tener las agendas muy ocupadas y yo estoy a la espera". Así se lamentaba el nuevo director de Casa Mediterráneo, el socialista Andrés Perelló, en una entrevista con este diario publicada a principios de abril, cuando habían pasado cinco meses desde su llegada a la institución diplomática con sede en la capital alicantina con el aval de Ximo Puig.

Un mes y medio después de esas palabras, el alcalde, Luis Barcala, recibió a Perelló en su despacho de Alcaldía, en un encuentro que no se incluyó en la agenda pública del alcalde ni de la que tampoco informó Casa Mediterráneo pese a las preguntas de este diario, alegando que se trataba de una "reunión interna de trabajo". "He comido ya con dos ministros, pero aún no me han recibido ni el alcalde de Alicante ni el presidente de la Diputación" Un día después de ese encuentro a puerta cerrada, desde la institución diplomática informaron de la reunión entre Barcala y Perelló. La cita de este lunes, según el comunicado, fue "cordial". Se produjo, eso sí, después de que Perelló señalara, en la citada entrevista, que el Ayuntamiento de Alicante debería ponerse "al corriente, porque lleva diez años sin pagar su cuota", que en cifras supone el presupuesto de un año de Casa Mediterráneo. Aunque ni una institución ni la otra quisieron concretar los datos, el presupuesto de Casa Mediterráneo, según su director, ronda los 900.000 euros. En esa tesitura, según señaló Perelló a través de un comunicado, en la reunión se abordaron asuntos como la deuda municipal: "Fue la primera reunión oficial que tenemos desde mi nombramiento y estuvimos abordando distintos temas del funcionamiento de Casa Mediterráneo, de alguna propuesta de actividades que tendremos y, sobre todo, de cómo ponerse al corriente de los pagos que el Ayuntamiento tiene con Casa Mediterráneo”. El director de Casa Mediterráneo y el alcalde hablaron de un "acuerdo político", según fuentes de la institución con sede en la antigua estación de Benalúa. “Quedó pendiente de una entrevista con los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de la Casa, para ver qué fórmula administrativa se aplica para subsanar los pagos pendientes”, añadió Perelló, quien dijo también estar "satisfecho" con la reunión porque, "tal y como corresponde a dos representantes de instituciones públicas, se debe solucionar la situación", por lo que se prevén "más conversaciones en breve, especialmente los técnicos de la Casa con los del Ayuntamiento”. Casa Mediterráneo registra en Urbanismo el nuevo proyecto para conseguir la licencia tras operar una década en situación irregular En el comunicado no se hace mención, sin embargo, a los problemas de licencias que arrastra la institución diplomática, que recientemente registró un proyecto en la Concejalía de Urbanismo para conseguir el permiso municipal para operar del que carece desde su puesta en marcha, hace casi una década. Por último, Perelló ofreció al alcalde de Alicante, según la citada nota, "la posibilidad de usar las instalaciones para aquellos actos o eventos municipales que, de acuerdo con la misión de la institución", dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, "sean útiles y de alguna manera establecer sinergias de colaboración entre las dos instituciones".