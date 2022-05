Conclusiones de la comisión de la Policía Local de Alicante: la derecha no ve irregularidades y la izquierda habla de un "cierre en falso"

Dos visiones de una misma realidad. Los grupos municipales ya han registrado sus conclusiones a la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Alicante ante la sospechas de supuesto fraude en las oposiciones a la Policía Local. Desde la derecha, tanto los socios del bipartito como Vox, aseguran que el órgano municipal ha confirmado que el proceso selectivo se desarrolló sin irregularidades, mientras que la izquierda lamenta que la comisión se vaya a cerrar "en falso" ante la "negativa" del alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Seguridad, José Ramón González, de acudir a dar explicaciones, más allá de su propuesta de acudir en una sesión sin previo aviso y al final de una jornada maratoniana con hasta catorce comparecencias previstas.

Desde el PP subrayan que "tras la celebración de las diferentes sesiones de la comisión, las comparecencias realizadas dejaron constancia de la correcta realización de los procesos selectivos, así como el correcto proceso de guarda y custodia tanto de la identidad de los aspirantes como de los exámenes antes y después de su realización". Además, según añaden, "toda la documentación en relación a la celebración de los diferentes procesos de oposición aportada a los miembros de la comisión corrobora, en consonancia con las intervenciones de los comparecientes, que no ha existido ningún tipo de irregularidad en el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante, en ninguna de sus modalidades". Al respecto, los populares apuntan que "de manera clara y taxativa no ha existido ni existe ningún tipo de irregularidad en todo el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante".

Por su parte, desde Ciudadanos afirman que los comparecientes, "muy colaborativos", relataron "que nunca presenciaron ninguna acción reseñable que pudiera suscitar sospecha o duda, tanto sobre la custodia como el desarrollo mismo de las pruebas psicotécnicas, como específicas de las materias policiales y pruebas físicas". Así, desde la formación naranja añaden haber constatado "a través de los testimonios de los comparecientes, como así por la documentación aportada, que el desarrollo de la prueba para la oposición a Policía Local, tanto en movilidad como en turno libre, ha sido realizada conforme a lo que está establecido en el proceso de selección". "Ha quedado demostrado que se actuó con absoluta transparencia durante todo el proceso, que los opositores siempre pudieron ante cualquier duda, siempre tuvieron días para la revisión, corrigiendo el tribunal los errores en la corrección inicial, en todo momento se contestó a las alegaciones y los recursos presentados", agrega Ciudadanos. Ninguno de los dos socios de gobierno hacen ninguna alusión a las incendiarias declaraciones del jefe de la Policía Local, que habló de una trama para forzar su relevo en el cargo por parte de agentes del Cuerpo de seguridad a los que calificó de "delincuentes".

Vox, por su parte, sí que hace alusión a las palabras de Conesa en sus conclusiones. "Descartamos la apertura de ninguna investigación paralela, respetando escrupulosamente el procedimiento investigatorio iniciado por las instituciones que tienen competencia exclusiva en la investigación y judicialización de los delitos", asegura el grupo liderado por Mario Ortolá, quien por otro lado apunta que "en ningún caso pueda quedar probado ni existe posibilidad de probar, con carácter posterior, ningún tipo de irregularidad en las oposiciones, habida cuenta de que se han analizado ya todas las actuaciones administrativas encaminadas a la ocupación de las plazas de Policía Local objeto de la oferta pública de empleo". Según Vox, la obligación de los grupos municipales "ha quedado cumplida en tanto en cuanto, en la comisión, se ha analizado pormenorizadamente cuanto compete a la institución municipal". Para los ultras, "querer abordar una investigación sobre otros hechos alegados por el señor Conesa no solo contraviene nuestras competencias como Ayuntamiento sino que tiene como único objeto el obtener rédito político y atacar, de forma gratuita, la propia imagen del Ayuntamiento y de la Policía Local".

Una postura muy distinta defienden los grupos de la izquierda. Los socialistas, a través de las conclusiones elaboradas por la concejala Llanos Cano, afirman que "no se ha podido acreditar la existencia de una filtración del examen teórico a algunos de los aspirantes", aunque lamentan que ha existido una "labor obstruccionista por parte de la presidencia para el buen desarrollo de la comisión, incumpliendo de manera reiterada con el derecho de información de los concejales". Los socialistas apuntan que "el informe del secretario, advirtiendo de la comisión de una ilegalidad en caso de citación del alcalde y del concejal de Recursos Humanos ha servido de parapeto para que los máximos representantes políticos no comparezcan a dar las explicaciones oportunas". Al respecto, según el grupo socialista, lamentan que "tanto el alcalde como el concejal no han comparecido ante la comisión a pesar de ser los máximos responsables políticos". "Es inasumible que el alcalde, jefe de la Policía Local, no se implique al máximo y colabore en todas sus posibilidades para esclarecer los hechos. Permanecer al margen y no comprometerse en la depuración de responsabilidades y eliminación de la sospecha de comportamientos fraudulentos de la Policía Local merecen una reprobación", afirman.

En esa línea, desde Unidas Podemos también se suman a las críticas porque "esa máxima transparencia, ese estándar que el alcalde defendió que se iba a aplicar en este asunto, dista muchísimo de la actitud que ha ejercido María del Carmen de España desde la presidencia de la comisión y del propio contenido de las diligencias". A su vez, también lamentan el "inédito filtro del secretario para fijar las comparecencias según su interés político". "A estos impedimentos por parte de la presidencia, se suma el hecho que se convocase la sesión primera, posterior a la constitutiva, sin haber pactado, tal y como se acordó en la sesión constituyente, ni el orden ni el número ni la cadencia de los comparecientes", agregan desde la coalición morada, donde critican también la "imposición del orden del día".

"Mención aparte -continúan- merece la 'jugarreta' del señor alcalde, Luis Barcala, y el edil responsable, José Ramón González, para intentar imponer a la comisión las condiciones y momento de su comparecencia", dicen unas conclusiones de Unidas Podemos, en las que también se recogen las palabras de Conesa sobre una supuesta trama para forzar su relevo en el cargo: "Esta denuncia, gravísima, tanto o más si cabe que la inicial de supuesto nepotismo, no mereció mayor atención por parte de la presidenta".

A modo de conclusión final, desde el grupo municipal señalar que esta comisión "ha resultado del todo infructuosa porque desde la presidencia de la misma no se ha hecho otra cosa que torpedear la labor de fiscalización de la oposición". "Se ha tratado de una comisión plagada de falta de transparencia y oscurantismo. Esta comisión no puede cerrarse sin las comparecencias de los dos máximos responsables de la Policía Local que son el señor José Ramón González, concejal de Seguridad, y el señor Luis Barcala, alcalde de la ciudad. Nos quedamos con la sensación de que lo único que interesaba de esta comisión es cerrarla lo antes posible", critican desde el grupo liderado por Xavier López.

Por último, en Compromís también hablan de un cierre en falso del órgano. Para la coalición valencianista "no se dan las condiciones para poder cerrar esta comisión y volvemos a pedir, antes de poder redactar unas conclusiones más definitivas, una nueva sesión de la comisión en la que puedan comparecer tanto el alcalde como el concejal de Recursos Humanos, a explicarnos todo lo relacionado con el proceso selectivo como a las actuaciones, más allá de sus derivadas judiciales, que han llevado a cabo como consecuencia de las declaraciones del señor Conesa", según el grupo encabezado por Natxo Bellido, que añade que "desgraciadamente esta comisión se cierra en falso y de forma precipitada a raíz de la negativa del PP, y la complicidad de sus socios de Vox y Ciudadanos, de no hacer comparecer al alcalde y al concejal de Recursos Humanos".