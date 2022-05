Pirotécnicos reducirán el volumen de las mascletás hasta un tercio por el encarecimiento de los materiales

Pirotécnicos que optan a disparar las mascletás de Hogueras en Luceros entre el 18 y el 24 de junio, como Hermanos Sirvent y Reyes Martí, recortarán en más de un tercio el material pirotécnico para compensar el encarecimiento en más de un 30% de las materias primas para hacer los fuegos artificiales, desde el papel y el cartón a los productos químicos, así como el combustible para desplazarse donde tengan que disparar. La firma Hermanos Ferrández, ganadora en 2019, ha optado por no presentarse al concurso por idénticos motivos.

Tampoco ayudan los 6.000 euros que paga el Ayuntamiento de Alicante por cada una de las mascletás, que los pirotécnicos habituales a esta cita consideran del todo insuficientes para uno de los sectores más castigados por la pandemia, pues el trabajo se les redujo un 90% con la suspensión de las fiestas. Estos profesionales destacan que los ayuntamientos de València y Castellón sí han tenido en cuenta su situación y han elevado el presupuesto de cada mascletà a 8.000 euros y explican que hay localidades como Blanes (Girona) con presupuestos de hasta 100.000 euros para su concurso internacional de fuegos artificiales.

Los pirotécnicos explican que de los 6.000 euros que paga al Ayuntamiento por cada mascletà les queda la mitad al descontar gastos, muy lejos de los 18.000 euros que se han llegado a gastar en los espectáculos de Luceros. "Eso no supone ninguna compensación y menos los años en que estamos. Hoy por hoy, en Alicante es donde menos se reconoce al pirotécnico". Por ello, reclaman un incremento de estos presupuestos.

Años malos

"Me parece que no han tenido en cuenta todo lo que hemos pasado, dos años muy malos. Sabemos que (la Federació de Fogueres) ha tenido problemas para encontrar patrocinador pero también hay más partidas municipales. Dos años sin colocar un solo artificio en la plaza es muy penoso. El material nos ha subido más de un 30% y sigue al alza. Me presento al concurso de Alicante pero reduciendo bastante la mascletà y aún así no voy a ganar un duro", afirma Reyes Martí, una de las fijas en la cita de Luceros.

La pirotécnica afirma que si en València y Castellón están pagando 8.000 euros por la mascletà, "no entiendo por qué no se suben al carro en Alicante. Es muchísimo, es un espectáculo", afirma. Reyes Martí recuerda que algunos años ha llegado a preparar espectáculos de 18.000 euros en Luceros con 130 kilos de pólvora, "pero ya no me puedo permitir ese lujo. Aún así no cubriré gastos, tendré pérdidas".

Este año se presenta con una mascletà de menos de 90 kilos. "He reducido un 30%, que es lo que nos ha subido la vida. Si me presento es porque Alicante me espera". Sobre otras localidades afirma que no están llamando a las pirotecnias, que no hay demanda, y en su caso desplaza a un equipo de ocho personas desde la provincia de Castellón.

La pirotécnica también redujo la mascletà que lanzó en las Fallas de València pese a que el presupuesto del espectáculo era mayor que en Alicante. Tiró una de 70 kilos, "la más pequeña de todas. Si está bien disparado queda muy bien. No por hacer más ruido es más bonita, lo importante es saber dispararla y que quede concepto homogéneo. Hay gente que quiere que toda la mascletás sean un terremoto y eso no puede ser. Para ser una ciudad de fuego alicante se gasta muy poco dinero en fuego, no suele hacer demasiados actos. Otras capitales se gastan bastante más durante el año. Que hagan más cosas y que se paguen a precio de mercado, y no a precio de saldo".

Hermanos Sirvent

El pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvent ha tomado la misma decisión que Martí. El proyecto que presenta al concurso, que previsiblemente se resolverá este viernes, es de una mascletà de 80 kilos de pólvora frente a los 120 kilos, y hasta 140 kilos que ha llegado a lanzar, pero "no es de recibo con los 6.000 euros que nos dan, que se quedan en cuatro mil y pico porque la cantidad incluye el IVA".

Su pirotecnia propone tirar menos aéreos y poner más terremoto, "que es lo que le gusta la gente. No va a desmerecer el espectáculo". Esta empresa también disparará una de las mascletás fuera de concurso, el sábado 4 de junio en la zona de Gran Vía-Garbinet, en la rotonda del centro comercial Gran Vía. Disparará 60 kilos, con un presupuesto en este caso de 5.000 euros.

Como ejemplo del encarecimiento de los materiales para hacer los fuegos artificiales, Sirvent explica que antes 8 toneladas de papel y cartón costaban 4.000 euros a lo sumo, y ahora el doble; y que los productos químicos han subido un 35%. Afirma que necesitan que los ayuntamientos suban el precio de las mascletás al menos a 10.000 euros ya que, actualmente, disparar en Luceros les suponen pérdidas de 5.000 euros.

"El sector ha estado a cero durante dos años y no ha sido peor porque el Ayuntamiento nos dio una subvención para gastos de alarma (para los talleres) y la Diputación organizo dos castillos para que pudiéramos quemar el material acumulado".

Los ganadores, ausentes en 2022

Ante esta crisis, la firma Hermanos Ferrández, ganadora del concurso de Luceros entre 2014 y 2017, así como en 2019, último año antes de la suspensión de las Hogueras, ha optado por no presentarse este año al concurso.

"El Ayuntamiento paga mal las las mascletás y es una de las plazas que menos reconoce a los ganadores de la pirotecnia, te pagan 6.000 euros por espectáculos que nos cuestan 18.000 euros. Es bastante duro. Somos de los que más hemos ganado pero una vez que hacemos la exhibición, el Ayuntamiento se olvida. Creo que este año van a tener problemas para tener pirotecnias".

Asimismo, recordó que, según el contrato firmado en 2019, el campeón en Luceros tenía posibilidad de elegir el día que quisiera participar en el concurso "pero este año nos han mandado una invitación para participar igual que cualquier otro pirotécnico".

Sí que participarán en los castillos de fuegos desde la playa del Cocó el 29 de junio. "Aunque es uno de los concursos de castillos que menos paga, hemos decidido perder dinero en un sitio pero no en dos. En otros sitios de España dan de 22.000 euros para arriba". En Alicante 18.000 euros.

"Lo he hablado muchas veces con el propio Ayuntamiento. Llevamos haciendo la palmera de la cremà de Alicante 24 años y este año de momento no han dicho nada", concluye.