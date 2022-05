La mayoría de alimentos de Europa para familias en situación de pobreza viene a la provincia

La mayoría de alimentos para familias desfavorecidas que envía Europa es para la provincia, que acapara el 60% del primer envío de 2022 que el Banco de Alimentos de Alicante y Cruz Roja está distribuyendo entre las ONG de la Comunidad Valenciana. La ayuda para la provincia es de 17 millones de kilos, es decir, un millón menor a la que llegaba en 2020 mientras los beneficiarios no llegan de crecer al sumar a los damnificados por la pandemia los refugiados de Ucrania que llegan huyendo de la guerra a los que se intenta cubrir sus necesidades básicas.

El Banco de Alimentos pide a la UE que incremente los envíos ante la dificultad, además, de mantener la donación privada, y Cruz Roja coincide en que aumenta la vulnerabilidad, que la pandemia y la guerra han traído más necesidad y que no cesa. Con estos alimentos se pretende cubrir las necesidades básicas de unas 90.000 personas en situación de pobreza en la provincia de Alicante.

El valor económico de los 2,9 millones de kilos de alimentos que llegan para toda la Comunidad Valenciana asciende a 2,6 millones de euros. La Delegación del Gobierno en la Comunidad canaliza el reparto de los alimentos de Europa a las entidades. El programa de 2022 se desarrollará en dos fases. En la primera, en marcha en estos momentos, se distribuirá el 40% de las cantidades totales que se entregarán en todo el año. A mediados del mes de septiembre se prevé el inicio de la siguiente fase.

Sin embargo, esta ayuda es del todo insuficiente, en opinión de Juan Vicente Peral, gerente del Banco de Alimentos de Alicante. "Está complicado este año, están aumentando los beneficiarios por la oleada ucraniana y se va a recibir menos cantidad de ayuda que otros años de la Unión Europea. Tampoco se puede echar mucha mano de la donación privada porque la situación económica es la que es. Ahora estamos repartiendo la parte más importante y en septiembre la segunda pero me preocupa sobre todo el final de año y 2023. Hay bastantes menos kilos que en los años anteriores a la pandemia y está subiendo el número beneficiarios por la guerra de Ucrania, están incorporándose a las diferentes entidades benéficas por aquí y por allá y no dejan de venir. Esto no ha terminado todavía y conforme pasa el tiempo y la situación de guerra se prolonga la llegada es continua. La situación es preocupante".

Peral considera que Europa o el Estado deberían incrementar la ayuda pública, "pero creo que están en otras cosas. Es importante que revisen la situación a la vista de circunstancias extraordinarias como es la crisis de la guerra en Ucrania, como antes lo fue el covid-19 o la inmobiliaria, pero esto especialmente es sangrante porque el incremento no para. Durante la pandemia echamos mano de los recursos de la hostelería que tuvo que cerrar pero ahora ha reabierto y con la inflación que sufrimos no es fácil obtener más ayuda de la donación privada para compensar la reducción de la pública que llega de Europa".

Peral recordó que en 2020 llegaron tres fases de alimentos en el año y que la provincia recibió 2,7 millones de kilos. Este año al Banco de Alimentos llegará medio millón menos y otro tanto disminuye el volumen que repartía Cruz Roja.

"Se estaba produciendo una reducción lenta pero continuada de demandantes después del covid pero ha llegado el conflicto de Ucrania y ha cambiado todos los cálculos. Si nos bajan a cada uno 500.000 kilos no es fácil compensarlo en una situación económica como la actual. La UE tiene que revisar el presupuesto que dedica a ayuda alimentaria porque está pasando en todos los países".

Al ser planes septenales, el Banco de Alimentos teme que la corrección en las cantidades no llegue hasta 2024. "No sé cómo vamos a pasar este año con menos cantidad de alimentos y el que viene también. La UE tiene que darse cuenta y poner a tope su planta. La guerra en Europa ha cambiado la lenta mejora de la economía que se estaba produciendo. Es algo que los políticos deberían tener en cuenta".

Cruz Roja

Las 29 asambleas de la Cruz Roja en la provincia, junto a 102 organizaciones asociadas de reparto, han comenzado también a distribuir los productos de alimentación de la primera fase del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas (FEAD 2022). Durante las próximas semanas, cerca de 14,2 millones de kilos de alimentos llegarán a las familias en situación de vulnerabilidad del país a través de Cruz Roja, entidad encargada del 50% de la distribución de este programa junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). En la provincia de Alicante, Cruz Roja distribuirá más de 884.000 kilos de alimentos.

El programa está cofinanciado en un 100% por el fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) para incrementar el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD) con el fin de abordar la situación de quienes se han visto afectados social y económicamente por la crisis del covid. "Contribuye a paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas en forma de alimentos y mediante la realización de actividades de inclusión social", explican desde la entidad.

Además de la entrega del alimento, todas las organizaciones ofrecerán como medida de acompañamiento básica información sobre los recursos sociales más cercanos. elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, informa Cruz Roja.

La cesta de alimentos que se entrega a las personas beneficiarias de este programa contiene productos esenciales, de fácil transporte y almacenamiento, que suponen de gran ayuda en el día a día de las familias vulnerables. Así, para esta primera fase se incluyen leche, aceite de oliva, arroz blanco, alubias cocidas, conserva de atún, macarrones, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, fruta en conserva, cacao soluble y tarritos infantiles de arroz con pollo y de fruta para las familias con niños y niñas pequeños a su cargo.

En la provincia de Alicante, Cruz Roja distribuirá alimentos a 35.000 personas (1.500 de ellas son población lactante.) A nivel nacional la cifra es mayor a 650.000 personas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se encarga de la selección de los alimentos que siguen criterios básicos de calidad y variedad, fácil manipulación y conservación, larga vida útil con un formato adecuado para el destino final del alimento.

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, destaca que “esta cesta de alimentos permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés”.

En la página web del Fondo Español de Garantía Agraria ( Ayuda Alimentaria | fega.gob.es ) se pueden consultar todos los detalles relativos al Programa de ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas.