Bombardeo de 1938 sobre el Mercado Central de Alicante: "Hay gente que quiere silenciar aquellos momentos"

El poema "Canción última", de Miguel Hernández, que ha leído el concejal de Cultura, Antonio Manresa, y el cuarteto número 8 de Shostakóvich, que homenajea a las víctimas del fascismo, han recordado este miércoles a los más de 300 fallecidos del bombardeo que vivió el Mercado Central de Alicante y su entorno hace 84 años a cargo de la aviación italiana el 25 de mayo de 1938 durante la Guerra Civil con el lanzamiento de 90 bombas sobre la población un día de mercado.

Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en cuyo transcurso se han escuchado las sirenas y bombas que sonaron aquel día y se ha realizado una ofrenda de flores en las plaza. En total unos 5 minutos de acto entre críticas de representantes del Gobierno Central, del Consell y de la Comisión Cívica de la Memoria Histórica por no haber podido participar. El homenaje institucional ha tenido lugar en la Plaza del 25 de mayo a las 11 horas y 18 minutos, coincidiendo con la hora en la que comenzó el bombardeo.

Un acto corto en el que no han tenido cabida discursos cuya brevedad ha sido criticada tanto por la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, como por la consellera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, quien ha pronunciado unas palabras con un megáfono, ya que el atril para el acto oficial había sido retirado, al igual que ha hecho la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde se han establecido paralelismos con la situación en Ucrania.

"Ha sido un acto muy corto en lo institucional porque hay gente que quiere silenciar aquellos momentos. Es increíble que un capítulo de la historia de España lo quieran silenciar y que haya representantes políticos que no hayan participado de esto. Cada uno tendrá en su conciencia lo que hace, yo he estado donde he tenido que estar". No ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), y tampoco Vox.

El edil de Cultura ha justificado la ausencia del regidor al evento señalando que "será por una cuestión de agenda que no haya podido estar. Otros años ha estado presente sin problemas y con total normalidad". Sí que han acudido ediles y representantes de todas las formaciones salvo Vox, es decir, del PP, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y Compromís, que han dejado flores sobre la placa homenaje del 25 de mayo. Entre ellos, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs). También ha asistido el cónsul honorario de Italia en Alicante, Danilo Angelini.

La consellera ha subrayado que este acto es "necesario e imprescindible", porque esta "masacre" ha sido "mucho más olvidada que otras, como la de Gernika". "Hace falta que se conozca y saber que esto también ha pasado en nuestro país porque hay un desconocimiento muy grande de lo que pasó hace no tanto tiempo, y eso es muy peligroso. Hay que conocer que aquí se masacró a la sociedad civil, murieron más de 300 personas y hubo más de 1.000 heridos. Víctimas que durante muchos años han sido olvidadas, también por las instituciones, pero la sociedad civil las ha recordado".

En este sentido, ha defendido el compromiso del gobierno del Botànic con las políticas de memoria democrática a través de medidas de "memoria, justicia, reparación y garantía de no repetición", con la ley que se aprobó en la legislatura anterior, y con el trabajo de exhumación de fosas que se está haciendo en la actual.

"Esta masacre ha sido mucho más olvidada que otras, como la de Guernika. Hace falta que se conozca y saber que esto también ha pasado en nuestro país" Rosa Pérez Garijo - Consellera de Calidad Democrática

Guerra en Ucrania

Pérez Garijo ha destacado "la solidaridad del pueblo valenciano con lo que está pasando en Ucrania porque lo ven, lo saben, lo conocen, frente al gran desconocimiento de las masacres cometidas en la guerra civil española y un ejemplo claro es el ataque de la aviación italiana fascista contra la sociedad civil. De eso hay un desconocimiento muy grande que hace posible la impunidad de lo que pasó y que haya personas se declaren herederas de esas políticas", ha señalado en referencia a Vox. "Hace falta recordar qué pasó con esa ideología porque no se puede esconder la historia".

La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, también ha incidido en el paralelismo de los terribles bombardeos en Alicante "con los tiempos actuales porque estamos viviendo una guerra en Ucrania que nos toca muy de cerca. He visitado muchos días y he trabajado codo con codo con el centro de refugiados, y los bombardeos que hoy simulábamos sobre el cielo de Alicante me estaban recordando a las personas que hoy están sufriendo lo mismo nosotros hace 84 años".

"Los bombardeos que hoy simulábamos sobre el cielo de Alicante me estaban recordando a las personas que hoy están sufriendo lo mismo nosotros hace 84 años" (sobre los refugiados de Ucrania) Araceli Poblador - Subdelegada del Gobierno en Alicante

Por ello ha abogado por que "jamás olvidemos este capítulo cruel de la historia de nuestro país. No tenemos un Gernika pero sí una plaza que recuerda ese día, que está grabada en el suelo y en la memoria de Alicante. Aprovecho para hacer un homenaje a mi padre que no lo tuvo porque participó en esa guerra cruenta", ha dicho.

Comisión cívica

La Comisión Cívica ha leído un comunicado en el que han señalado también que "hoy como nunca las imágenes de la última guerra europea que asola Ucrania y tantos otros territorios nos muestran descaradamente las catástrofes que acompañan a todas las guerras (...). Las terribles imágenes que vemos en todos los telediarios y en los magacines nos recuerdan lo que sucedió en esta plaza aquel lejano y fatídico 25 de mayo de 1938, cuando este lugar se convirtió en el escenario donde la aviación fascista ensayó con inusitada crueldad una de las tácticas bélicas más despiadadas que se conocen, que después se emplearían durante la II Guerra Mundial y en otras guerras que han asolado el planeta".

La entidad ha anunciado que dispone de un proyecto para erigir un memorial en la parcela 12 del cementerio de Alicante, donde reposan los restos de las víctimas del bombardeo de 1938, y los represaliados de la dictadura "para homenajearlos como merecen. El proyecto está preparado y existe una previsión de 80.000 euros en los presupuestos participativos de la Generalitat para acometer su construcción". Han aprovechado para retirar a las autoridades municipales la petición de que agilicen los permisos para llevarlo a cabo.

"Aquel lejano y fatídico 25 de mayo de 1938 este lugar se convirtió en el escenario donde la aviación fascista ensayó con inusitada crueldad una de las tácticas bélicas más despiadadas que se conocen" Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica

Acto oficial en homenaje a las víctimas del bombardeo

Tras el acto oficial, el edil Antonio Manresa ha destacado que "se trata de un acto solemne y sobrio de recuerdo a las víctimas. Es una obligación moral que tenemos y lo hacemos con un acto abierto a todo el mundo. Lo importante es el recuerdo y nosotros hemos intentado que esté abierto a la ciudadanía porque para no volver a cometer errores en el futuro hay que recordar nuestro pasado”.

"Lo importante es el recuerdo y nosotros hemos intentado que esté abierto a la ciudadanía porque para no volver a cometer errores en el futuro hay que recordar nuestro pasado” Antonio Manresa - Concejal de Cultura (Ciudadanos)

El edil ha resaltado "que se trata de una fecha en la que los alicantinos recordamos uno de los hechos más tristes vividos en nuestra historia, y con el que homenajeamos a las víctimas civiles de aquel bombardeo", ha indicado.

Sobre el memorial en la parcela 12 del cementerio ha apuntado que se pedirá una subvención a la Generalitat para hacer un monumento que integrará al de la Comisión Cívica, y que se ha vuelto a pedir una subvención a la Generalitat para hacer exhumaciones porque, por unos errores, a las anteriores "no se llegó a tiempo". "La asociación de familiares de represaliados nos ha felicitado porque si encuentran a alguien tienen derecho a darle reposo".

"Los aviones no tocaron sirena, entraron por tres sitios y empezaron a tirar bombas. Nos salvamos de milagro" Juan Sempere Serrano - Superviviente del bombardeo

También ha estado presente Juan Sempere Serrano, uno de los pocos supervivientes que aún quedan vivos, quien a punto de cumplir 99 años ha explicado que "aquello fue lo más criminal que he visto nunca" tras contar que tenía 14 años y que salió despedido por las escaleras de su casa en la calle Navas junto a su abuela de la fuerza de las explosiones. "Los aviones no tocaron sirena, entraron por tres sitios y empezaron a tirar bombas. Nos salvamos de milagro", ha recordado emocionado este hombre que recuerda que media calle quedó destruida y que trabajó 34 años como ordenanza en el Ayuntamiento. Hoy reclama paz y diálogo para arreglar el mundo porque "no se puede vivir así".

Oposición

"Creemos que el concejal de Cultura, el equipo de gobierno, se ha equivocado en este acto. Primero vetando la participación de la Comisión Cívica por la Memoria Histórica, a los que no han dejado hablar en un acto que es suyo, que lo empezaron ellos. Segundo, vetando también la participación de la consellera de Transparencia y Cultura Democrática, Rosa Pérez, a la que tampoco han dejado intervenir. Y tercero, haciendo el acto, extremadamente breve, recordemos que murieron asesinadas más de 300 personas. Hemos tenido dos minutos de acto oficial, a cuántos segundos sale cada uno de los alicantinos y alicantinas que estaban haciendo sus compras hasta que la aviación fascista italiana vino a bombardearlos y a acabar con sus vidas. Es una vergüenza y es que este equipo de gobierno cada día está más atrapado en las políticas de Vox", han señalado desde Unidas Podemos su portavoz Xavier López.