La consellera de Educación destinará psicólogos a los institutos para reducir las autolesiones de adolescentes

La consellera Raquel Tamarit, que ha sustituido a Vicent Marzá al frente del departamento de Educación, anuncia dos nuevos planes o proyectos para el próximo curso: la licitación de un servicio de profesionales psicólogos para reducir los comportamientos autolesivos entre los adolescentes, para “empoderarles y hacerles conscientes de su importancia, de que cada uno es imprescindible”, y un plan piloto en los centros con alumnado más vulnerable para darles de desayunar a diario gratuitamente.

El proyecto antisuicidios lo está desarrollando "con psicólogas expertas y tiene como objetivo la reducción de los comportamientos autolesivos y suicidas, especialmente en el alumnado adolescente. Se trata de un programa de talleres que se implantarán en los institutos e implica la proactividad del alumnado para hacerle consciente de lo importante que es su papel en la sociedad, de que todas y cada una de las personas del aula son imprescindibles", recalca.

Ha recordado diferentes acciones este curso en esta línea para el acompañamiento emocional al alumnado “en una situación que no es propia de nuestro territorio, sino que se enmarca en una tendencia global en el mundo occidental. Pese a ello, no nos quedamos de brazos cruzados ante esta realidad, queremos desarrollar nuevas acciones y detener esta tendencia desde las aulas, queremos sacar del armario un tema que no debe ser tabú”, señala.

Sobre el nuevo proyecto piloto para evaluar el efecto de la pandemia sobre el alumnado más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, recuerda que entidades como Save the Children o Unicef señalan que "el comedor escolar es la única fuente de alimentación saludable que algunos niños y niñas tienen durante la semana", y que tras el vale comedor implantado durante el confinamiento "queremos ir algo más allá e iniciar un proyecto piloto para que los centros educativos con alumnado más vulnerable puedan contar también, de manera gratuita, con el desayuno”.

No a la separación de sexos

De forma tajante, Tamarit ha advertido por otra parte de que los centros ahora concertados que mantienen la diferencia de sexos en las aulas, como el Altozano de Alicante o el Aitana de Elche, van a dejar de percibir esta subvención para las familias. “Nuestra intención es parar en nuestro territorio esta práctica. Quien separe a su hijo o hija deberá pagárselo. La nueva conselleria no contribuirá a pagarlo”, ha dicho, amparándose en la nueva ley educativa que entra en vigor el curso próximo.

También se ha comprometido a rebajar las tareas burocráticas para el profesorado desde el inicio del curso que se sustanciará en un nuevo decreto que sustituya al actual de 1992.

La consellera ha destacado la inversión en FP y en nuevas construcciones a través del Plan Edificant y en materia deportiva ha anunciado un nuevo cuerpo de inspectores "para perseguir la malas prácticas deportivas y consolidar la red deportiva para fomentar la salud".

Mestizaje

Tamarit ha lanzado al secretario autonómico y número dos de la conselleria, Miguel Soler, un mensaje de colaboración y “mestizaje con el objetivo único de mejorar la vida de la comunidad educativa", así como a Chimo López que hereda su cargo en la secretaria autonómica de Cultura y Deporte.

En el área de Cultura ha anunciado una cumbre estatal "que aborde de forma directa diferentes soluciones para reducir la temporalidad y la precariedad de las y los trabajadores de la cultura. Hay que buscar nuevas herramientas de protección laboral y vamos a contactar con los ministros de Cultura y de Trabajo, Miquel Iceta y Yolanda Díaz, para poder hacer posible la organización de este encuentro estatal a varias bandas”.

Mesa de las Fallas

En protección del patrimonio inmaterial valenciano anunciado “la creación de la Mesa de Coordinación Autonómica del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de las Fiestas de las Fallas” tras explicar que muchas juntas, federaciones, comisiones y sectores vinculados al mundo fallero reclaman un espacio de coordinación autonómico para la salvaguarda del patrimonio de la humanidad. Desde Benicarló hasta Elda, pasando por València es necesario configurar este órgano de coordinación de ámbito autonómico”.

En lo que queda de legislatura se compromete a “poner en marcha dos aulas didácticas relacionadas directamente con el ámbito cultural. Una aula didáctica de cultura popular, abierta a toda la Comunidad para que haya acceso a todo un repositorio de canciones y músicas que forman parte de la tradición musical valenciana"; y el aula didáctica de cultura popular y contemporánea Enric Valor", para lo que busca con el Ayuntamiento de Castalla "un espacio municipal donde podamos desarrollar los contenidos”, concluye Tamarit.