El sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Alicante planta al bipartito en la comida de la Patrona por las promesas incumplidas

Plante por las promesas incumplidas. La Comisión Ejecutiva del SEP, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Alicante, ha decidido no acudir a la comida por Santa Rita, la Patrona de los funcionarios municipales que se celebrará este viernes en el Castillo de Santa Bárbara. La decisión es consecuencia de las promesas incumplidas por el gobierno de Barcala, quien antes de las elecciones se comprometió por escrito a realizar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

"Nos es triste comunicaros que la Comisión Ejecutiva del SEP ha acordado no asistir a la tradicional comida de hermandad que se celebrará, con motivo de la festividad de nuestra patrona, Santa Rita, el próximo día 27 en el Castillo de Santa Bárbara. No ha sido una decisión fácil, os lo aseguramos, pues además es la primera vez que desde la creación de nuestro sindicato en el Ayuntamiento de Alicante que vamos a declinar la invitación de asistir a la celebración, pero entendemos que es la postura más coherente, teniendo en cuenta la situación laboral actual". Así arranca un comunicado en el que recuerda que la plantilla sigue a la espera de que se implante la carrera profesional, una de las promesas firmadas "unos días antes de las elecciones municipales del año 2019 por el actual alcalde de Alicante".

"Un compromiso que ha traído diversos enfrentamientos entre la parte social y el equipo de Gobierno municipal durante este mandato y que en el mes de noviembre del pasado año, tras la reunión mantenida con el alcalde, parecía que tenía visos de ser una realidad durante el año 2022, algo que estos momentos, consideramos muy complicado, por no decir imposible", añade el texto, en el que se recoge también que "la situación de las arcas municipales arroja un superávit superior a los 80 millones de euros, por lo que no se entiende por qué no se aceptaron las alegaciones presentadas por varios sindicatos municipales a los presupuestos municipales".

Además, el sindicato subraya que sigue pendiente otro compromiso: "La aprobación del nuevo acuerdo de condiciones laborales, documento que es necesario renovar y adaptar a las necesidades actuales de los empleados y empleadas municipales, puesto que el actual acuerdo es del año 2003". "Todos los sindicatos municipales consensuamos un documento que remitimos el pasado mes de febrero al Servicio de Recursos Humanos y que recoge importantes mejoras en materia de horarios, permisos, licencias, ayudas sociales, sanitarias, etc., incluyendo también una propuesta de Reglamento de Teletrabajo. Hasta el momento, no ha sido posible reunirnos con el Servicio de Recursos Humanos para negociar el documento, por los motivos que ya hemos expuesto anteriormente".

Sobre la mesa quedan, según agregan desde del SEP, "la paga covid, la cesta de Navidad, la festividad (que se ha aprobado en este mes de mayo y con carácter retroactivo desde el mes de enero, cuando el compromiso data del año 2019) y todo ello cuando la situación económica del Ayuntamiento de Alicante está totalmente saneada, en parte, por el sacrificio realizado, en su momento, por los empleados municipales".

En este contexto, y a modo de protesta por las promesas pendientes de cumplir según el sindicato, el SEP ha decidido "no acudir a la tradicional comida de hermandad de Santa Rita, esperando que la postura sirva para motivar a la máxima autoridad municipal para que, en lo que queda de mandato, se materialicen los compromisos adquiridos con los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Alicante". De ser así, añaden, no dudarán en "reconocer públicamente el esfuerzo del alcalde".