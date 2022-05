Trescientos funcionarios se concentran en Alicante para reclamar mejoras salariales a Justicia

Unos 300 funcionarios se han concentrado ante el Palacio de Justicia en Alicante para protestar contra la Conselleria de Justicia por el incumplimiento de sus promesas de mejorar sus complementos salariales. La protesta ha sido convocada por los sindicatos Intersindical Justicia, UGT, STAJ, CSIF y CC OO y es la tercera que se celebra en la Comunidad Valenciana para denunciar la situación discriminatoria por las diferencias que hay entre los salarios del personal del Justicia y del resto de funcionarios dependientes de la Generalitat, así como de otras autonomías.

Los sindicatos aseguran que la situación es "insoportable" y precisan que los trabajadores del sector Justicia están cobrando el complemento específico más bajo de España. En el caso de un funcionario de nuevo ingreso "es la mano de obra más barata de todo el país", asegura un portavoz de STAJ. Desde Intersindical Justicia explican, por ejemplo, que una persona que acceda a una plaza de nuevo ingreso en auxilio judicial cobra 28.012 euros brutos en Euskadi y en la Comunidad Valenciana serían 23.000, cinco mil euros menos.

Los funcionarios quieren que al menos se sitúe este complemento en la media nacional, ya que en cuatro años se ha pasado de estar en el cuarto o quinto puesto a la cola.

Por otro lado, los trabajadores reclaman el plus de trayectoria profesional y STAJ denuncia que solo cobran el 40% con respecto a los funcionarios del Consell. Intersindical Valenciana afirma que han sido engañados por Justicia y señala que "hemos visto reducirse nuestras nóminas con la excusa de que no había dinero suficiente para el pago a interinos y titulares". Sin embargo, precisan que el medio millón de euros que faltaban para evitar el descuento "les ha sobrado del presupuesto del 2021, por lo que no hubiera hecho falta reducción alguna de nuestras nóminas".

Intersindical reclama la convocatoria extraordinaria de un proceso de promoción interna mediante concurso de méritos y exige bolsas por partidos judiciales.

UGT reclama a la Conselleria de Justicia "una verdadera carrera profesional, donde se reconozca la capacidad y la dedicación en la misma medida que la que tiene instaurada la función pública valenciana". Asimismo, reclama a la Conselleria una apuesta decidida por la Justicia de la Comunidad y la dote del personal necesario para atender a los ciudadanos en los plazos y tiempos adecuados. "En el caso de Alicante el nuevo edificio mejorará las condiciones de los trabajadores y los accesos del ciudadano, pero no va a resolver los problemas de retraso generalizado", indican desde UGT.