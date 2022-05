"No será raro en esta plantà ver hogueras con divergencias de volúmenes, crítica o materiales"

Con la plantà de las Hogueras de 2022 a la vuelta de la esquina, después de dos años de cancelación por la pandemia, los artistas se preparan para sacar a las calles unos monumentos que tendrían que haber ardido hace dos años. El colectivo afronta el futuro con incertidumbre por la subida de los materiales, y reclamarán la subida de baremos (presupuestos) para 2023 con la finalidad de preservar la calidad del elemento principal de la Fiesta.

¿Cómo está la profesión ante la inminente plantà?

Este año es una plantà atípica. Hay muchos artistas que tenían el trabajo muy adelantado. Como se dice en el argot, no les va a pillar el toro. Ha habido varios años por delante para poder ir adelantando trabajo aunque los nervios van a estar en los transportes y los montajes, que coincide en fin de semana (18 y 19 de junio). Es un hándicap añadido pues puede suponer un sobrecoste. En cualquier caso, los profesionales están con muchas ganas de cerrar un ciclo, de que se quemen las hogueras de 2020, y de poder empezar con un ejercicio nuevo para afrontar nuevos presupuestos y contrataciones, ya con normalidad.

¿Han solicitado al Ayuntamiento el adelanto en el transporte de los monumentos?

Hemos pedido a la Concejalía de Tráfico que, al coincidir con el fin de semana, se permita la accesibilidad a las hogueras del centro de Alicante. Que los artistas y los equipos de trabajo podamos disponer de una especie de salvoconducto para no tener problemas con la Policía Local a la hora de acceder a los distritos más conflictivos y a los del centro. Que haya una flexibilidad, sobre todo en el entorno del centro que es donde más problemas de tráfico se ocasionan a la hora de dirigirnos a plantar. También hemos solicitado que si algún artista necesita adelantar planta se le permita, sin molestar al tráfico rodado, para evitar horarios de transporte y grúa que puedan encarecer la logística del traslado.

¿Y las Hogueras Especiales?

Calculo que las Hogueras Especiales empezarán con el transporte en la noche del jueves 16 al al viernes 17 y las de Primera de viernes a sábado, y este día el resto de hogueras. Los transportes y grúas se encarecen en fin de semana así que pedimos que se permita a las comisiones de cualquier categoría, aunque no sea de las principales, que pueda hacer el acopio antes, siempre sin molestar al tráfico, para evitar ese encarecimiento.

¿Cómo se puede fomentar la contratación de artistas alicantinos para que firmen más monumentos de Especial? (son tres de nueve)

Es un mercado libre y es complicado poder regular eso. Los artistas alicantinos tenemos una identidad y un sello de autenticidad de lo que es el concepto de hoguera que también hay que intentar proteger. Hay que cuidar al artista autóctono y la gente necesita oportunidades de dar el salto a Especial y de mostrar su valía. Sería interesante de cara a la contratación de 2023 que las comisiones den esa oportunidad y que los artistas alicantinos puedan demostrar que se puede trabajar sin problemas con ellos. Hay que esperar a ver cómo se mueve el mercado el año que viene porque las previsiones no son muy halagüeñas de que los presupuestos vayan a ir al alza. Estamos en una crisis y será muy complicado si no se ve un auge de la participación y las comisiones pueden tener ese incentivo.

¿Cuántos monumentos firman los artistas alicantinos de todos los que se plantarán?

Mitad alicantinos y mitad resto. Que sea mayor la participación de artistas alicantinos tiene que venir inducida por el trabajo bien hecho y por las garantías de profesionalidad que den en las próximas Hogueras. Lo más importante es cerrar un ciclo, hacer un ejercicio de profesionalidad, que no haya incidentes de ningún tipo, que todos los trabajos se planten lo mejor posible dentro de su categoría y empezar el año de cero.

¿Cómo serán los monumentos que veamos plantados?

El artista se va a ajustar al presupuesto que tenga. Lo que no vamos a permitir es que las hogueras estén por debajo de unos mínimos de calidad y precio porque la Fiesta no puede recortarse en el eje y elemento principal, como es la foguera, que debe dignificarse como monumento artístico y simbólico. Es comprensible que haya comisiones que bajen de categoría por las dificultades económicos pero no vamos a permitir que los baremos bajen porque hay que añadir el aumento en el precio de los materiales. Es necesario un ejercicio de responsabilidad por todas las partes. Un mínimo que garantice que lo que salga a la calle tenga condiciones de calidad y seguridad.

¿Pedirán un aumento de los presupuestos?

Abogamos por que se evite la reducción de los presupuestos para los monumentos, hay unos mínimos que se tienen que cumplir, si no estamos dándole menos valor al elemento principal de la Fiesta cuando no tiene que ser así. No solo no vamos a permitir que los baremos no se toquen en 2023 sino que tienen que aumentar porque llevamos tres años sin que se suban porque no ha habido Hogueras, pero como va ligada una cosa con otra pido que haya la empatía suficiente que no se recorte dinero de la hoguera. Tal y como está la vida, las Hogueras no serán posible si no se produce ese aumento económico proporcional a lo que en estos tres años no se ha subido. Tenemos un problema importante con los materiales, que son mucho más caros, y el cliente no va a entender que con mismos precios que en 2020 hagamos obras más pequeñas. Si las comisiones tienen problemas económicos, los artistas también.

¿El parón de las Hogueras obligará a los artistas a rehacer obras?

A estas alturas es impensable hacer cualquier cambio en cuanto a la crítica a no ser que sea algo de muy rabiosa actualidad y sea posible poderse realizar. La mayoría de los artistas empezaron sus obras en 2020. Lógicamente eso no se lo va a comer y lo pondrá en la hoguera, lo que no quita para que se actualice cambiando detalles o versos para ajustarlo a la realidad.

En la Exposición del Ninot se nota...

En la Exposición del Ninot se ven algunos que ni siquiera están ya en la vida política (Pablo Iglesias), pero igual cambiándole el cartel y la simbología puede ser válido. Es algo inevitable, han pasado años. No será raro en esta plantà ver hogueras con divergencias en cuanto a volúmenes, crítica o materiales, pues unos las empezaron con unos y las acaban con otros por cuestiones presupuestarias. Va a haber desniveles que otros años no se daban tanto. Por eso es tan importante cerrar el ciclo y que artistas y comisiones tengan la libertad de iniciar el nuevo sin estar obligados por una relación contractual y que empiecen los juegos del hambre.

¿Qué le parece el nuevo sistema de votación de las Hogueras Especiales?

Los premios forman parte del folclore. Es parte de la idiosincrasia de la Fiesta. Eso no quita para decir que la conclusión es que en el tiempo que llevo como artista y presidente del Gremio se han probado muchas cosas diferentes. Siempre va a haber un ganador, siempre habrá vencedores y vencidos se elija la formula que se elija, unos estarán contentos y otros no. Dicho esto no me parece una mala fórmula, si con eso se evita dañar o beneficiar a determinadas comisiones puede ser una buena opción. Pero fórmulas diferentes se han probado y ésta funcionará para quien gane.