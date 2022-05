"Un beso o una caricia puede infectar la viruela del mono, hay que desestigmatizar la transmisión sexual"

El epidemiólogo José Tuells, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, acaba de ingresar en la Real Academia Nacional de Medicina. Es el primer colegiado de la provincia en la prestigiosa institución por su dilatada experiencia en vacunología. Advierte de que la viruela del mono es una enfermedad olvidada, que ya tiene vacuna pero que se infecta por contacto físico, no únicamente sexual, y que no llega a la alarma de la covid cuya pandemia no ha pasado "ni mucho menos", asevera.

Tras doscientos años sin un colegiado de la provincia en la Real Academia Nacional de Medicina, ¿se puede considerar su ingreso como un hito?

Es bueno que los colegiados de la provincia tengan representación en la RANM. Normalmente la Academia elige a los académicos por votación y la publicidad se da en el BOE. Mi ingreso quizá anime a que en próximas convocatorias se presenten otros compañeros de la provincia. La Academia es una institución que merece la pena conocer, con casi dos siglos de tradición desde su creación en 1733.

¿Qué piensa que puede aportar desde la Academia?

Todos los académicos son catedráticos con gran solera y currículos excelentes, y entre los proyectos figura darle mayor visibilidad y fomentar la participación en sesiones científicas o exposiciones temáticas. El edificio, emblemático, merece la pena ser visitado y su biblioteca contiene un archivo con dos siglos de existencia, que es por lo que yo inicié las visitas a la Academia hace años como investigador, donde se conservan documentos originales manuscritos de personas que han sido muy importantes en la medicina. Grandes figuras de la medicina española como Gregorio Marañón, Jiménez Díaz, Laín Entralgo o Ramón y Cajal fueron Académicos. Yo he sido elegido en la sección Medicina social y Salud pública, por lo que quizá pueda contribuir con mi pequeña experiencia en temas que tienen que ver con la medicina preventiva y, especialmente, con la vacunología.

¿Diría que debemos preocuparnos por la viruela del mono?

La viruela de los monos es una enfermedad olvidada y endémica que lleva en África 50 años, desde 1970, pero que no ha sido de interés para los países ricos. Se han producido muertes y muchos casos, y ahora le pasa un poco como al Ébola. Existía una vacuna que apenas se puso en marcha y se activó en cuanto aparecieron casos en Europa -entre ellos España- y EE UU. Ahora se reproduce esa situación con el brote de viruela del mono, porque han aparecido hasta la fecha 219 casos confirmados fuera de África, tanto en Europa como en EEUU y Canadá, de los cuales casi un tercio están ocurriendo en España.

¿Identifica la alarma con la que hubo del covid?

Es bastante menos alarmante que la covid. No hemos salido de la covid para entrar en la viruela del mono, en primer lugar porque se conoce el virus desde hace muchos años, hay antivirales para combatirla y, además, se pueden usar las dos vacunas existentes para la viruela humana, que los que hemos nacido antes de los años 80 y tenemos más de 50 años de edad recibimos cuando éramos niños. Por esa razón este brote afectaría mucho menos a los mayores y se centraría en gente más joven. El virus es de la misma familia que el de la viruela humana.

¿Qué recomienda entonces?

Es fundamental la vigilancia epidemiológica, y más necesaria que nunca la detección de casos sospechosos para saber cómo se puede haber producido la propagación entre los contactos. El incremento de plazas anunciado por la Conselleria habría que materializarlo cuanto antes. A diferencia de la covid que se transmite por vía respiratoria, la viruela de los monos es por contacto cutáneo y de secreciones, de ahí que la estrategia de vacunación deba hacerse como ya se hizo para erradicar la viruela humana. En 1980 se declaró erradicada tras veinte años de intensa campaña de vacunación con estrategia en anillo -al caso y sus contactos próximos-.

¿El contagio es fundamentalmente sexual?

Hay que desestigmatizar la transmisión sexual; es por contacto físico directo. Se ha observado, como en el Ébola, que cuando muere un infectado en África lloran y besan al fallecido y así se propaga la enfermedad. Al besar o acariciar a alguien también compartes fluidos. En este caso la letalidad es mucho menor que en la covid. Los infectados sobreviven tras tres o cuatro semanas, hasta que caen las costras, y se recomienda vacunar en los cuatro días siguientes al contacto porque todo lo que lo retrase aumenta las probabilidades de que la enfermedad se propague. La cuarentena es fundamental, un par de semanas o tres hasta que la enfermedad se pase.

¿Y sobre el covid, aprueba su normalización?

Se siguen produciendo casos y fallecimientos. Parece que la pandemia haya concluido pero se está produciendo una falsa normalización de la covid. Es verdad que hemos estado sometidos a un estrés durante dos años y que la gente necesita expandirse, pero la precaución en lugares públicos cerrados o en el transporte colectivo es recomendable seguir manteniéndola, porque la pandemia no ha acabado, ni mucho menos. Hay que agradecer a las vacunas y la respuesta de las personas hacia la vacunación que ha sido muy buena en España, el hecho de que, aunque se den casos, no estén siendo graves. Pero no quita que haya fallecidos, la mayoría personas mayores que arrastran otras patologías crónicas, lo que favorece un mal pronóstico.

El nuevo conseller dice que va a tomar cartas en el asunto porque no se hayan cubierto plazas de Medicina Primaria.

Es lamentable que hayan quedado 200 vacantes en medicina familiar y alguna de preventiva. Quiere decir que algo se está haciendo mal. El MIR necesita una reforma, se ha quedado obsoleto. No puede ser que después de haber sido los sanitarios en Urgencias, especialidad aún no reconocida, UCI y Atención Primaria los que han soportado los mayores golpes de la pandemia, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria sea tan poco valorada por los estudiantes y jóvenes médicos y no haya una puesta en valor por las autoridades sanitarias, ya sea el Ministerio o la Conselleria. Eso es cargarse la Atención Primaria y debería hacernos reflexionar, cuando además en los próximos diez años nos vamos a jubilar gran cantidad de médicos y van a quedar especialidades desatendidas, no solo la de médicos de familia.

A usted que estudió Medicina en la UA, ¿qué le parece que se ponga de nuevo el grado en 2023-24?

Soy de la primera promoción de Medicina en la Universidad de Alicante. Me matriculé con 16 años y pantalón corto y personalmente sería una satisfacción poder despedirme habiendo un grado de Medicina. La puesta en marcha del grado en la UA permitirá que en seis o siete años vayan saliendo nuevos médicos que contribuirán a paliar la falta de facultativos, porque el error es que se les está formando y acaban yéndose al extranjero. Hay que verlo de forma positiva porque más médicos egresados contribuirán a paliar el déficit que se prevé en España. Es una magnífica noticia para la UA tras una tarea que empezó a abordar el equipo rectoral anterior y que ha impulsado y conseguido definitivamente nuestra actual rectora. Ahora se trata de organizarlo, es un gran reto, además en la UA hay profesores con los que se puede iniciar la docencia, hay departamentos para afrontar el primer ciclo, los tres primeros años sin ningún problema.

¿Qué diría a los que se oponen?

Si se ha producido cierto rechazo quizá no está justificado, porque la necesidad de médicos es evidente. Lo que hay que conseguir es que con un mejor sistema MIR se refuerce la Atención Primara y otras especialidades médicas que van a ser deficitarias. Y que haya dos grados en una provincia puede observarse en sentido positivo como un estímulo a la investigación y la docencia. Si las dos universidades son capaces de establecer relaciones de investigación y sinergias, dada su proximidad, no lo veo como un hándicap sino como una ventaja. Quizá pueda haber acuerdos y se cree un “hub” o polo científico de investigación en Medicina en la provincia que sea puntero y competitivo en España.