El bipartito rechazará en bloque los recursos de los opositores sin plaza en la Policía Local de Alicante

El recurso no carece de fundamento. Este es, a grandes rasgos, el argumento al que se acoge el bipartito de Alicante para rechazar los recursos de alzada interpuestos por más de veinte opositores al turno libre de la Policía Local, el proceso investigado a nivel municipal por las posibles irregularidades la selección. Estos aspirantes, que superaron todos los exámenes pero se quedaron fuera de los 92 puestos con derecho a vacante, presentaron recursos para reclamar al gobierno municipal que se acumulen todas las vacantes generadas hasta la conclusión del proceso selectivo y así poder optar a plaza fija en el Ayuntamiento de Alicante.

La decisión se prevé hacer oficial el próximo martes en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local, según se recoge en el orden del día. Fuentes policiales aseguran que, tras oficializarse la inadmisión de los recursos, se abre la puerta a la presentación de recursos ante la Justicia.

En el modelo de documento presentado en bloque por opositores sin plaza se pedía al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que "acumule en el año 2022 todas aquellas plazas vacantes existentes de la Policía Local a dicha convocatoria hasta la completa finalización del citado proceso selectivo, previa aprobación de la oferta de empleo correspondiente de dichas plazas de agente de Policía Local vacantes". Esto supondría "modificar y ampliar la propuesta del tribunal calificador recurrida", incluyendo a los opositores por ahora sin plaza en el listado de aspirantes que deben "incorporarse también al IVASPE para la realización del curso de capacitación teórico-práctico".

De ese proceso selectivo se ha hablado, y mucho, durante las últimas semanas. Sin embargo, la comisión municipal creada para investigar las supuestas irregularidades ya ha quedado "vista para sentencia" sin que se haya revelado ninguna irregularidad en el proceso. Eso sí, con dos visiones de una misma realidad.

Los grupos municipales registraron a principios de esta semana sus conclusiones a la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Alicante ante la sospechas de supuesto fraude en las oposiciones a la Policía Local. Desde la derecha, tanto los socios del bipartito como Vox, aseguran que el órgano municipal ha confirmado que el proceso selectivo se desarrolló sin irregularidades, mientras que la izquierda lamenta que la comisión se vaya a cerrar "en falso" ante la "negativa" del alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Seguridad, José Ramón González, de acudir a dar explicaciones, más allá de su propuesta de acudir en una sesión sin previo aviso y al final de una jornada maratoniana con hasta catorce comparecencias previstas.

En esa comisión, en la que no se pusieron sobre la mesa ninguna prueba del posible fraude, sí permitió revelar una posible trama policial urdida para forzar el relevo del actual jefe de la Policía Local, José María Conesa, tal y como reveló el propio comisario jefe durante su comparecencia. Conesa consiguió su objetivo tras su intervención ante la comisión, al denunciar cambiar el foco de lugar al hablar de un presunto complot de "subordinados" para que el alcalde, Luis Barcala, le releve como máximo responsable de la Policía Local, un cargo que ocupa desde que fue nombrado por la entonces regidora Sonia Castedo a mediados de 2009.

La intervención de Conesa no dejó indiferentes. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial, antes de que llegase el turno de preguntas de los miembros de la comisión, ya había soltado la bomba. No necesitó que nadie le diera pie: "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar".

Sin embargo, pese a esas sorprendentes declaraciones, el bipartito ha rechazado en varias ocasiones, la última durante el pleno de mayo celebrado este jueves, abrir una investigación interna a raíz de las palabras del jefe de la Policía Local, alegando que el asunto está en manos judiciales tras la denuncia interpuesta por Conesa, y otros mandos policiales, ante la Policía Nacional.