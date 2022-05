Los centros de salud anulan la cirugía menor por la falta de medios y el covid obliga de nuevo a suspender operaciones

Hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante no terminan de recuperar la normalidad que la pandemia hizo saltar por los aires hace más de dos años. En los últimos días, el Hospital Doctor Balmis ha tenido que suspender las operaciones de tarde que no requieren ingreso hospitalario debido al elevado número de ingresos por covid. Por su parte, los centros de salud no han podido poner en marcha los servicios de cirugía menor debido a la escasez de plantillas y a la elevada presión asistencial.

La provincia necesita 250 médicos de familia más para garantizar el reemplazo por las jubilaciones y reorganizar la Atención Primaria En este último caso, aunque la Conselleria de Sanidad autorizó a mediados de marzo que se retomaran este tipo de cirugías y muchos centros comenzaron a programar operaciones gracias a la caída de la sexta ola, lo cierto es que son muy pocos los que le han podido dar continuidad. “Se va haciendo en huecos y a salto de mata, pero cuesta mucho arrancar”, explica un médico de familia de la provincia. Los médicos de Atención Primaria critican la falta de datos y la "invisibilidad" de este nivel asistencial La falta de médicos de Atención Primaria en los centros de salud es uno de los motivos por los que no acaban de despegar estas intervenciones. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria cifra en 250 los médicos necesarios para reforzar los centros de Atención Primaria de la provincia de Alicante y garantizar el remplazo de los médicos que se van a jubilar en los próximos años. Una cifra que deja muy corta los 56 contratos de Medicina Familiar que se han hecho en las últimas semanas dentro del aumento estructural de la plantilla de Sanidad. La falta de estos especialistas impide que se puedan acometer programas como el de la cirugía menor o el de la atención comunitaria en los barrios. Pero además de la falta de plantilla, en las últimas semanas se está produciendo un repunte de consultas, sobre todo debido a casos de covid leves “que generan muchas llamadas de teléfono para preguntarnos por el tratamiento y por lo que deben hacer en el trabajo”, explica un médico de familia de la ciudad de Alicante. Los médicos hablan en este sentido de una pequeña séptima ola que vuelve a saturar sus consultas y que se suma al repunte de otras infecciones víricas y de alergias. Un centenar de asociaciones reclaman "salvar" la Atención Primaria en Alicante Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria confirman que en la mayoría de centros de salud no se ha podido retomar aún de manera estable y programada la cirugía menor. El tipo de lesiones que curan los médicos de familia con estas operaciones son benignas, y nunca por un motivo estético, como es el caso de lipomas, verrugas, quistes o moluscos, un problema de la piel muy habitual en los niños. Poder retomar estas intervenciones supone además descongestionar las consultas de los especialistas en Dermatología, que en muchos departamentos rondan el año de espera para casos no urgentes ni preferentes. Hasta 15 días para una cita en centros de salud de Alicante Por último, el aumento de ingresos por covid en el Hospital Doctor Balmis ha provocado que en los últimos días se hayan tenido que suspender operaciones de la tarde que no requieren de ingreso hospitalario. En el centro sanitario hay hospitalizados en estos momentos 64 enfermos, que ocupan tres plantas. La situación de la UCI es más tranquila, con dos pacientes ingresados. Desde la Conselleria de Sanidad explican que se ha optado por esta medida para poder disponer de camas de ingreso y añaden que “en cualquier momento”, si la presión asistencial lo permite, se pueden retomar estas operaciones. Desde el Satse, por su parte, critican el nivel de agotamiento del personal de Enfermería en estas plantas y advierten las dificultades para este verano de mantenerse la presión asistencial del covid.