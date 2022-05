La falta de costureras de trajes festeros complica los preparativos de las Hogueras

Las Hogueras se acercan y los festeros preparan sus mejores galas después de dos años de parón y una pandemia. Trajes sin estrenar se han quedado pequeños. Los niños han crecido y necesitan más talla, arreglos que colapsan los talleres de indumentaria regional, donde sufren tal aluvión de peticiones estos días que no pueden atender las llamadas de bellezas que quieren elegir telas para sus faldas de alicantina de cara a las presentaciones, que empiezan en otoño. La escasez de costureras especialistas en este tipo de tejidos artesanales está complicando los preparativos de las Hogueras, en las que predominarán colores brillantes como amarillos y azules.

El gran problema del sector es la falta de modistas de traje regional, que se han ido jubilando en el parón de la pandemia porque suelen tener una edad elevada y no hay relevo para ese tipo de costura. "No es lo mismo coser prendas de calle o de novia que regional porque es una especialidad, es más costosa y no se paga tan bien. No hay gente que sepa hacer una falda de alicantina o un corpiño de siglo XVIII que son más complicados, hay gente que sabe coser, pero regional no. En este campo faltan profesionales jóvenes", señala Juan María Lorente, de la firma Jose Fiesta, donde se han visto obligados a enviar trabajo a Valencia o a las costureras de los Moros y Cristianos de Alcoy, que habían terminado su temporada.

El 80% del trabajo en la mayoría de talleres de indumentaria son arreglos puesto que, dada la situación, los festeros han prescindido en lo posible de comprar trajes nuevos y se decantan por complementos como los justillos de mudar, que son corpiños sin mangas que se pueden utilizar también para los trajes de vestir si los tejidos son de seda. También hay festeras que mantienen traje pero renuevan su aspecto con una manteleta o un delantal nuevo, unos zapatos o un juego de aderezos; y en el caso de ellos también cambian de "look" y si no tenían sombrero se lo compra. O bien renuevan los pantalones, la faja o el pañuelo.

Hay algunos indumentaristas que apuntan que el cambio en el calendario de la elección de la Bellea del Foc les perjudica porque las presentaciones de bellezas empiezan en septiembre y no pueden coger sus encargos. Es prioritario atender los de las inminentes Hogueras, que superan los 300 en apenas tres meses por tienda. Otros tienen que rechazar peticiones de trajes nuevos que siguen entrando porque las Hogueras están encima y por lo elaborado de los arreglos ya que se hacen a mano y necesitan mucha aguja. Al final se llevan más tiempo que hacer un corpiño o una falda nuevos.

Colores

En cuanto a los colores, para las pocas faldas nuevas que se hacen se piden tonos llamativos, telas que tengan luz, con flores y tonos que den alegría tras tiempos oscuros. Rosas, granates, verdes, azules; así como ocres y el negro para las basquiñas, trajes de siglo XVIII para la Ofrenda de flores y los actos religiosos.

La indumentarista Conchi Beneyto ha notado que los festeros tienen muchas ganas de renovar y comprar complementos, que les apetece estrenar aunque sean pequeñas prendas después de tanto tiempo sin Hogueras.

"Llevamos muchos encargos de prendas como el justillo por el calor. Quien tiene un corpiño y un traje pide un justillo para una camisa, para utilizar su pañuelo de vestir y su delantal. A lo mejor en la Entrada de Bandas para ir más fresquita y en la Ofrenda más seria. También mucho chaleco de hombre y cientos de arreglos para niños porque los trajes se les han quedado pequeños desde 2019 que se vistieron por última vez. Estamos muy contentos de tener tanto trabajo".

La venta, sobre todo de complementos, se les ha incrementado muchísimo pero el aprovechamiento se lleva la palma. "Arreglos hay muchos porque es una pena que un traje nuevo no te lo puedas poner. Es que ha pasado mucho tiempo, casi 3 años. Hay gente que se hizo trajes nuevos que los han lucido solo el día de la presentación y que ahora no le vienen. Tenemos los talleres a tope de funcionamiento (en su negocio son cinco modistas) y corriendo mucho para intentar atender a todo el mundo dentro de lo que las manos dan. El trabajo se ha incrementado de cero a mil".

Como delegada de Indumentaria de la Federació de Fogueres, Beneyto intenta desde su tienda que la gente vista mejor y cumpla el reglamento. "Cuando vienen aquí y piden algo que no se debe, lo suyo es aconsejarle cómo deben vestirse con corrección", afirma.

Desbordados

"Ha habido una avalancha en estos dos últimos meses, de trajes que estaban pendientes desde hace dos años que se han juntado con los arreglos y estamos desbordados. No podemos coger más trabajo hasta después de Hogueras y luego continuamos con la provincia. Todo lo que se había quedado parado, pendiente desde el año 2020, está saliendo ahora. Se está juntando con lo nuevo que entra y sobre todo con los arreglos, de niñas que han crecido y de gente que no se acordaba de que había fiestas", afirma Lorente.

El traje regional se hace a medida pero se deja tela metida para poder ajustarlo "aunque a veces ha sido casi imposible. La mayoría asume que hay que gastarse dinero".

A 20 días de la plantà sigue entrando trabajo para Hogueras en este negocio, sobre todo de faldas y corpiños.

Trajes de belleza

En cuanto a los encargos de bellezas que se presentarán en septiembre, el cambio de fechas de estos actos "nos ha descolocado un poco, porque hay chicas que quieren venir a ver trajes o mantillas cuando no tenemos tiempo ni para poder probar los encargos para Hogueras. No podemos dedicar dos horas a enseñar un traje con todo el trabajo que tenemos. Además, los telares no están listos. Hasta octubre no mandan las telas por lo que tendremos que tirar de lo que tenemos todavía en stock".

"Creo que este otoño muchas van a repetir y ya vendrán en enero o febrero para encargar los trajes de septiembre y octubre de 2023. Porque, además, ¿quién va a querer probarse con el calor", señala este profesional sobre las pruebas de trajes en verano.

En cuanto a los colores, coincide en que se llevan los vivos, como amarillos y azules. "Para el traje de novia alicantina sí que se quieren faldas con un poco de oro blanco, más refinado pero las telas siempre con su brillo. Entre los festeros, hay gente que los prefiere más sobrios, de siglo XVIII, con algodones, y otros quieren un poco más de alegría porque las Hogueras son en junio y no quieren el traje oscuro".

Aparte de los trajes para la corte del fuego actual y de cientos de arreglos, han cosido unos 30 corpiños nuevos de siglo XVIII.

Sin respiro

Hacer arreglos es a veces más costoso, sobre todo en cuanto a tiempo, que coser una prenda nueva. Así lo afirma Juan Manuel Pérez, de Alba Indumentaria Regional, pues sacar de cintura un corpiño y adaptarlo puede llevar dos horas de trabajo o más. "Hay que quitar el forro, adaptarlo. Son prendas artesanales y lleva mucha mano de obra, mucha aguja y poca máquina. A veces tardas en abrir una prenda y cuesta más que hacer una nueva".

Esperan atender todos los arreglos para cubrir la demanda aunque ya están rechazando hacer trajes nuevos porque están muy encima las fiestas. También hay prendas sin arreglo porque la persona ha cambiado demasiado y no se puede sacar la prenda.

"Tras dos años sin nada de trabajo ha sido una remontada muy fuerte, hay momentos que no damos abasto, ha sido todo muy repentino y de golpe, se ha dejado todo para última hora a ver si había Hogueras o no y se ha lanzado todo el mundo", apunta.

En cuanto a los precios, hay clientes que los miran y otros que no, pero la indumentarista Conchi Beneyto asegura que se nota que todos los sectores están remontando "porque estas tiendas suelen ser reflejo. Esto es ocio y es una fiesta". Y llevan tres meses sin parar.

Federació de Fogueres

La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, destaca que los indumentaristas están a tope de trabajo. "Hicimos una gala para indicar a los festeros gente que fueran encargando los trajes de Hogueras porque se iba a acumular la faena como ha pasado. Muchos han tenido que decir que no. Afortunadamente la Fiesta se ha puesto en marcha, es un revulsivo muy bueno para la economía y la ciudad".