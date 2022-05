El PSOE denuncia el aumento de los asentamientos en el Tossal y acusa al bipartito de "maquillar las cifras"

El PSOE de Alicante ha denunciado la "desesperada situación" que están viviendo cientos de personas que no tienen un techo bajo el que dormir y que, tras la entrada en vigor de la "ordenanza de la vergüenza", como la han vuelto a calificar los socialistas en un comunicado, se están disparando los asentamientos en la ciudad. Lola Vílchez, responsable del PSOE alicantino de Servicios Sociales, ha indicado que desde el Ayuntamiento de Alicante "no se está haciendo nada. Lo único que hace Barcala es hacinar en una zona determinada a las personas sintecho para invisibilizarlos, como pasa en el Monte Tossal, donde cada vez hay tirada más población vulnerable".

La concejala ha cuestionado también los datos de la edil de Acción Social, Julia Llopis, que afirmaba que el 61% de las personas sin hogar han seguido los itinerarios de larga estancia de la Concejalía de Acción Social y han cumplido los objetivos y han conseguido salir de la calle: "No es cierto, el Ayuntamiento de Alicante no está cumpliendo en absoluto. A los hechos me remito. El Centro de Atención e Inserción está desbordado; en el Tossal y en los alrededores del estadio de fútbol cada vez hay más asentamientos. Que me explique la concejala del PP de dónde saca esos datos tan optimistas".

Vílchez ha reiterado la necesidad de poner en marcha un plan de choque e implantar un nuevo modelo más efectivo de los servicios sociales y en particular hacia la población que vive en la calle. "Es una vergüenza que digan que están rescatando a estas personas y rechacen una subvencón de 500.000 euros para construir un segundo albergue. No vale con maquillar las cifras, solo con darse una vuelta por el Tossal. La señora Llopis y el señor Barcala sabrían cuál es la situación real de Alicante", ha concluido la responsable socialista de Servicios Sociales.