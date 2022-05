Compromís insta a Barcala a pactar en qué se invierten los más de 100 millones de ahorros municipales

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante muestra su preocupación por el retraso sobre la modificación de crédito que había anunciado el equipo de gobierno bipartito (PP y Cs) para poner en marcha inversiones. "Pasan los días y no avanzamos en una modificación de crédito, donde parece que entrarán bastantes inversiones, de la que el bipartito no nos ha querido contar nada y que puede pasar como siempre, que después no se ejecute".