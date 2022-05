La izquierda pedirá al Pleno que se depuren las acusaciones del jefe de la Policía Local de Alicante de una trama para derrocarle

Los grupos de izquierda presentarán una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Alicante para que se constituya una nueva comisión de investigación para aclarar la denuncia que realizó el comisario jefe de la Policía Local, José María Conesa, de un complot de "subordinados" que busca su relevo por "venganza" y para "aspirar" a su puesto. Unas declaraciones que tuvieron lugar en una de las sesiones de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en las oposiciones de este cuerpo de seguridad, que se ha cerrado este martes tras votarse las conclusiones, en las que se han impuesto PP y Vox.

El dictamen que se llevará a Pleno contempla las consideraciones de estas dos formaciones, no así las de Ciudadanos, socios de gobierno de los populares, a los que el grupo de ultraderecha exigía retirar de la redacción la palabra "bulo", pero el edil de Cs Antonio Manresa se negó aunque añadió delante el término "presunto". Los grupos de izquierda han hecho constar en el dictamen su voto particular contrario a que se cierre la comisión sin la comparecencia del alcalde ni del concejal de Seguridad. En cambio la derecha entiende que la comisión sobre las oposiciones ha cumplido sus objetivos sin demostrar ninguna irregularidad.

Los ediles Llanos Cano, del PSOE; Xavier López, de Unidas Podemos; y Natxo Bellido, de Compromís, consideran que la comisión debería haber tenido continuidad investigando las acusaciones de Conesa pero tanto los grupos que integran el equipo de gobierno bipartito como Vox entienden que el asunto está en sede judicial y se escapa a la competencia de la comisión. En una de las sesiones de la comisión, el comisario jefe aseguró que el documento que vincula a opositores y agentes del Cuerpo fue elaborado y filtrado "por un grupo de delincuentes", miembros del Cuerpo de Seguridad, con datos "falsos, inexactos y tendenciosos".

La izquierda ha reprochado la postura de la presidenta de la comisión, Mari Carmen de España (PP), protegiendo al alcalde, a lo que la edil ha replicado que "esto no es una agencia de detectives, somos concejales del Ayuntamiento y tenemos que actuar y ajustarnos a las normas municipales. Si no hay pruebas encima de la mesa que corroboren lo manifestado, no será el alcalde el que señale a un funcionario. Tendrá que ser un juez y después se tomarán las determinaciones que haya que tomar".

En esta comisión política, la socialista Llanos Cano ha señalado que "lo que no puede ser es que, tras una acusación tan grave (la de Conesa), no se haga una investigación interna para hacer una mínima averiguación de hechos. Es el mayor escándalo al que nos enfrentamos en esta legislatura".

La edil considera que la comisión que se ha cerrado hoy no ha sido del todo transparente, que tras la "bomba" que lanzó el comisario, el acalde y el concejal responsable tendrían que haber hecho algo, "no puede ser que no pase nada cuando el jefe de la Policía acusa de una trama corrupta. Hay algo que no cuadra".

Por su parte, el edil portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "desde el primer momento el PP no ha querido la comisión, ha intentado matarla y hoy se ha consumado el asesinato. Hay un elefante en la comisión, que son las acusaciones del señor Conesa sobre un presunto complot de subordinados a los que llama delincuentes que quieren acabar con su carrera, y el alcalde se pone de perfil. Ni él ha comparado ni el concejal de Seguridad tampoco. Es un cierre en falso de la comisión. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar con el resto de grupos para llevar al próximo Pleno una moción sobre una comisión de investigación sobre lo que el señor Conesa ha expresado".

En la misma línea, Natxo Bellido, de Compromís, ha dicho que "si lo que dijo Conesa es cierto habría que poner orden en la Policía Local, y si no, no debería continuar en el puesto. El alcalde, mientras tanto, opta por esconderse".

En cambio, el edil de Ciudadanos Antonio Manresa ha afirmado que ha habido garantías de un proceso transparente para que ningún opositor se sintiera perjudicado, y que el objeto de la comisión ha terminado, "porque participamos en base a un bulo que no estaba apoyado en ninguna denuncia".

Mario Ortolá, de Vox, ha insistido reiteradamente en que el asunto del complot está judicializado, que será el tribunal el que dirima y que la comisión de investigación de las oposiciones ya ha practicado todas las pruebas a su alcance.

Conesa

La intervención de Conesa el día que habló en la comisión no dejó a nadie indiferente. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial, antes de que llegase el turno de preguntas de los miembros de la comisión, ya había soltado la bomba. No necesitó que nadie le diera pie: "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar".

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha rechazado este martes el recurso de una veintena de opositores contra la propuesta del tribunal calificador de 1 de abril de 2022 para cubrir 92 plazas de agente de Policía Local, en turno libre, "por carecer el recurso manifiestamente de fundamento" al no haberse aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2022.