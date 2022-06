"Quiero dejarlo muy claro. No vamos a permitir que las mascletás se muevan de Luceros. Es el sitio que los alicantinos quieren para disparar sus mascletás. Es inadmisible esta nueva amenaza del Consell de Puig a nuestras fiestas de Hogueras. Los alicantinos no nos merecemos este enésimo ataque de la izquierda a las mascletás en Luceros y, mientras gobernemos, no se van a mover de su lugar, que es el más emblemático, se pongan como se pongan Puig y Oltra".