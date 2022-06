Tres años ha tenido que esperar Fran Sierra para poder debutar en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante, además en un distrito tan exigente como Carolinas Altas, donde Pere Baenas, contratado por Florida Portazgo, ha dejado el listón muy alto. Todo un reto para un constructor que espera sorprender con un monumento plagado de crítica política y social, con un remate en abanico y por tanto, con riesgo, y colores innovadores.

"In Civilizaciones" es el lema de la obra que plantará en la calle Pinoso, con un presupuesto de 65.000 euros, y que precisamente versa sobre "lo poco civilizado" que se ha vuelto el ser humano . "Nos estamos cargando el planeta, solo importa el dinero", señala el autor, que ha diseñado seis escenas todas alusivas a distintas civilizaciones, con referencias no solo al impacto de la actual forma de vida en el clima y las condiciones de vida, sino también el maltrato a la mujer, los muros que siguen separando, la pederastia en la Iglesia y la independencia de Cataluña, entre otros asuntos.

El cuerpo central del monumento serán dos grandes cabezas, una de ellas una femenina, que representa a una antigua íbera; y otra masculina, un babilonio. De hecho el remate lo formarán las plumas de los antiguos cascos babilonios en abanico, sostenido por una torre de madera. El remate se abrirá en el cielo hasta alcanzar una anchura de siete metros, "será arriesgado, abrirá mucho y se sujetará a la torre. Va a hacer vela, la complicación es esa".

"Lleva bastante crítica política. Es algo que me gusta siempre y cuando sea respetando" Fran Sierra - Artista de Carolinas Altas

Volviendo a la crítica, una de las escenas en las que más ha trabajado el autor es la referida a la pederastia en la Iglesia, que representa con unos pájaros en forma de pene. De hecho, la figura que ha elegido para la Exposición del Ninot es el Papa con un matamoscas "intentando tapar todo ese revuelo". Un tema siempre candente aunque comenzara a idear el proyecto en 2019 para la plantà de las Hogueras de 2020, que no se celebraron por la pandemia. "Entonces estaba en auge y sigue de plena actualidad", señala.

Otra reminiscencia de la interrupción de las Hogueras por el covid-19 cuando los artistas tenían parte del trabajo hecho está en la escena de Donald Trump, presidente de EE UU hasta el 20 de enero de 2020, con la que critica el muro de separación de México que impulsó en su mandato. "Va sobre los muros que hay en la vida. Aparece la cabeza de Trump como si fuera una guillotina cortando la cabeza a los mexicanos". Completarán la escena otros muros como el de Berlín derruido o la valla de Melilla.

"También tocamos el tema de la independencia de Cataluña, que intentan jugar con el resto de españoles como marionetas", y que representa a través de la figura de una condesa catalana.

En otra de las escenas representa a un conquistador que mira al horizonte, con la que habla del deseo de dinero y enriquecimiento del ser humano en general, "sin darnos cuenta de que nos estamos cargando la naturaleza, el mar, los animales....". En definitiva, el planeta.

"Lleva bastante crítica política. Es algo que me gusta siempre y cuando sea respetando. Si hay algo que criticar lo hago y los políticos son quienes más juego pueden dar".

Altura

El monumento de Carolinas Altas tendrá 13 metros de altura, diez de anchura y unos ocho de fondo, así como las seis escenas de crítica, unos 16 ninots y un contrarremate con el que representará la tormenta, "todos los chaparrones que caen, lo bueno y lo malo". Es aquí donde incluye el maltrato, con la mujer en blanco y el hombre en negro.

"Tenía la presión de suceder a un artista que ha plantado 8 años en Carolinas Altas, siempre en el top, en una hoguera con tanto nombre, y al paralizarse todo me quedé un poco desanimado. Pero he cargado pilas" Fran Sierra - Artista de Carolinas Altas

"Es mi primera Hoguera Especial y tengo muchas ganas. Todo se paralizó por el covid, el ambiente era muy rato. Tenía la presión de suceder a un artista que ha plantado 18 años en Carolinas Altas, siempre en el top, en una hoguera con tanto nombre, y al paralizarse todo me quedé un poco desanimado. Pero he cargado pilas y tengo muchas ganas. Estoy deseando que la gente pueda ver el monumento y criticarlo porque si las críticas son constructivas son buenas, porque no hay nada perfecto. Espero que guste".

En cuanto a los colores, "llevará algo de innovación, sobre todo tonos vivos. Queremos dar un golpe de color, no va a ser todo igual". Hablando de la altura de los monumentos, Sierra recordó que los gremios de artistas llegaron al acuerdo de limitar la altura de los monumentos a 14 metros pero fue un pacto prepandemia que no se firmó, con lo cual habrá artistas que lo cumplan y otros que no. "Por el bien nuestro, tal y como está la situación y como se están poniendo de caros los materiales, incluso 14 metros me parece demasiado".

Su idea es trasladar el monumento desde su taller en Petrer los días 16 y 17 de junio, y levantar la foguera Especial el día 18, "entera". El día siguiente lo dedicará a los retoques.

Por fin Hogueras

"Las expectativas en esta comisión ahora mismo están puestas en luchar para conseguir finalizar lo mejor posible un ejercicio difícil de gestionar económicamente. Pagos pendientes, la situación sanitaria pasada y algún que otro contratiempo no van a impedir que Carolinas Altas disfrute por fin de sus Hogueras 2022", señala la presidenta del distrito, Cristina Tejada.