"Alicante es más que calidad de vida y turismo, tiene una industria potente y un sector agrario muy fuerte"

Esteban Pelayo toma las riendas del Parque Científico de la Universidad de Alicante tras una dilatada trayectoria profesional vinculada al mundo de la universidad y de la empresa. Los últimos siete años ha estado en Europa, al frente de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA).

¿Cuáles son los principales retos que asume al frente del Parque Científico?

El principal es la puesta en marcha del nuevo edificio de empresas y en paralelo aprovechar el cambio para volver a analizar los servicios que prestamos a las empresas establecidas, tratando de relanzarlos aún más. Por un lado el edificio ya se está terminando. Estamos tratando de acortar los plazos al máximo. Pero el parque es más que un sitio donde se instalan las empresas. Es un concepto de colaboración y más hoy en día que no necesitamos la proximidad inmediata. Queremos visitar las más de 30 empresas que tenemos y en parte se esta haciendo un estudio de los servicios que prestan otros parques científicos y tecnológicos para dar más valor a las empresas.

¿Qué necesidades tienen las empresas de la provincia?

Lo que las empresas quieren es vender. Y sobre todo este tipo de empresas cuyos productos son poco estandarizados. Lo que quieren es que les ayudemos a encontrar clientes. El primer cliente en este tipo de empresas es muy importante, porque a partir de ahí se define un concepto, un producto que pueden enseñar al segundo y al tercero…

¿Y cómo puede ayudar la UA y su Parque Científico en esta búsqueda e clientes?

Estableciendo una estructura que les ayude a comercializar sus productos. La UA les aporta una dinamización del ecosistema y como cualquier universidad aporta conocimiento, capacidad de investigación, por su propio personal y los esgresados. Capacidad de gestión interna y de movilizar y de contratar talento de fuera. Me preocupa que la sociedad tienen la idea de que los investigadores son unos genios que trabajan de forma individual y se les ocurren algunas cosas… Y la investigación no es eso. Es un trabajo en equipo multidisciplinar que requiere planificación, estructura y objetivos. Es como construir una casa, que necesitas diferentes oficios. Lo que aporta el Parque Científico a las empresas es precisamente eso, la masa critica. Los investigadores tienen que estar con gente que haga cosas parecidas o complementarias o diversas. Cualquiera que monte una empresa y quiere invertir en innovación y tecnología lo lógico es que se junte con gente como él. De manera natural en nuestra provincia siempre ha pasado esto. Te llamaba una empresa y por el pueblo sabías a qué se dedicaba. ¿Por qué todos se juntan en un mismo sitio? Entre otras cosas porque necesitan servicios asociados. La investigación también permite agruparse y Alicante es un ejemplo con sus cluster. Eso es lo que proporciona la universidad, un ecosistema de verdad. Al lado hay miles de investigadores y cientos de doctorandos y estudiantes haciendo cosas similares.

El Parque Científico es más que un sitio donde se instalan las empresas. Es un concepto de colaboración, un ecosistema en el que también aportamos investigación

Al investigador también le cuesta hacer llegar sus trabajos a la empresa, ¿cómo romper este muro?

La carrera investigadora es la que es y cada vez se premia más la aplicación práctica, pero al final un investigador de élite o básico tiene que seguir un determinado camino en el que se premia menos la colaboración con la industria y la transferencia de tecnología. Es un tema de mentalidad, de tiempo y de capacidad. Las empresas también tienen sus demandas y necesidades que al investigador no le son necesarias. El parque es una vía alternativa a la investigación contractual, porque lo que hace es posibilitar que los investigadores creen su empresa y la exploten. Lo bueno es que en el parque damos esa visión empresarial de la que a veces carecen los investigadores y es interesante. Hay cosas muy evidentes en el mundo empresarial que a veces no son tan evidentes para un investigador. Y por otro lado, el parque, para las empresas que son de fuera, ofrece la capacidad de unirse a los investigadores, conocerles y estar todos los días con ellos. Las cosas muchas veces salen de forma natural. Si creas un centro de conocimiento básico, con una masa crítica de investigadores, de manera natural se crean empresas, se colabora… pero si hay una entidad que cataliza eso, hace que todo vaya más rápido y ese es nuestro papel, de facilitar las interrelaciones.

¿Qué empresas están llamadas a asentarse en el Parque Científico?

Son las especialidades de la universidad. La UA de siempre es una potencia fuerte en ciencia, ingeniería química, en biología... También en biotecnología y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, con empresas muy fuertes en inteligencia artificial y aplicación de las tics. Los parques, al final, se especializan y no te importa que haya competidores, porque el mismo producto tecnológico no lo hacen todos igual. El parque tiene además instalaciones ya. Hay invernaderos, plantas, naves para que las empresas se instalen.

Con el covid y la Guerra de Ucrania se ha visto la debilidad que supone tener empresas deslocalizadas, ¿cómo cree que que se va a redefinir el mapa económico europeo y qué papel puede jugar Alicante?

Ya hay estudios muy serios. La CE detecté 14 ecosistemas en los que estudiar e invertir y está analizando dónde hay problemas en las cadenas de valor para establecer medidas concretas. Y la primera fue el turismo, porque es un sector horizontal y de mucha importancia en el conjunto de la UE. Alicante ahí tiene mucho que decir. Creo que hay que abandonar la falsa percepción de la calidad de vida y del turismo vinculado a Alicante. Alicante es más que ese tipo de cosas y tiene una industria potente, así como un sector agrario y alimentario bastante fuerte. Debemos de ver que somos mucho más que un sitio en el que se vive bien y en el que hay servicios muy profesionalizados. No quiero decir que no sea una industria relevante y nos ha dado mucha capacidad económica, pero Alicante es mucho más que eso y podemos tener más actividades. Tenemos que ver oportunidades e identificarlas y modestamente es lo que vamos a hacer aquí. Darle a conocer a las empresas alojadas cuestiones que en su ecosistema no ven. Oportunidades, actividades económicas que sustituyan cosas que hacían anteriormente.

Tenemos que invertir y empezar a pensar en otros modelos de negocios basados en talento, en inversión, en I+D, en hacer las cosas con capacidad

¿Qué le falta a Alicante para convertirse en una Alemania en cuanto a innovación?

El problema es que ya no es solo Alemania, es que han entrado nuevos socios al club que nos adelantan. Empezamos a no tener excusa. Al principio éramos los pobres, los últimos que habíamos entrado éramos mediterráeos... pero hay países que vienen de economías planificadas y ya nos adelantan… al final es como nos vemos a nosotros mismos. El tema de la calidad de vida está bien, pero hay que ir más allá. Tenemos que invertir y empezar a pensar en otros modelos de negocios basados en talento, en inversión, en I+D, en hacer las cosas con capacidad… la industria alicantina está adaptada a eso. Se trata de que vean que las posibilidades de negocio son cada vez mayores en esos productos y son más resilientes ante las futuras crisis que vayan a venir, porque el futuro es que vamos a tener cada vez más crisis nos solo ecológicas, también geopolíticas y sociales… ante eso lo mejor es estar muy preparado y para eso hay que invertir en capacidad e innovación. Lo que tenemos que hacer es mostrar el camino, porque los empresarios no son tontos. Al final lo que hacen es tomar decisiones de inversión de acuerdo a los estímulos y el contexto en el que están. Nuestra misión como parque es mostrarles el camino, enseñarles que no es tan complicado…

También hará falta más inversión pública...

Yo creo más en medidas “soft”. Lo que se mira siempre es el gasto y la inversión. La Administración ha hecho su parte y ahora está la parte privada que tiene que ser superior a la pública. Soy partidario de dar incentivos, capacidad a las empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto Artemisa para movilizar o facilitar que emprendedores consigan dinero. No lo damos nosotros, sino movilizamos fondos que existen en otro lado. Y hay una parte muy interesante que es movilizar inversores privados. Ese es el modelo. Mostrar el camino y movilizar a la estructura y las empresa. Alicante es un modelo en eso. Los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana son un ejemplo desde los años 80 y finalmente lo que hacen es llevar la innovación a las empresas tradicionales. Estos institutos no inyectan subvenciones a las empresas, les indican el camino. Tenemos que capacitar a las empresas para que cada vez inviertan más en investigación e innovación.

¿Qué puede aportar el futuro grado de Medicina al Parque Científico?

Cualquier carrera nueva nos va a llevar a nuevas empresas y capacidades. Pero la UA tiene ya un área de conocimiento vinculado a la medicina y a la biotecnología. Pero está claro que es un nuevo impulso, talento y oferta.