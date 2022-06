"El mundo de la Fiesta quiere las mascletás en Luceros. No se entiende otro sitio para hacerlas. Están en Luceros desde hace muchísimo tiempo y todos sabemos que por allí también pasa el TRAM y el tráfico rodado a diario. Todo en general se deteriora en la ciudad". La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, defiende la tradicional ubicación de los espectáculos pirotécnicos, ante la polémica que se ha reabierto sobre la ubicación del principal concurso de fuegos de Hogueras después de que el Servicio Territorial de Cultura, dependiente de la Generalitat, haya enviado un requerimiento al Ayuntamiento para que le envíe en el plazo de 10 días un informe con relación a las "medidas que piensa adoptar para impedir la afección negativa de la fuente de Levante por el disparo de las mascletás, informe que debe incorporar justificación técnica expresa acerca de su idoneidad".

Este requerimiento incluye a su vez un informe de Cultura con una evaluación patrimonial en la que apunta, como posibles medidas adicionales de protección, tener en cuenta las que propusieron unos investigadores de la Universidad de Alicante.

Es decir, la instalación de una plataforma entre las cargas a explosionar y el pavimento, de manera que se puedan utilizar elementos adicionales de amortiguamiento para el control de las vibraciones más nocivas causadas por la detonación de pirotecnia que, según el resultado del análisis, son las de transmisión terrestre; o bien la reubicación del punto de detonación. Así como poner amortiguadores y trasladar a carga a otro lado de la plaza para que los fuegos no estén sobre el forjado, tal y como propuso el departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante en su investigación de 2017, publicada en una revista científica.

El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, por su parte, considera que hay que analizar los impactos y en caso de que se vaya constatando el deterioro del monumento, ir planteando la reducción de espectáculos en Luceros y su reubicación en otros puntos de una forma progresiva.

"Estamos hablando de protección patrimonial pero con hábitos sociales tan marcados, dado que es un lugar emblemático para la ciudad, hay que buscar un equilibrio. Tampoco es un capricho, es una evidencia que tiene impacto sobre la pieza. Se podrían estudiar fórmulas para buscar otros emplazamientos con los que poco a poco se pueda ir cambiando sin que sea traumático para los ciudadanos que tienen Luceros como referencia e icono", a la vez que se incorporan medidas paliativas de protección, señala Miguel Martínez, vocal de Cultura del Colegio.

Volviendo a la Federació, esta entidad es la organizadora del concurso gracias a un patrocinador y cada espectáculo pirotécnico tiene un presupuesto de 6.000 euros. Martín-Zarco destaca que este año se ha descargado la fuente de mascletás ya que se lanzarán siete frente a las trece que se dispararon en junio en 2019, el último año con Hogueras. Este 2022 serán diez exhibiciones, tres de ellas en barrios (la primera es mañana en Gran Vía-Garbinet a las 14 horas. "Las hemos sacado de Luceros para dejar allí solo las mascletás de los días centrales de Hogueras y que el resto de la ciudad pueda disfrutar de ellas pero es cierto que no es lo mismo. Lo hacemos para darle vida a otros barrios a la vez que descongestionar Luceros".

Sobre este asunto, la asociación cultural Alicante Vivo considera que la fuente de Luceros, tras su restauración, no tendrá suficiente protección solo con los cajones porque que el fuste principal, es decir, la columna central, no tiene. "Hay más espacios públicos en Alicante para tirar mascletás. No sólo en Luceros, donde deberían quedarse solo las de concurso siempre que no afecten al monumento. Todo esto creo que ha venido por el aumento brutal en el numero de mascletás en la plaza", señala Alfredo Campello sobre las trece exhibiciones que se llegaron a disparar hace tres años en todo el mes de junio en Luceros.

Salvem el Nostre Patrimoni

La plataforma, que ha presentado una denuncia en Fiscalía contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los concejales de Fiestas (Manuel Jiménez) y Cultura (Antonio Manresa) por mantener el concurso oficial de mascletás de Hogueras en el entorno de la fuente de Luceros, pese a la reciente rehabilitación del monumento de Bañuls con un coste de 300.000 euros, ha emitido un comunicado en el que critican al alcalde por "la incapacidad e incompetencia que manifiesta, y lamentamos que insista en incumplir con sus obligaciones en el cuidado y protección del patrimonio y, en concreto en el caso que nos ocupa, de una obra artística declarada por su propio gobierno Bien de Relevancia Local, tan representativa y simbólica para la ciudad".

"Queremos recordarle (al alcalde) que la restauración ha sido una medida imprescindible tras el grave y progresivo deterioro padecido por el monumento en los últimos años; que sucesivos gobiernos municipales han escuchado, requerido y recibido informes técnicos y opiniones de expertos que han vinculado el estallido de las cargas explosivas con el deterioro de la fuente de los Luceros; que fue el propio gobierno municipal del Partido Popular, con su concejal de Cultura en ese momento, Miguel Valor al frente, quien estudió y propuso en 2013 otras ubicaciones; que la denuncia a Fiscalía es un recurso disponible para cualquier ciudadano y también para una asociación como es la nuestra frente a la alarma ante la comisión de un delito, el de prevaricación, y el daño al patrimonio".

Esta semana han ampliado la denuncia con e informe que realizó la Universidad de Alicante en 2017 sobre el impacto de los fuegos que también al que también hace referencia la Conselleria de Cultura en el requerimiento de diez días al Ayuntamiento para que informe sobre las medidas que piensa aplicar en las mascletás para evitar la afección de la fuente.

A Pleno

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por los grupos del PP y Ciudadanos, llevará al próximo Pleno municipal en forma de declaración institucional su frontal rechazo a la amenaza del Consell de la Generalitat de prohibir el disparo de las tradicionales mascletás de las Hogueras de San Juan en la emblemática plaza.

“El Pleno del Ayuntamiento de Alicante manifiesta, de manera rotunda y contundente, que no va a permitir que las mascletás se celebren en otro lugar que no sea la plaza de los Luceros, pues es donde quieren los alicantinos que se disparen”, señala el primer punto de la declaración institucional que firman la vicealcaldesa portavoz de Ciudadanos Mari Carmen Sánchez y la portavoz del PP y concejal de Fomento y Empleo Mari Carmen de España.

El bipartito también exige al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que pida disculpas y depure responsabilidades en el seno de su Gobierno “por este nuevo ataque a Alicante y a sus fiestas”, al tiempo que reclama a los grupos municipales de izquierda “que desautoricen al tripartito de Puig por el perjuicio que están causando a nuestras fiestas mayores”.

“Si hay algo icónico y emblemático de nuestras Hogueras son las mascletás en la plaza de los Luceros”, sostiene la citada declaración institucional. “A cualquier alicantino que se le pregunte o a los millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales, afirmará sin dudar que las mascletás no se entienden sin ser en Luceros”, prosigue.

El pronunciamiento del equipo de Gobierno lamenta que “a escasos días del inicio de las Hogueras, la Generalitat nos amenaza con prohibir las mascletás más esperadas, después de dos años sin poder celebrarlas por la pandemia, a través de un informe del Servicio Territorial de Cultura que exige medidas adicionales de protección de la fuente y se plantea reubicar” el emplazamiento de las mascletás.

Mazón habla de locura

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha defendido esta mañana la celebración de las mascletás de les Fogueres de Sant Joan en la Plaza de los Luceros de la ciudad, incidiendo en el hecho de que no hay motivo alguno “para sembrar el pánico como intenta hacer el Consell” y de que “son nuestras señas de identidad y nuestras tradiciones”. En esta línea, ha criticado “la gran contradicción de la Generalitat de estar todo el día diciendo que cree en la autonomía municipal, pero por el contrario quiere intervenir nuestras costumbres”.

“Las mascletás se quedan en Luceros”, ha sentenciado Mazón, a quien le parece “una locura todo lo que está haciendo la Generalitat Valenciana. Antes de ayer nos encontrábamos con que decía que Les Fogueres de Sant Joan eran de los Països Catalans. Al día siguiente empieza a opinar de lo que no sabe, dando la sensación de que es una Generalitat de un poquito más al norte que de aquí”.

El responsable institucional ha mostrado su perplejidad ante esta “amenaza” y reconoce no entender “a cuento de qué se inventa esto ahora la Generalitat”. Al respecto, ha asegurado que la fuente de los Luceros “está perfectamente restaurada y lo que quieren los ciudadanos de Alicante y sus visitantes es que las mascletás se sigan celebrando en este enclave (...). Basta ya de injerencias y de persecución. Quiero una Generalitat y una Comunidad Valenciana que se enorgullezca de las cosas que hacemos en Alicante en vez de decirnos cómo tenemos que respirar cada día”, ha sentenciado.

"Falsas polémicas"

"El Partido Socialista de Alicante y el Consell apoyan de forma categórica que las mascletás se sigan celebrando en la Plaza de Luceros", señalan en un comunicado. Los socialistas consideran que las declaraciones de Barcala son totalmente "extemporáneas y sacadas de contexto con el "único fin de crear una falsa polémica que va contra el Gobierno de la Generalitat Valenciana". “, ha declarado Miguel Millana, secretario general del PSOE de Alicante.

Millana ha indicado que la “deslealtad” es la tónica general de este alcalde con el Consell, que en ningún caso ha amenazado con prohibir las mascletàs en Luceros. “Busca confundir a los vecinos con el único fin de sacar rédito político. Solo piensa en clave partidista, no en el el bienestar de la ciudadanía”, ha matizado Millana.

En este sentido, el edil del PSOE responsable de Fiestas, Manolo Marín, ha asegurado que “siempre hemos estado a favor de que las mascletás se celebren en Luceros. Lo que pasa es que Barcala ha tenido tres años para adoptar las medidas necesarias para proteger la fuente, pero no ha hecho nada, como es habitual en él, y ahora desvía su incompetencia culpando a otras instituciones. Barcala no hace más que eludir su responsabilidad aunque sea tergiversando algo tan importante para los vecinos de Alicante como son sus Hogueras”.