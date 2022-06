El Partido Socialista de Alicante critica que el bipartito que gobierna el Ayuntamiento ha tenido cuatro años para llevar a cabo la renovación de la contrata de transporte urbano de Alicante y ahora se encuentra "con el agua al cuello", porque "puede perder las ayudas europeas (Next Generation)" si no licita el nuevo contrato antes del 15 de junio.

“Este alcalde lleva un descontrol total de los grandes contratos. No hace los deberes y no trabaja como merece Alicante. No es posible que haya realizado desde 2019 dos prórrogas, y tres años después, si no licita antes del 15 de junio, perdemos las ayudas. Estamos hablando de mucho dinero. Es un contrato de diez años de 188 millones, perder subvenciones y que el dinero tenga que salir del bolsillo de los alicantinos sería para que este alcalde se fuera a su casa”, ha indicado Manuel Martínez, responsable de Transporte del PSOE local.

El PSOE insiste en recordar que durante el mandato de Barcala (lleva gobernando desde 2018) ha habido dos prórrogas que le han supuesto a las arcas municipales más de 40 millones de euros. La previsión para poder optar a subvenciones de los fondos europeas era que el pliego debería estar en periodo de licitación a finales de abril, aunque el Gobierno de España, debido al gran volumen de proyectos, dio una prórroga hasta el 15 de junio. “Faltan dos semanas y estamos al borde del precipicio”, ha matizado Martínez.

“O Barcala licita en tiempo y forma o el perjuicio que le va a ocasionar a los alicantinos debería costarle la Alcaldía. Es un mal gestor, en una empresa privada la habían despedido”, indica Martínez.

Parque Central

El PSOE, por otro lado, denuncia que Urbanismo "lo único que impulsa son anuncios, algunos de ellos repetidos hasta la saciedad y sin ejecución hasta la fecha. Esperemos que no ocurra lo mismo con el Parque Central y sea cierto el avance en el acuerdo de las tres administraciones por desatascar una infraestructura tan necesaria para Alicante", ha indicado la responsable socialista de Urbanismo el PSOE local, Trini Amorós.

“Nos alegramos de que por fin las tres administraciones (Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante) estén a punto de alcanzar un acuerdo sobre los parámetros básicos aunque solo se avance en la parte estructural y se dé un primer paso para la construcción del Parque Central. Estaremos vigilantes y exigiremos que se trabaje en la redacción del proyecto pormenorizado”, ha asegurado Amorós.

La prioridad del PSOE es que de una vez se pongan las bases para la unión de los cuatro barrios separados por las vías y se cree una gran zona verde que comunique (San Blas, Alipark, Benalúa, Florida-Portazgo, PAU I y Ciudad de Asís). “Tenemos que recordar que en estos años Barcala ha bloqueado el proyecto que quieren los vecinos y solo a menos de un año de las elecciones municipales, dan un paso que tenían que haber dado hace cuatro años”, ha señalado Amorós.

Patronato de Turismo

El Partido Socialista de Alicante denuncia que el Patronato Municipal de Turismo y Playas desde que Barcala es alcalde se ha convertido en un "instrumento inútil" para el desarrollo del turismo alicantino. "El Patronato no estuvo a la altura de las circunstancias que requería medidas excepcionales en pandemia y ahora sigue sin atender las necesidades del sector".

Para la responsable de Turismo del PSOE local, Trini Amorós, "no tiene sentido que el Patronato de Turismo asuma las obras de restauración del baluarte de Santa Ana que es un BIC, debería hacerlo Cultura y liberar ese dinero para utilizarlo en infraestructuras turísticas. Si quiere asumir inversiones impropias del Patronato debería hacerlo por ejemplo en el mantenimiento del paseo de la playa de San Juan, por ejemplo, porque el deterioro es absoluto”. Amorós afirma que es inadmisible que el Patronato de Turismo, en el arranque de la temporada alta de turismo, plantee qué inversiones va a realizar.

"Es inconcebible que una ciudad turística no disponga de una parcela para autocaravanas y menos que se apruebe instalarla en una parcela calificada como dotación al educativa con los trámites que conlleva el cambio de uso y en la que no existen los elementos mínimos para desarrollar la actividad de Camper Área como son el suministro de luz y agua todo ello a las puertas de la temporada alta de turismo".

“La improvisación debería tener un límite incluso para el Sr. Barcala. La inacción del Patronato está perjudicando al sector turístico alicantino, a los vecinos y a quienes nos visitan. En un momento en que deberíamos estar muy atentos a los cambios que se van a producir tras la pandemia para corregir los elementos necesarios para situar Alicante como un destino competitivo Barcala es incapaz de impulsa”, concluye Amorós.