El Sindicato Médico ha criticado este viernes las "deplorables condiciones" en las que trabajan los médicos de los puntos de Urgencias extrahospitalarias de la ciudad de Alicante.

El PAS de Babel, precisamente el último en ser creado, es el que peores condiciones de salubridad tiene, según sostiene el sindicato. El área de descanso para trabajadores que han de permanecer turnos de 24 horas "consta de un habitáculo de 3.6x3.4 con tres camastros de 80 centímetros sin apenas separación entre ellos. Se ubica en el sótano del edificio, sin ventilación y junto a los cubos de basura. La presencia de cucarachas, y en algunas ocasiones roedores, suele ser habitual".

Estas dependencias se han habilitado para tres médicos de guardia de 24 horas y 1 ó 2 residentes, que, afirma el sindicato médico, "al no disponer de camastro, se deben trasladar para descansar a las camillas ubicadas junto a los aparatos de radiología". Además de la insalubridad y falta de ventilación, "situación que se ha mantenido también durante la pandemia, no se no se mantiene el mínimo decoro ni intimidad durante el descanso, viéndose los médicos y médicas obligados a compartir codo con codo el camastro de descanso".

En cuanto a las consultas para atender urgencias médicas, las deficiencias también son inaceptables, añaden, "al no disponer de número y de espacio físico adecuado ni de medidas de seguridad suficientes". Esta situación provoca la necesidad de recurrir a habitualmente al áreas de radiología "no adaptada para atender consultas de urgencias o a los barracones habilitados durante la pandemia situados en el exterior con las consiguientes quejas también de los usuarios por calor en verano y frío o lluvia en invierno".

En cuanto al PAS de la calle Aaiún "también presenta graves carencias tanto en las consultas como en el área de descanso, ubicada también en un sótano no ventilado y dotados de literas donadas por la gerencia del desmantelado hospital de campaña". Además de la falta de ventilación "la presencia de cucarachas también es habitual". Este habitáculo está habilitado para cuatro médicos entre semana y cinco los fines de semana además de los MIR que no tienen espacio físico y han de desplazarse para su descanso reglamentario al Hospital General. "El hacinamiento y la falta de intimidad son también aquí la tónica", lamenta el sindicato médico.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV asegura que ha denunciado estas graves deficiencias a la Gerencia del departamento, "que siguiendo su costumbre, ha hecho oídos sordos a nuestra denuncia". Por ello, añaden, "vamos a proceder a denunciar las graves deficiencias que la Gerencia del departamento de Alicante mantiene y no corrige, a la Inspección y a los Servicios de Protección y Prevención de Riesgos Laborales".

Esta entidad invita a los máximos responsables del departamento del Hospital Doctor Balmis a realizar un recorrido, por los lugares de trabajo y las zonas de descanso habilitadas para los médicos de atención continuada y los médicos residentes que están de guardia, "para poder ver en primera persona las deficiencias del sistema y las condiciones en las que se trabaja y descansan sus empleados".