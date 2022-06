La mesa de entidades LGTBI ha acordado las fechas de celebración de su semana del Orgullo LGTBI en Alicante, que este año tendrá lugar del 11 al 17 de julio, con la tradicional manifestación el sábado día 16. Por su parte, Diversitat, que organiza también actos del Orgullo, se reúne este miércoles para fijar fechas. Estos actos reivindicativos vuelven tras dos años de cancelación por la pandemia.

"La Mesa de Trabajo del Orgullo LGTBI de Alicante está constituida con todas las asociaciones LGTBI alicantinas que han querido sumarse a la organización del evento y que durante el último año han seguido trabajando por la visibilidad y los derechos LGTBI en nuestra localidad, con el objetivo de promover la unión y la suma de los diferentes colectivos LGTBI existentes en la ciudad y trabajar de manera coordinada", explican desde el colectivo, del que forman parte Alicante Entiende LGTBI y Entendemos LGTBI, y que suele contar con respaldo del Ayuntamiento.

Según explican en un comunicado, la primera decisión de esta mesa que se reunió hace unos días ha sido establecer las fechas de este año, acordando que el Orgullo LGTBI de Alicante tendrá lugar del 11 al 17 de julio. "Las fechas elegidas son las habituales, coincidiendo con el tercer fin de semana de julio".

La manifestación tendrá lugar el sábado, 16 de julio, con el recorrido habitual desde la plaza de los Luceros, y "contará con la participación de carrozas y la presencia de diferentes asociaciones, colectivos y entidades públicas que quieran acompañarnos a visibilizar este día".

En principio, el colectivo Diversitat, que convoca habitualmente los actos, no se sumará a estos actos y organizará los suyos en otras fechas, como ya sucedió en 2021, aunque finalmente toda la programación fue cancelada por el covid. "Nosotros cumplimos 10 años organizando el Orgullo con una plataforma ciudadana amplia, de entidades sociales y LGTBI, sindicatos, partidos, sectoriales y convocando a toda la ciudadanía".

Cancelaciones en 2021

La Semana del Orgullo LGTBI en Alicante de 2021, repleta de actos con el fin de promover los derechos del colectivo gay, fue cancelada ante el aumento incesante de los casos de coronavirus en la provincia de Alicante.

"No podemos concentrar a más de 20.000 personas en una manifestación masiva con un índice de contagios de más de 400 personas por 100.000 habitantes", señalaron entonces desde el colectivo Diversitat.

Los actos programados por el Ayuntamiento de Alicante junto con las asociaciones de Alicante Entiende, Diversitsat, Entendemos LGTBI y Transformate para el día 24 de julio también fueron anulados. El acto de concentración previsto entre Luceros y la Rambla por Diversitat y que fue trasladado al 27 de julio, también ha sido desconvocado.

Ya adelantaban que en este año, ni carrozas ni escenarios llenarían las calles de la ciudad alicantina. "Desde Diversitat Alacant y las organizaciones convocantes del Orgullo de Alicante, después de estudiar las cifras de la pandemia, hemos decidido desconvocar la manifestación. El grave repunte de los datos de contagios del SARS-COV2, nos obliga a tomar esta decisión, no sin dolor, en lo que supone una clara aceptación de la realidad en la que vivimos. La desconvocatoria se realiza tras consultar a las autoridades sanitarias", señalaron los organizadores.

"Seguimos reivindicando los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición sexual, manifestándonos para exigir respeto e igualdad, y celebrando todos los avances que hemos conseguido para ser una sociedad mejor. Tendremos una semana de julio repleta de actividades diversas, con una vertiente legislativa y cultural, y también lúdica, que con tanto cariño reciben todos los alicantinos", declaraba hace un año Mari Carmen Sánchez, vicealcaldesa y edil de Turismo.

La programación cancelada incluía varias conferencias, la presentación del libro Libérate de la escritora Valeria Vegas y actividades lúdicas como los shows de Drag queens de La Prohibida o Kika Lorace o la música de dos dj's alicantinos.

Ante la anulación de todas las actividades relacionadas con la Semana del Orgullo en Alicante, la entidad dejó claro que "el Orgullo de Alicante es provincial, ciudadano, reivindicativo y necesario. Como lo es reivindicar nuestra lucha cada uno de los días del año."

No se trata de reivindicar todo en una semana, sino que cómo explican sus portavoces su lucha "no cesará ni un minuto". Y es que no es de olvidar, que la labor de estas organizaciones es la de asistir a aquellas personas que han padecido o sufren violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género".