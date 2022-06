El premio Nobel norteamericano David Julius ha recorrido este lunes los laboratorio del Instituto de Neurociencias, centro mixto entre la UMH y el CSIC, para interesarse por el trabajo de los investigadores de esta institución y ha ofrecido una charla sobre sus recientes trabajo.

El bioquímico norteamericano recibió en 2021 este prestigioso galardón, junto a Ardem Patapoutian, por su contribución pionera al análisis de las moléculas que permiten sentir el dolor y la temperatura. Un estudio que abre la puerta al desarrollo de nuevas vías terapéuticas para controlar el dolor crónico asociado al trauma y a diversas enfermedades.

Se estima que un 20% de la población adulta en nuestro país sufre dolor crónico. Para Julius, desentrañar los mecanismos del dolor es esencial "para poder ayudar a estas personas que actualmente llevan una vida miserable".

David Julius utilizó la capsaicina, un compuesto picante del chile que induce una sensación de ardor, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responde al calor. En 2021, recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología junto al investigador Libanés Ardem Patapoutian por demostrar cómo se convierten la temperatura y los estímulos mecánicos en impulsos eléctricos en el sistema nervioso. En el Instituto de Neurociencias, varios grupos de investigación se dedican al estudio de estos receptores neuronales.

Durante su investigación Julius ha descubierto que hombres y mujeres no tienen la misma percepción del dolor, por ejemplo en el caso de las migrañas, "algo en lo que se está profundizando actualmente".

También se ha visto que hay personas que no sufren dolor, "debido a mutaciones que afectan a los canales iónicos". Lejos de ser una virtud o ventaja, Julius llama a que no se baje la guardia en estos casos. "Especialmente es peligroso en los niños y hay que tener mucho cuidado de que no se lesionen, ya que el dolor es un mecanismo que te protege frente a daños externos".

"Es importante desentrañar los mecanismos del dolor para poder ayudar a las personas que lo padecen a diario"

Identificar los mecanismo del dolor también puede ayudar, a su juicio, a ofrecer mejores diagnósticos en consulta. "A veces es difícil identificar el dolor por parte de los pacientes y también es complicado identificar marcadores específicos que puedan ayudar a identificar el origen del dolor.

La Fundación Premios Rei Jaume I reúne este lunes y martes en València a 21 premios Nobel y personalidades del mundo empresarial para decidir quiénes serán galardonados en las categorías de Emprendimiento, Nuevas Tecnologías, Protección del Medio Ambiente, Investigación Médica, Economía e Investigación Básica. Durante los días de la reunión, los miembros de los jurados se involucran en distintas actividades en la Comunidad Valenciana: coloquios, charlas y visitas a centros de investigación e institutos tecnológicos.

David Julius ha estado acompañado durante su visita al Instituto de Neurociencias por la profesora de fisiología molecular de la Universidad de California en San Francisco Holly Ingraham.