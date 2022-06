Los estudiantes hacen la Selectividad con la vista puesta en ciclos de FP de salud y tecnológicos

Los estudiantes de la provincia que se presentan este año a la Selectividad miran hacia la Formación Profesional como una posibilidad al mismo nivel que la de una carrera universitaria a la hora de continuar sus estudios.

Muchos de los consultados a pie de aulario por este diario coinciden en señalar la FP no solo como una opción, sino incluso como preferencia en algunos de los casos, aunque de entrada explican que hacen el examen de acceso a la Universidad para tenerlo a modo de colchón para un futuro, porque de antemano se van a dirigir hacia un ciclo profesional.

La mayor información que sobre la FP ha ido calando progresivamente en las aulas, junto al significativo aumento de plazas para poder cursar una gran diversidad de ciclos, así como la dificultad que supone lograr la nota necesaria para entrar en la carrera elegida han catapultado estos estudios de manera exponencial, como atestiguan las preferencias indicadas por lo propios alumnos que acaban de cursar el segundo curso de Bachillerato.

La nota

Pablo Hernández, del IES San Vicente, tiene pensado cursar Ingeniería Informática considera que el 9,3 que se le exige para conseguir la plaza universitaria es "un poco elevada", aunque ya de entrada se ha centrado este curso en hacer codos con Matemáticas y Física porque son las materias que más le van a subir nota a la hora de ponderar asignaturas relacionadas con la carrera que se ha previsto elegir.

El hecho de que la primera de las pruebas la de Historia, no le haya salido excesivamente bien, le lleva a considerar que un ciclo de Formación Profesional, como indica, es igualmente válido porque lo que de verdad le interesa es seguir estudiando algo que le guste. No se plantea en absoluto acceder sí o sí a la Universidad, no es esa su meta.

Son de hecho los ciclos tecnológicos, junto a los de salud, los más golosos para estos estudiantes, aunque la variedad de ciclos extiende las opciones a numerosas disciplinas también.

Con lo del covid ya no miras más que a corto plazo. Me gustan los estudios de Medicina y ya está María Martínez - IES Enric Valor de Castalla

A Alba Aracil sin ir más lejos, del Instituto Fray Ignacio Barrachina de Ibi, lo que le llama es ser enfermera, cuidar de los demás, desde que fue a ver al hospital a un conocido con cáncer. Entonces supo que quería dedicarse a eso y apunta que si no entra en la Universidad, porque es una carrera también muy exigente por la elevada demanda que tiene, se formará en un ciclo profesional, que ya lo tiene visto en el Instituto Leonardo Da Vinci donde imparten la familia de Sanidad.

Algo parecido señala María Martínez Rico, del IES Enric Valor de Castalla, que quiere estudiar Medicina y sabe de entrada que lo va a tener muy crudo tanto por la nota como por la escasez de plazas, panorama que, como muy contenta añade, puede cambiar en un par de años en cuanto se sumen a las que oferta la UMH, las de la UA que ya tiene el aval de la Generalitat para implantarla también.

Hasta entonces, María Martínez ha pensado en un ciclo superior de Patología y Citodiagnóstico, que ya sabe también que se imparte en el IES Da Vinci de Alicante, "porque en la Universidad está muy complicado. Me guardaré la nota. Me interesa muchísimo la carrera y entrar".

Orientación

Al profesorado que acompaña a los alumnos a las pruebas de Selectividad no le extraña esta tendencia al alza por presentarse al acceso universitario pero con la mirada puesta en la FP. Jesús Huerta, del Instituto Cavanilles, avala que el trasvase desde la FP a la Universidad y viceversa ha puesto las cosas más fáciles a los estudiantes a la hora de elegir la formación que les dirija al empleo que desearían.

Se les abre un abanico muy amplio de posibilidades y las transferencias entre carreras y ciclos ya empiezan a ser habituales Jesús Huerta - Profesor del IES Cavanilles

"Tienen una información mucho más completa y en las tutoría preguntan mucho sobre las tablas de los grados y su equivalencia con ciclos superiores de FP, porque los hay muy interesantes", apunta el profesor de Lengua y Literatura. "Se les abre un abanico muy amplio de posibilidades y las transferencias entre carreras y ciclos ya empiezan a ser habituales", recalca. Y concluye que aunque el perfil del alumno de Bachillerato siga orientado mayoritariamente a una carrera universitaria "confirmo la tendencia a dirigirse hacia la FP".

Primera opción

María del Mar Tortosa, del IES San Vicente, también lo avala. Su objetivo es ser maestra de Educación Infantil, entre las carreras más solicitadas. Quizá por eso y porque sabe que necesita más de un 9 para entrar, explica que "no descarto para nada un grado superior de FP si no lo consigo, está también ahí. Hay más opciones", concreta.

Jorge Moreno y Lucía Guillen también consideran la FP. El primero incluso como su primera opción, "yo voy a hacer un ciclo superior de Deportes y la selectividad la hago como un respaldo, por si acaso. Es mi opción B", explica

Solo en el caso de no entrar en FP, porque el ciclo de Deportes figura además con una demanda importante en los institutos, Jorge Moreno se plantea dirigirse al grado de la Facultad de Educación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que entre otras imparte la Universidad de Alicante. Necesita un 11 para la carrera así que tiene la mirada puesta en el Instituto 8 de Marzo de Alicante para el ciclo superior, porque lo ve más accesible en su primer día de Selectividad.

Guardo la nota por si la necesito y el módulo me saliera mal, aunque no creo Lucía Guillen - Alumna

Del mismo centro, Lucía Guillén lo que quiere estudiar es Moda y Patronaje, una carrera que ni siquiera está implantada pero de la que ya ha oído hablar que quieren poner en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así que su primera opción asegura que es el ciclo superior de FP, y después quizá reengancharse con el grado universitario, según le vaya, dice. "Guardo la nota por si la necesito y el módulo me saliera mal, aunque no creo". Ya tiene mirado el instituto ilicitano en el que va a pedir plaza porque desde pequeña le gusta coser y ya hace ropa.

Y del IES Barrachina, Joen González se inclina por la Ingeniería Industrial o Mecánica, y si no lo consigue en Alcoy o en Valencia se dirigirá a un módulo de FP y directamente a trabajar, como dice, "porque en Ibi hay mucho trabajo de esto".

Pasión

No obstante no es el trabajo lo que preocupa a estos jóvenes, sino estudiar lo que les gusta. Creen que dejarse guiar por la pasión de sus preferencias es lo mejor en estos momentos. "Con lo del covid ya no miras más que a corto plazo. Me gustan los estudios de Medicina y ya está", como señala María Martínez.

Medicina es lo que también quiere estudiar Laila Lakhdim, del instituto ilicitano Joanot Martorell. Su meta: formarse como facultativa y, probablemente, lo hará escogiendo una facultad de fuera de la provincia. Otra compañera del mismo instituto, Laura Ramonell, también quiere aspirar a la rama sanitaria, pero en su caso se trata de Enfermería, aunque no se le dan muy bien las matemáticas y eso puede penalizarle en la nota final.

A Maia González, del IES Enric Valor de Castalla, que va a por el doble grado de Derecho y Criminología, lo que le apasiona es estudiar porqué la gente delinque, analizarlo, de modo que si no llega al 11 que necesita tirará hacia Criminología, donde le piden un punto menos. " Mejor hacer lo que te gusta, así que si me hubiera gustado un módulo de FP lo habría elegido igualmente".

"Sencillo"

Iker Gutièrrez del IES San Vicente, quiere entrar en Ingeniería Mecánica en la UMH y está convencido de que entra porque le piden un 7 y tiene una media en Bachillerato de 8,2. También Miguel Zornoza ha estudiado para llegar en condiciones hacia su meta: estudiar una ingeniería mecánica. El denso temario de Historia les echaba en general inicialmente para atrás, pero lo han visto "muy sencillo".

Incluso María Martínez salió del aula gritando feliz por lo bien que le había salido esta primera prueba, que incluía un mensaje del Rey emérito del año 1976, en defensa de la Monarquía como un "renovado sentido" y una "nueva dirección a la sociedad de nuestro tiempo", decía entonces. Además del Estatuto catalán y una carta de despedida del Obispo de Orihuela fechada en Santa Pola en 1.820.

La segunda prueba, Valenciano, tampoco se les ha dado mal. Reconocen que la pruebas están respondiendo a la premisa de una menor dificultad que antes de la pandemia y, de momento, se les han quitado los muchos nervios con los que llegaron a los distintos aularios en los campus de la UA y la UMH, que junto a sedes en Torrevieja, La Nucía y Alcoy acogen a pco más de 7.700 estudiantes hasta este jueves.