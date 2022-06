“No estoy citando a nadie por las tardes en julio porque aún no sabemos si el centro de salud abrirá o cerrará en verano y prefiero cerrar la agenda para no tener que andar luego cancelando citas”. Esta frase de un sanitario de la ciudad de Alicante resume la situación que se vive estos días en los hospitales y centros de salud de la provincia. Estamos a tres semanas de que comiencen las vacaciones y la Conselleria de Sanidad no ha facilitado a los departamentos sanitarios el plan de sustituciones de los trabajadores. De esta forma, aún no se sabe, por ejemplo, en qué horario funcionarán los centros de salud ni qué plantas tendrán que cerrar los hospitales para poder funcionar en verano.