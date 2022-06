Podemos exculpa a la ministra Belarra del problema de los precios del Imserso e insta a Turismo a ayudar a las empresas

Podemos, formación en la que milita la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha hecho publico un comunicado en el que exculpa al Ministerio y a su titular de la polémica abierta en el sector turístico de la Comunidad Valenciana, el propio Consell y el Ministerio de Turismo, por la congelación de los precios que reciben los hoteleros, lo que amenaza con la desaparición del programa, ya que las cuentas no salen debido al alza de los costes. Los hoteleros y las empresas del ecosistema del turismo social ya han advertido de que no se puede seguir así. En concreto, Hosbec ya ha alertado de que es prácticamente imposible seguir en el programa cuando la plaza sale a 33 euros/día, y el hotel solo recibe 22 euros por alojamiento y pensión completa.

Una portavoz autorizada de Podemos en las Cortes Valencianas, señaló ayer en un comunicado que "Derechos Sociales advierte de que la patronal hotelera valenciana pide subidas de precio para los pensionistas en los viajes del Imserso, e insta a Industria a poner en marcha ayudas directas al sector".

La misma fuente apuntó que "el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 señala que la propuesta de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana con respecto a los viajes del Imserso supondría una subida de precios para los usuarios de los mismos, los y las pensionistas. Belarra no se muestra dispuesta a que quienes asuman el aumento de los precios sean los pensionistas precarios de nuestro país, que deben ser los beneficiarios de este programa social de envejecimiento activo".

Derechos Sociales remarca también, según Podemos, que el Imserso no fija los precios que se pagan a los hoteles. "Son las UTE adjudicatarias las que, una ve realizada la licitación, pactan y contratan con los proveedores de los servicios diversos (hoteles, agencias, transporte, etc...) sin que el Imserso pueda intervenir en dichos precios". No lo hace directamente pero sí en los pliegos de condiciones al fijar cantidades fijas, de las que luego salen los precios que se fijan para las plazas.

"Derechos Sociales sí se muestra dispuesto a que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ponga en marcha aquellas ayudas directas a las empresas del sector que resulten necesarias, tal y como se ha hecho con otros ámbitos afectados por el aumento de precios", apuntó la portavoz.

Indignado y perplejo. Así afirma sentirse el sector hotelero de la Comunidad Valenciana ante el anuncio realizado hace un semana por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de prorrogar el programa de vacaciones de Mayores del Imserso descartando por completo una revisión al alza de los precios del programa de turismo del Imserso. Actualmente, los establecimientos hoteleros adheridos a este programa cobran 22 euros por persona y día, un precio, aseguran, irrisorio, sobre todo por el aumento global de costes del 25% que aseguran han sufrido en los últimos meses. Por ello, los hoteleros reclaman que se les pague 33 euros por persona y día para poder hacer frente a este aumento de los gastos.

En opinión del presidente de Hosbec, Toni Mayor, "no existen calificativos en el diccionario para catalogar la postura del Imserso y del ministerio, que menosprecia, ignora y condena a la ruina a los hoteleros que han trabajado durante más de 40 años en lo que era un exitoso programa de vacaciones que tanta felicidad ha repartido entre los mayores españoles y tan buenos resultados económicos ha supuesto para las arcas públicas".