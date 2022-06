El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha rechazado suspender las mascletás de este año tal y como pedía el colectivo Salvem el Nostre Patrimoni como medida cautelar dentro del litigio que mantiene contra el Ayuntamiento de Alicante al entender que los disparos de pólvora dañan la fuente de Bañuls. Pese a que rechaza la suspensión urgente de los disparos, este juzgado abre un procedimiento al dar diez días al Consistorio para que presente alegaciones y justifique que el monumento está correctamente protegido. Fuentes del Ayuntamiento han señalado que este mismo jueves presentarán ante el juzgado la documentación con la que se quiere demostrar que la fuente está a salvo de los disparos.

En la petición de medida cautelar presentada en el juzgado el pasado 7 de junio, Salvem el Nostre Patrimoni solicitaba que se suspendieran las mascletás de este año hasta que se resuelva el pleito principal que mantiene esta agrupación con el Ayuntamiento para que se dejen de disparar las mascletás en la plaza de Luceros.

En su argumentación para rechazar estas medidas cautelares, el juzgado entiende que no se acredita por parte de los demandantes que se cumpla el requisito de urgencia. En el auto el juez señala que la resolución del Ayuntamiento sobre el concurso de mascletás de este año se publicó el pasado 19 de mayo. Sin embargo, añade el magistrado, “la solicitud de medida cautelar urgente no se interesa hasta el 6 de junio de 2022, esto es 18 días después del dictado de la resolución administrativa”. De esta forma, el juzgado entiende que, no se puede justificar “la adopación de una medida sin audiencia de la parte contraria, en orden a preservar todas las garantías procesales”.

Pese a que no se suspenden las mascletás, que se disparan entre el día 18 y el 24 de junio, el juzgado no archiva la causa y abre un procedimiento en el que da diez días hábiles de plazo al Ayuntamiento para que justifique que la plaza está correctamente protegida.

Al margen de solicitar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo medidas cautelares para parar de manera urgente las mascletás, el colectivo Salvem el Nostre Patrimoni acudió a finales de mayo a la Fiscalía para denunciar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los concejales de Fiestas (Manuel Jiménez) y Cultura (Antonio Manresa) por mantener el concurso oficial de mascletás de Hogueras desde el entorno de la fuente de Luceros, pese a la reciente rehabilitación del monumento de Bañuls.

“Denuncia expresa por la posible comisión de los delitos contra el Patrimonio Histórico (Arquitectónico) artículos 321, 322 y siguientes del Código Penal de 1995 y contra el Urbanismo, artículos 319 y siguientes, del mismo cuerpo legal así como el de prevaricación, artículos 404 y siguientes, todo ello sobre la base a los siguientes, al permitir la celebración de acciones de pólvora (mascletás) en la Plaza de Los Luceros de Alicante”, según recoge el escrito, que reclama que se abra “el procedimiento jurisdiccional penal que proceda tras los trámites que sean procedentes para el cumplimiento de la Ley de protección del patrimonio cultural”.

Días después de presentar esta demanda en Fiscalía, el Servicio Territorial de la Conselleria de Cultura de Alicante emitía también un informe en el que daba diez días al Ayuntamiento de Alicante para que comunique las medidas que piensa tomar para impedir la afección negativa del monumento, incorporando además la justificación técnica expresa sobre su idoneidad. El Consistorio aún no ha enviado la documentación.