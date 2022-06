Problemas económicos del ministerio de Sanidad provocan desabastecimiento de la vacuna del papiloma humano en la provincia

A cuentagotas. Así está llegando a los centros de salud y a los hospitales de la provincia de Alicante las vacunas frente al virus del papiloma humano. Una falta de dosis que está provocando retrasos de hasta seis meses para vacunar por primera vez a las jóvenes de 12 años y a las mujeres infección en las pruebas de cribado de cáncer de cérvix para evitar que puedan desarrollar este tumor. No es la única vacuna que sufre desabastecimiento, ya que también faltan dosis de las inyecciones que se ponen a las personas que emprenden un viaje internacional, como es el caso de la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o la hepatitis A.

La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva achaca esta escasez de vacunas a la forma en la que se lleva a cabo la compra centralizada de vacunas a nivel de toda España. “Los precios que se pagan son muy bajos y provocan que haya lotes para los que no se presentan las empresas”, explica Juan Francisco Navarro, presidente de esta entidad. Por su parte, la Conselleria de Sanidad habla de “situaciones puntuales de desabastecimiento de algunas vacunas” y lo achaca al “retraso en la tramitación del acuerdo marco estatal que se suscribió para la compra de vacunas”.

La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva urge a que ante estas situaciones se establezcan mecanismos inmediatos “bien por parte del ministerio o de la conselleria” que garanticen el suministro continuo de las dosis. En este sentido, desde la conselleria sostienen que en este caso se ha acudido a un procedimiento de compra extraordinaria a través de una adquisición por vía de emergencia. En algunas ocasiones también se han adquirido vacunas a través de los servicios de farmacia hospitalarios para garantizar la vacunación.

Al margen de estos procedimientos, lo cierto es que las vacunas no llegan ni a los servicios de Medicina Preventiva de los hospitales ni a los centros de salud para enfado de las familias. “Es muy desesperante porque primero es imposible que te cojan el teléfono en el centro de salud y en enfermería no te dan cita por la App; así que cuando consigues que te atiendan y te citen, llegas y no hay vacunas”, lamenta una madre afectada por el desabastecimiento, que critica además que en el caso de que se quiera optar por comprar la vacuna en farmacias de manera privada "no hay problema para conseguirla".

La vacuna del papiloma humano se administra a las niñas de entre 11 y 12 años en dos dosis separadas por seis meses de intervalo. “Tenemos una lista de espera de más de seis meses y nos vamos organizando como podemos para poder distribuir las pocas dosis que nos van llegando”, señala una pediatra de un centro de salud de la provincia. La importancia de esta vacuna es que se administre “antes de que las niñas tengan su primera relación sexual”, advierte Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Suárez recuerda además la importancia de que se vacune también a los chicos como portadores mayoritarios de este virus, “algo que ya tendría que estar en marcha en la Comunidad Valenciana, como así lo tienen implantado otras autonomías”. Recientemente, el nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha defendido la vacunación de los niños, pero aún sin fecha ni ningún tipo de calendario.

En cuanto a la vacunación de los viajeros, Juan Francisco Navarro, lamenta que en algunas ocasiones, y para ciertas vacunas que no son obligatorias, los viajeros se han llegado a ir de viaje sin las mismas. También hay problemas con las vacunas frente al covid para las personas que se quieren ir de viaje. “Hay países en los que se exige la dosis de refuerzo y sólo contamos con viales de Moderna que contienen 20 vacunas, por lo que es muy complicado montar agendas de 20 personas que tienen urgencia para que se les vacune y evitar así que se tiren dosis”.