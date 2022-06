"El gran fracaso del bipartito es haber caído en las garras de una formación de ultraderecha a la que no le importan las personas"

En menos de un año, los alicantinos estarán convocados a las urnas para elegir a una nueva Corporación municipal. Será el 28 de mayo de 2023. En el tercer año del gobierno del bipartito, INFORMACIÓN ha iniciado una serie de entrevistas con los líderes de los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante. Tras Vox y Compromís, es el turno de Unidas Podemos, en orden de menos a más votos dentro de la oposición municipal. El portavoz de la coalición morada hace balance del gobierno del bipartito de PP y Ciudadanos, entre críticas por llevar los servicios sociales al "colapso" y por impulsar la ordenanza de mendicidad, externalizar la gestión del castillo de Santa Bárbara y mantener las mascletás en Luceros.

¿Cómo ve la ciudad después de tres años de gobierno del bipartito y a un año de las elecciones municipales?

Vemos una ciudad sin un proyecto claro y sin una definición de lo que quiere ser en los próximos veinte años. No tener un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en mayo de 2023 es un incumplimiento de este gobierno. También la vemos mucho más degradada, más sucia, con unos servicios sociales más colapsados y con unos servicios públicos que no funcionan y que no dan la calidad que necesita la ciudadanía. Y vemos la ciudad sufriendo un claro retroceso en cuanto a derechos sociales, y ahí el gran “hito” de este gobierno municipal ha sido aprobar una norma de la mano de la ultra derecha, que a nuestro entender vulnera derechos fundamentales de colectivos precarizados y excluidos ya de por sí como son las personas sin hogar y las mujeres prostituidas.

Son muchos los frentes que abre en esa respuesta... ¿Qué ve como lo más urgente para este año que falta hasta la cita con las urnas del 28-M?

Lo más urgente que tiene la ciudad es empezar a rescatar a las personas que se han quedado atrás. Antes de que llegara el covid, todos los informes del Ayuntamiento de Alicante alertaban de una degradación de nuestros barrios, especialmente de la Zona Norte, pasando por la Plaza de Toros, la zona de Ciudad Asís o de Miguel Hernández. Con la pandemia, la sensación es que esa degradación, que era acelerada pero paulatina, ha cogido una mayor velocidad. Y a eso no se han unido políticas sociales. Hoy el Ayuntamiento de Alicante lo que tiene es una política asistencialista de mínimos, pero ha acabado con todo el sustento social que había en Alicante tras los presupuestos acordados con Vox.

¿Qué objetivos se marca su grupo para este periodo hasta elecciones?

Nuestro gran caballo de batalla es proteger a las personas que menos tienen de un gobierno que hace retroceder derechos. Eso es lo fundamental. Y por eso nosotros hemos hecho una crítica muy dura a la ordenanza de la vergüenza, que limita los derechos de las personas sin hogar y de las mujeres prostituidas. Después, creo que el foco hay que ponerlo sobre todo en esa ampliación del escudo social y también hay que denunciar la brecha de inversiones entre los diferentes barrios de la ciudad. Cada vez es más patente la degradación de determinadas zonas.

Tras la fallida experiencia del tripartito, ¿cree que la izquierda ha recuperado la credibilidad de la ciudadanía?

Ojo. Barcala lleva de alcalde más tiempo del que estuvo el tripartito. Eso para empezar. En segundo lugar, la suma de gobiernos del Partido Popular desde el año 95 hasta el año 2022 es infinitamente superior en el tiempo al que duró el gobierno plural progresista, que fue dos años y siete meses, en los que se tuvo que enfrentar a una política de austeridad impuesta por el gobierno del Estado español, con unas arcas absolutamente saqueadas por el gobierno del PP de Sonia Castedo y a una imagen de la ciudad como punto de corrupción de todo el Estado. Es decir, fue un gobierno que, con todos sus defectos, dejó las arcas del Ayuntamiento saneadas en dos años y siete meses. Se pudieron empezar cosas y proyectos muy interesantes, pero es obvio que para revertir las políticas del PP de los últimos 25 años se necesitaba más tiempo y es algo que tendremos que explicar a la ciudadanía en el año que queda de cara a las elecciones. Los grandes problemas que tiene la ciudad, como son la limpieza y la falta de servicios públicos, no necesitan un año ni dos para poder revertirlos y así situar a la ciudad en los niveles mínimos que merece, necesitan más tiempo y políticas muy comprometidas.

¿Han mejorado las relaciones en la izquierda tras el tripartito?

Está bien hacer cosas juntos, pero si somos tres espacios políticos también debemos trasladar a la ciudadanía los matices que nos representan porque por eso nos hemos presentado por separado a las elecciones. Dicho esto, sí que es verdad que en los grandes temas de ciudad, o en casi todos, hemos conseguido líneas comunes. Nuestras relaciones creo que son buenas, con todas las dificultades que también hemos tenido con lo ocurrido en el grupo municipal socialista, pero creo que tienen que ser mejores de cara al año que nos queda hasta elecciones. Y especialmente el espacio de la izquierda transformadora, que supone Unidas Podemos y Compromís, tiene que tener todavía una mirada y unos puntos mucho más sólidos y comunes.

Ustedes han sido los más proactivos en la lucha contra la ordenanza de mendicidad y prostitución. ¿Qué solución propone para mejorar la convivencia sin tener que recurrir a las multas a los más vulnerables?

La solución contra la pobreza es la política social y la redistribución de la riqueza. No hay recetas mágicas para problemas complejos como es la mendicidad, pero sí que hay instrumentos conocidos que se aplican en otras ciudades. En Alicante no existe política social, es una falacia. No se va a acabar con la mendicidad en esta ciudad, pero con más de 80 millones de euros en los bancos, el bipartito impulsa ordenanzas que persiguen policialmente a estas personas, dejando ese dinero para otros menesteres.

También han sido muy críticos con la externalización de la gestión del castillo de Santa Bárbara. Los datos de visitantes, según el Ayuntamiento, están mejorando…

Vamos a coger los datos con pinzas, porque es verdad que ahora interesa mucho dar a conocer las visitas al castillo de Santa Bárbara, cuando antes de la privatización no interesaba tanto. La cuestión es por qué esta ciudad necesita acabar siempre en la externalización de los servicios para dinamizarlos o para dignificarlos. ¿Por qué esta ciudad, desde sus propias áreas o desde una empresa pública que el Ayuntamiento dirigiera con fondos públicos y funcionarios, no puede hacer esas mismas tareas? La cuestión es que ahora hay mucha más dinamización porque ahora hay una inversión de cuatro millones para varios años que se canaliza a través de una empresa privada que tiene beneficios. Los técnicos municipales nunca tuvieron ese presupuesto, aunque trabajaron con una perspectiva mucho más cuidada y más ligada al patrimonio.

Igualmente, ustedes están en contra de las mascletás en Luceros, más allá de la reciente polémica por el informe de Generalitat.

No se puede hacer rehén a la gente de las decisiones que toma el propio equipo de gobierno. Luceros es mucho más que las mascletás de Hogueras, es una plaza de principios del siglo XX, con muchísima historia, un centro neurálgico de la ciudad, una escultura de Bañuls que es bien de relevancia local y que está protegido. Luceros es mucho más que las mascletás, porque además es una zona en la que hay serias dificultades para que todas las personas que quieren ver una mascletà en condiciones dignas puedan hacerlo. Solamente unas pocas personas pueden acceder a los espacios más cercanos a la plaza. Habría que buscar espacios, en primer lugar, mucho más amplios, porque ahí se podrían lanzar mascletás con más carga para ensalzarlas mucho más. Nosotros creemos que el elemento pirotécnico es indisociable a la cultura de Alicante.

Ustedes defienden una movilidad más sostenible en Alicante. ¿Cómo ven el proyecto de peatonalización del Centro Tradicional?

Es un proyecto que va lento y dista del que nos gustaría en Unidas Podemos porque nosotros creemos en un centro mucho más verde y, además, más vivible para el vecindario. A pesar de que ha habido un diálogo importante entre gobierno y la oposición en este proyecto, la mirada que impregna esta peatonalización está enfocada hacia un centro donde las personas que son vecinas no caben allí y donde únicamente se busca convertir la zona en un espacio de negocio y de ocio.

Está siendo el mandato de la renovación de las grandes contratas... ¿Le gustan las mejoras proyectadas?

La ciudad está más sucia de lo que estaba. Tuvimos un “impasse”, que fue la pandemia, donde el equipo de gobierno sacaba pecho porque la ciudad estaba muy limpia ya que obviamente la gente no estaba en la calle. En cuanto la gente ha vuelto a tomar las calles, hemos visto de nuevo las aceras y los espacios cercanos a los contenedores degradados. Nosotros partimos de la idea de que la contrata que está vigente fue la gran estafa de la ciudad, que nos ha costado 400 millones de euros y que ha tenido unos resultados totalmente nefastos. La brecha social, en este tema, entre distritos también se nota y mucho. Y en cuanto a la contrata de transporte, también creemos que nace muerta y para una ciudad que ya no existe, con un enfoque del Alicante de hace 50 años. La contrata del transportes es cómoda, enfocada a que absolutamente nada cambie y que siga siendo rentable para quienes la gestionan. En cuanto al plan Plan de Residuos, somos contundentes: no cumple con la ley de residuos estatal ni con la ley valenciana. No sirve para la ciudad de Alicante, no mejorará sus estándares de reciclaje.

Más lento si cabe se va con el PGOU…

No tener la capacidad para gestionar las grandes contratas y dar una solución a los problemas que tiene Alicante es un gran fracaso de la ciudad, y ahí obviamente se entronca el Plan General. Pero creo que el gran fracaso de este bipartito, más allá del Plan General, que es muy importante, es haber caído en las garras de una formación de ultraderecha, a la que no le importan las personas.

Hablando de lo orgánico, ¿con qué fórmula cree que irá Podemos a las elecciones municipales de 2023?

No pienso en el bien de Podemos ni la izquierda, sino de la ciudad. Podemos se ha demostrado la herramienta más útil en los últimos años para dar un vuelco a las dinámicas electorales que había en este país y para propiciar un gobierno estable en el Botànic, a nivel del País Valenciano, y un gobierno de coalición, en el Estado español. La gente nos está pidiendo, a esta izquierda transformadora, unidad, diálogo y capacidad para llegar a acuerdos por encima de las necesidades de cada una de las formaciones que estamos dentro de ese espacio político. Nosotros hemos iniciado un proceso de escucha y de diálogo con la sociedad civil, que hemos llamado “Pensem Alacant”. Ese es un camino de Podemos en solitario, pero con la mirada fijada en confluir con el resto de fuerzas progresistas, ecologistas, y no solamente con las fuerzas políticas, sino también con las fuerzas sociales de la ciudad, que nos reclaman firmeza para recuperar el gobierno en 2023.

Usted llegó al Ayuntamiento hace tres años. ¿Se ve repitiendo otro mandato?

Como portavoz de Podemos tengo la responsabilidad, que no es poca, de configurar la herramienta política que tiene que presentarse en el año 2023 con la perspectiva de ser palanca y motor de cambio y propiciar que la izquierda pueda gobernar esta ciudad. Después, las personas son importantes, pero no imprescindibles. Entonces entraré en una cuestión más personal, sobre si Xavi López tiene que estar en esa candidatura, pero donde seguro que estaré es en la configuración de la herramienta política.