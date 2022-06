Las mascletás de Luceros no se dispararán hasta que los espectáculos pirotécnicos tengan el visto bueno judicial. Con este fin, los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a acelerar al máximo la presentación de alegaciones a la pieza de medidas cautelares que ha abierto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante tras solicitar una plataforma de defensa del patrimonio que no se disparen espectáculos de pólvora en el entorno del monumento, restaurado hace unos meses con una inversión de 300.000 euros. Hasta que no resuelve, las mascletás están virtualmente suspendidas.

El Ayuntamiento no quiere agotar los 10 días hábiles con el objetivo de que el juez se pronuncie antes de que empiece el concurso de fuegos sobre la medida cautelar, que es que no se disparen las mascletás en Luceros". Este plazo finalizaría el 22 de junio, en pleno concurso de mascletás, pero el equipo de gobierno no quiere que el juzgado paralice las exhibiciones de fuegos de Hogueras durante su desarrollo, medida que podría adoptar la autoridad judicial mientras no se sustancien las medidas cautelares. Una vez que el Ayuntamiento presente sus alegaciones, el juez, que previamente ha rechazado abrir una pieza de cautelarísimas solicitada también por Salvem el Nostre Patrimoni, tiene cinco días para decidir. La plataforma ciudadana recurrió esta decisión pero el juzgado ha vuelto a denegarla.

En el trasfondo está el auto dictado en 2017 por una jueza de Alicante en el que paralizó de manera cautelar el cambio de calles franquistas y, además, ordenó al tripartito que gobernaba por entonces a reponer las placas ya cambiadas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La juez estimó el recurso de nulidad que interpuso, como portavoz en aquella etapa del grupo popular en el Ayuntamiento, el propio Barcala.

Tras lo que sucedió entonces, el equipo de gobierno entiende que no se pueden tirar las mascletás. "¿Qué vamos a hacer? Darnos la mayor velocidad posible y pedir al juez que resuelva lo antes posible para saber lo antes posible si se van a poder tirar o no las mascletás".

El bipartito considera que no cabe otra opción que acelerar la presentación de alegaciones para que el juez resuelva, y mientras no lo haga las mascletás están el aire, como ha reconocido este jueves el alcalde. Los servicios jurídicos municipales entienden que si se agota el plazo que ha dado el juez para presentar las alegaciones sin presentarlas y se lanzan las mascletás mientras se desarrolla el debate de la solicitud de una suspensión cautelar se podría incurrir en un delito de prevaricación.

La intención es presentar las alegaciones cuanto antes mejor para que el juez se pronuncie con tiempo suficiente y si no se puede celebrar el concurso de mascletás será por sentencia judicial y, si finalmente se desarrolla, que sea con el refrendo judicial.

"Vamos un poco contrarreloj. Vamos a poner todo de nuestra parte para que el juez tenga tiempo de pronunciarse en un sentido u otro. No vamos a agotar el plazo", señalan fuentes del bipartito.

Archivada la denuncia en Fiscalía

Sobre las alegaciones, Barcala ha explicado que "estamos en un trámite, en un incidente de medida cautelar. El juez nos da traslado para presentar alegaciones y luego decidirá qué es lo que hace. Si se admite la medida cautelar nos habremos quedado sin mascletás y si no la admite se dispararán y esa es la disyuntiva en que estamos ahora mismo. Con razón o sin razón hay quien ha instado, y es una especie de pulso, de unos pocos contra toda una ciudad y contra la Fiesta. Las razones de que no quieran que se dispare en Luceros no es la defensa del patrimonio. Son otras (que no ha desvelado). Pero se han empeñado en que no se dispare en Luceros cuando una ciudad y una fiesta quieren que se dispare en Luceros, y ese es el pulso en que nos encontramos".

Se trata de una medida dictada por el juzgado en respuesta a la demanda cursada por la plataforma Salvem el Nostre Patrimoni, y dos particulares, Llum Quiñonero y el abogado Manuel Ayús. La plataforma también presentó una denuncia en Fiscalía contra el alcalde y los concejales de Fiestas y Seguridad por por mantener el concurso oficial de mascletás de Hogueras desde el entorno de la fuente de Luceros. Esta denuncia ha sido archivada, según ha confirmado el propio Barcala.

"El Ayuntamiento va a defender su postura. Estamos en una pieza de medidas cautelares donde lo único que se dilucida es si se suspende o no el disparo de las mascletás. El contencioso administrativo tiene un fondo a lo largo del tiempo sobre otras cuestiones que son objeto de la demanda", ha señalado.

Protección de la fuente

El alcalde también se ha referido al requerimiento del Servicio Territorial de Cultura en Alicante, dependiente de la Generalitat, que daba al Ayuntamiento un plazo de diez días para que comunique las medidas que piensa tomar para impedir la afección negativa de la fuente de Luceros durante las mascletás.

Al respecto, ha dicho que el requerimiento que se hizo " fue desafortunado y torpe. Desde la Dirección General (de Cultura) se intentó apañar el tema pero no es cierto que solo se pidiera más información. Se instaba a buscar otro emplazamiento para las mascletás dando por supuesto una serie de cuestiones que son básicamente todas las que se plantean desde la Plataforma. Se prejuzgaban una serie de cuestiones con las que no estamos de acuerdo y vamos a contestar también a ese requerimiento".

"Toda la premisa de la que se parte no es cierta, está sin acreditar en absoluto, se prejuzga y se están dando por supuesto demasiadas cosas, que las mascletás son Luceros y Luceros es para las mascletás y que vamos a defender a capa y espada que se sigan tirando desde Luceros".

Al respecto, ha confirmado que las medidas que se van a tomar para proteger la fuente eran "las previstas y son las que se van a mantener". Es decir, las pantallas protectoras en forma de cajones cubriendo los caballos del monumento de Bañuls.