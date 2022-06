El listado validado hace dos meses por el tribunal de las polémicas oposiciones a la Policía Local no será el definitivo. Hay dos cambios de última hora entre los aprobados con derecho a una de las 92 plazas que salieron a concurso en un proceso marcado por la sombra de la sospecha por supuesto enchufismo.

En un decreto del concejal de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, se declara "decaído" el nombramiento como funcionarios de carrera con plaza de agente de Policía Local a dos aspirantes propuestos por el tribunal "al no acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas ni en el plazo otorgado para ello, ni dentro del plazo de subsanación legalmente establecido".

Según recoge el decreto, la base segunda de las específicas que rigen este proceso selectivo establece como requisitos de los candidatos entre otros, “carecer de antecedentes penales” y “estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009, de 8 de Mayo)”. Y añade: Los aspirantes excluidos "no han acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, ni en el plazo otorgado para ello ni dentro del plazo de subsanación legalmente establecido".

El documento firmado por el concejal apunta que "el punto primero y segundo de la base primera de las genéricas que rigen los procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Alicante establece que “para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir en el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera los requisitos que se indiquen en las bases específicas de cada plaza...”. Y agrega además que "los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados, como norma general, con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias”.

El punto cuatro de la base undécima de las genéricas que rigen los procesos selectivos del Ayuntamiento de Alicante afirma que "quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten su documentación o no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir, por haber cometido falsedad en la instancia presentada para tomar parte en las convocatorias”.

Por tanto, la salida de estos dos aspirantes de la lista permite que asciendan otros dos opositores que se habían quedado en el límite de los puestos con derecho a plaza de funcionario. Ahora serán estos dos candidatos los que deban acreditar disponer de toda los requisitos.

Hace menos de un mes, el bipartito de Alicante abrió el plazo para que los 92 aspirantes con derecho a plaza acrediten estar en posesión de los requisitos exigidos en las bases del proceso. Se trataba, en concreto, de la titulación (título de Bachiller o, en su caso, de una titulación equivalente) y los permisos de conducir (posesión de los carnés de las clases B y A2).

Este es un paso previo a que los opositores con plaza acudan a realizar el curso teórico-práctico en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). Fuentes municipales no descartaban que los aspirantes empiecen a trabajar antes de completar el curso, que se prevé que arranque a principios de julio, por necesidad servicio