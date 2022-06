"Barcala no tiene miedo a la oposición de los grupos políticos, pero sí a la oposición de la sociedad"

En menos de un año, los alicantinos estarán convocados a las urnas para elegir a una nueva Corporación municipal. Será el 28 de mayo de 2023. En el tercer año del gobierno del bipartito, INFORMACIÓN está realizando una serie de entrevistas con los líderes de los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante. Tras Vox, Compromís y Unidas Podemos, todos ellos grupos de la oposición con dos concejales, es el turno del PSOE. El portavoz socialista lamenta la política del gobierno municipal, al que culpa por tener una ciudad "más hostil, gris y aburrida", centrando además la crítica en el alcalde Barcala al que lanza un aviso: "Si quiere hacer de jefe de mantenimiento, porque piensa que así va a obtener más votos, se puede llevar una sorpresa muy seria". También habla de la dirección local del PSOE, implacable con su gestión, así como de su presente como portavoz municipal y de un posible futuro como candidato a la Alcaldía en 2023.

Se acaban de cumplir tres años de las elecciones y queda un año para la próxima cita electoral. ¿Cómo ve la ciudad?

La ciudad se ha sumergido en el "perfil Barcala", que es el estudiante que está en cuarto curso con asignaturas de primero. Veo una ciudad más hostil, menos preocupada por los suyos, más gris y aburrida por culpa de un bipartito que gobierna al margen de las necesidades, aspiraciones y deseos de la ciudad. Me cuesta reconocer en ocasiones el Alicante de Barcala como el Alicante de mi infancia. En este Alicante no cabemos todos.

Veo una ciudad más hostil, menos preocupada por los suyos, más gris y aburrida por culpa de un bipartito que gobierna al margen de las necesidades, aspiraciones y deseos de la ciudad

El año pasado, el PSOE apoyó el Presupuesto del bipartito tras un acuerdo con Ciudadanos, que posteriormente se incumplió en sus principales puntos. ¿Se arrepienten de ese pacto porque este año no hubo pacto?

Uno no se puede arrepentir de tratar de llevar el pulso de la moderación en esta Corporación. Ciudadanos ha abandonado el centro político, ha sido decepcionante para todos. Ciudadanos simplemente ha parasitado unas pocas concejalías del Ayuntamiento y a nosotros nos ha tocado cubrir el puesto de la moderación de este Ayuntamiento. Yo he dicho que podía llevar un “9” a la espalda y que a mí me exijan meter goles, pero yo creo que ha sido un “9” que ha abierto espacios, que ha dejado jugar a los demás, que ha pensado en el equipo, en un equipo muy nuevo. No podemos olvidar que yo llego dos meses antes de las elecciones para hacer dos campañas electorales y acepto este equipo como el partido me afecta a mí, y tengo la convicción de que lo que necesita esta Corporación es cuatro años de moderación. Eso cuesta más tiempo. Es más fácil salir pegando patadas al avispero como hace Barcala o esconderse y abandonar ese solar que ha dejado Ciudadanos del centro y de la moderación. Hemos defendido a esa parte más desequilibrada de la sociedad de Alicante. Esa Alicante que se ve desfavorecida, vulnerada y que lo único que ha conseguido Barcala es ampliar esa brecha económica entre distritos. No se puede decir que vamos a salir todos juntos y al mismo tiempo hacer una ordenanza que sanciona a los más desprotegidos. Yo creo que cerrar bibliotecas y abrir expedientes sancionadores al mismo tiempo es otra forma de inseguridad ciudadana. Y Barcala ha demostrado que vive al margen de la pulsión, apelando a las emociones básicas, a las más populistas. Y hay que apelar al sosiego, a la calma. No como ha hecho en el caso de las mascletás en Luceros o del Hércules.

Habla de la ordenanza contra la mendicidad. El bipartito alega que el documento se basa en un borrador impulsado por la FEMP, presidida por el socialista Abel Caballero.

Esconden una parte: ese documento que citan tiene una parte de acompañamiento social que ellos amputaron totalmente. La insensibilidad para la ciudadanía en momentos donde emocionalmente estamos más activos no se puede traducir en enervar, en estresar, en agitar constantemente. En resumen, Barcala no ha hecho de alcalde, ha hecho de alcaide.

Otro proyecto clave está siendo la renovación de las grandes contratas, donde ustedes están siendo críticos. ¿Por qué? ¿No les parecen ambiciosas las propuestas?

Se ha perdido la oportunidad de seguir la pulsión de los tiempos, al no contar con la propia ciudadanía para los servicios que son para ellos. Es decir, cuando salimos de una crisis en la que el PP deja 170 millones de euros, que tiene que pagar la ciudadanía en un plan de rescate que saca adelante el tripartito, la primera lección es que se tiene que contar más con las nuevas generaciones. Y Barcala va al contrario. Las nuevas generaciones quieren ser mucho más protagonistas de aquello que necesitan para la ciudad, quieren participar mucho más y no van a permitir dar un cheque en blanco a ninguno de los partidos que se presente para administrarlos. Las alcaldías del futuro tienen que tener muy en cuenta esto o fracasarán, como Barcala está fracasando. La prueba es que Barcala no tiene miedo a la oposición de los grupos políticos, pero sí a la oposición de la sociedad. Por esa razón no convoca el Consejo Social.

¿Cómo valora los retrasos en la revisión del Plan General? Fue una promesa compartida por todos los grupos durante la última campaña electoral.

Nosotros hemos facilitado lo posible con la aprobación del Catálogo de Protecciones. La derecha intenta ganar el máximo tiempo posible hasta las próximas elecciones porque no se esperaban que este mandato iba a ser de ellos y no saben qué hacer. Respecto al PGOU: ¿Hay algún tipo de participación de los grandes agentes sociales? Ha habido un único acto en el que se ha compartido algunas cuestiones. Es un gobierno que nace antiguo, desfasado, no tiene la valentía de enfrentarse al Alicante actual. Es un Alicante diferente de cuando gobernaba el PP, cuando ganó Alperi. Los partidos en la administración local somos el soporte de aquello que todos los vecinos y vecinas, al menos así lo pienso yo, necesitan para diseñar una ciudad en la que quieren vivir, en la que quieren establecerse, formar familia y quedarse.

Ciudadanos ha abandonado el centro político, ha parasitado unas pocas concejalías del Ayuntamiento y a nosotros nos ha tocado cubrir el puesto de la moderación de este Ayuntamiento

¿Qué espera en este año que queda hasta elecciones? ¿Obras?

Volvemos otra vez a un tipo de mandato antiguo. Es decir, pensar que hoy día la gente se conforma con el asfalto, el alquitrán y con levantar y cerrar calles... es estar gobernando como si estuviéramos en 1992. La gente eso ya se lo sabe y sabe que una foto subido un tractor no significa tampoco nada. Si el alcalde quiere hacer de jefe de mantenimiento, porque piensa que así va a obtener más votos, se puede llevar una sorpresa muy seria.

Mirando internamente al PSOE, ¿considera que el grupo municipal que lidera está haciendo una oposición a la altura de tener nueve concejales, los mismos que el PP y más del doble que las otras dos formaciones de izquierdas juntas?

Hemos de decir que la representatividad de la Corporación es la misma tengas un concejal o tengas nueve, todos tenemos los mismos recursos en el Pleno. Por otra parte, a mí me gustaría hacer una reflexión y una autocrítica. Perder te tiene que llevar necesariamente a una crisis. No se espera otra cosa de un partido que pierde. Independientemente de que en Alicante hayamos sacado de los mejores resultados en las grandes capitales valencianas, nosotros perdimos. Perdimos por 2.000 votos y con una candidatura que trabajó durante muy poquito tiempo. Es normal que, de pronto, en estos años, hayamos tenido que arrancar en una situación de cuestionamiento interno. Es perfectamente normal y hay que asumirlo. Yo soy plenamente consciente de que la exigencia es la de una opción de gobierno y por tanto eso lleva tiempo. Nos tienen que dejar trabajar y, cuando acabe el mandato, evaluar. Si suspendemos, repetiremos curso; si aprobamos, pues seguiremos adelante.

Puedo invertir mucho más tiempo hablando de virtudes de mis compañeros que de defectos. Y como portavoz, mi responsabilidad es extraer esas virtudes, no lo contrario

Cuando fue elegido alcaldable, presumía de una capacidad de “hacer equipos” que ha quedado cuestionada en estos tres años ante la división interna del grupo.

Siempre diré que siento que no he hecho lo suficiente. Pero puedo invertir mucho más tiempo hablando de virtudes de mis compañeros que de defectos. Y como portavoz, mi responsabilidad es extraer esas virtudes, no lo contrario. Esa es mi responsabilidad y para eso me pusieron como portavoz.

¿Se siente respaldado por la Ejecutiva local?

Prefiero que la dirección local sea exigente, más de la cuenta, a que sea laxa y tener la falsa sensación de que estoy haciendo las cosas bien.

Prefiero que la dirección local sea exigente, más de la cuenta, a que sea laxa y tener la falsa sensación de que estoy haciendo las cosas bien

¿Cómo valora las palabras del secretario de Organización del PSPV, en las que dejó abierta la posibilidad de que usted repita como candidato pese a que el entorno de Ximo Puig está entre buscarle a usted una salida antes de que acabe el mandato y encontrar otro alcaldable para 2023?

Las palabras del secretario de Organización del PSPV son un reconocimiento al trabajo de los compañeros y compañeras. Eso es lo que necesita un portavoz, y no tanto si seguirá o no seguirá, sino el reconocimiento. Igual que tienen que ser exigentes conmigo y fiscalizarme, también es preciso de vez en cuando te digan que ‘has hecho estas cosas bien y te lo vamos a reconocer'. Lo único que necesito ahora, en este momento, son los espacios necesarios para seguir trabajando en la oposición.

De sus palabras se desprende que no tiene interés alguno en dejar la portavocía del grupo y que no descarta, si fuera por usted, repetir. ¿Cómo lleva escuchar nombres como Ana Barceló, ahora también Josefina Bueno, como posibles alcaldables del PSOE en 2023?

Sales a la calle y alguien te dice que está contento con lo que haces o que le ha gustado lo que has dicho y entonces se te olvida cualquier tipo de comentario que pueda haber, porque al fin y al cabo hay que sacar el trabajo día a día. Lo vemos constantemente y que hay que trabajar porque, igual que surgen esos comentarios, hablas con asociaciones o con un presidente de un club y no entienden cómo no vas a repetir. Tampoco es que yo me crea que soy el mejor porque me hayan dicho eso. Creo que son cosas que vivimos todos los que tenemos cargos. Y no olvido algo fundamental: estoy haciendo un servicio público que me ha encomendado el partido y estoy a disposición del partido para aquello que quiera. Si no me necesitan, volveré como profesor y estaré contento. Pero obviamente no voy a negar que indudablemente mi ilusión por trabajar por Alicante es máxima y que es una satisfacción ocupar el puesto que ocupo y poder seguir ocupándolo en un futuro si así lo decide la militancia.

Yo culminaré el trabajo, esperaré a ver qué decide el partido, veré qué es lo que quiero hacer y luego haré lo que mi mujer diga

Y al margen de la militancia y del partido, ¿se ve repitiendo como candidato?

Cuando partes de novato y ahora te das cuenta de todo lo que sabes y de lo que quizá podrías aplicar si repitieras, no te queda otra que pensar: si mañana empezara, haría esto, esto y esto. Es algo que hemos de valorar. Yo culminaré el trabajo, esperaré a ver qué decide el partido, veré qué es lo que quiero hacer y luego haré lo que mi mujer diga.