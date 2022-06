Los Bomberos han informado en contra de las carpas de más de 25 metros de longitud que pretendían instalar estas próximas fiestas de Hogueras una decena de barracas y racós. El bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante afirma que se está negociando un acuerdo para salvar estos impedimentos a pocos días del inicio de la plantà para que todas las comisiones puedan instalar los elementos solicitados.

Los proyectos rechazados son los de barracas y racós de hogueras que pretenden plantar dos carpas de 25 metros dejando entre ambas una separación de 15 metros para que quepan los camiones de Bomberos, tal y como desde el equipo de gobierno se comunicó a la asamblea de festeros que se podría hacer. Sin embargo, los técnicos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios lo están rechazando.

Esta problemática ha provocado una reunión en el Ayuntamiento este viernes con la Federació de Fogueres, concejales y técnicos para intentar solventar estos inconvenientes. Desde el bipartito se asegura que a lo largo del fin de semana se resolverán las incidencias y que todas las comisiones podrán plantar. Eso sí, es probable que no puedan ocupar todos los metros de calle solicitados y algunas que han pedido más de una carpa lo tendrán que justificar.

Por otro lado, todas las barracas y racós solicitantes han cumplido con el requisito de los 4 metros de altura, que era otra de la exigencias.

Las exigencias de los Bomberos sobre las carpas para dejar paso a los camiones de emergencia despertó una enorme polémica hace tres meses al complicar el montaje de instalaciones sobre todo en el centro de Alicante. Los técnicos que elaboran los proyectos se negaban a firmarlos con los nuevos requisitos aunque, tras diversas reuniones, se llegó a un acuerdo para la plantà de racós y barracas de Alicante. En este pacto se eliminaba el tiempo de desmontaje para el paso de vehículos de emergencias.

Los nuevos requisitos de Bomberos y la ordenanza de Fiestas marcaban un tiempo inferior a 5 minutos para aquellos recintos que no pudieran aumentar la altura de las carpas para dejar un mínimo de 4,5 metros en el eje de la calzada y que pudieran pasar ambulancias y sobre todo vehículos de Bomberos, lo que dejaba en el aire la instalación de medio centenar de recintos festeros a solo tres meses de la plantà.

Tras el revuelo generado, la cuarta reunión entre las partes implicadas concluyó con un acuerdo en el que ya no se hablaba de tiempos sino de garantizar la accesibilidad de los servicios de emergencia a determinados puntos.

Al finalizar aquella reunión el Ayuntamiento explicó que se había llegado a un “buen acuerdo”, destacando el edil de Fiestas que a las instalaciones que plantean problemas "se les ha dado soluciones con los técnicos proyectistas y el apoyo incondicional del servicio de prevención de incendios y del jefe de Bomberos”. En estos casos, dijo entonces, se adaptarán soluciones especificas como el cambio de ubicación de las barras y otros elementos, modificaciones menores, en el caso de que no puedan instalar las carpas más altas que piden los Bomberos para que puedan pasar los vehículos en caso de emergencia.

Jiménez afirmó que en el acuerdo "no se habla de tiempos sino que se garantice la accesibilidad de los servicios de emergencia a determinados puntos. Habrá un 15% que puedan plantear algo más de problemas y los técnicos harán propuestas de solución, con carpas de doble altura, dejando huecos, utilizando intersecciones, moviendo algo en las instalaciones, cambiando la ubicación de la carpa o de la barra o modificando los elementos internos, algo que no harán falta si ponen la carpa un poco más alta . En esa situación quedaban una veintena de recintos que pudieran tener problemas. Sin embargo, parece que las soluciones que se adoptaron no sirven a los Bomberos, que las han rechazado.

Reacciones

"A falta de diez días para plantar muchos racós de hogueras y barracas, siguen las comisiones sin saber si podrán hacerlo. La falta de planificación del PP del alcalde Luis Barcala, a pesar de haber tenido tiempo de sobra en estos dos años sin fiestas y la falta de coordinación entre las concejalías de su bipartito, hacen que el acuerdo al que se llegó con las hogueras y barracas en el mes de marzo, parece que sea papel mojado y eso pone en riesgo la plantà de estos recintos. Por tanto, las promesas ante la asamblea del señor Jiménez eran humo y ahora tenemos un grave problema que veremos si se puede solucionar", ha indicado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.

"Instamos a Barcala a dejar sus discursitos demagógicos sobre Hogueras, a no esconderse y responsabilizarse ante los problemas que en estos momentos su inacción y descoordinación ponen en riesgo la normal celebración de unas fiestas que necesitan el colectivo fogueril y la ciudad, después de dos años en blanco", ha señalado el edil.