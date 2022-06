"Cuando ganemos las elecciones de 2023, dejaremos a cero las partidas de Cooperación, Inmigración e Igualdad. Tendrá que ocuparse la Generalitat y el Estado"

En menos de un año, los alicantinos estarán convocados a las urnas para elegir a una nueva Corporación municipal. Será el 28 de mayo de 2023. En el tercer año del gobierno del bipartito, INFORMACIÓN inicia una serie de entrevistas con los líderes de los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante, empezando, de menor a mayor representación dentro de la oposición, para terminar con los referentes de los socios del ejecutivo local. El portavoz de Vox hace balance del gobierno del bipartito de PP y Ciudadanos, repasando los principales asuntos de este mandato, como la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, y los presupuestos municipales, que se han ido aprobando tras las cesiones a Vox.

¿Cómo ve la ciudad después de tres años de gobierno del bipartito y a falta de menos de un año para elecciones?

Desgraciadamente, veo la ciudad en una situación muy parecida a como la encontramos en 2019. Ahora, eso sí, parece que al equipo de gobierno le han entrado las prisas para iniciar obras. Tenemos gran parte de la ciudad, como son los barrios de la Zona Norte, igualmente abandonados, cuando tanto el PP como Ciudadanos se pasaron por allí en campaña a prometer cosas que no han cumplido. Tampoco han aparecido, hasta ahora, por Playa de San Juan. Y en el centro, uno de los grandes proyectos del gobierno es “Alicante Central”. Hemos hablado tanto con vecinos, comerciantes como con hosteleros y nos dicen que no han informado a nadie de cómo va a ser ni cuándo se va a hacer. Es el reflejo de este gobierno durante estos tres años: falta de información e incumplimiento de todas sus promesas. Para el gobierno son más importantes los titulares que los hechos, y no se puede gobernar un año de cada cuatro.

¿Qué considera que es lo más urgente en el año que resta de mandato?

Hay barrios a oscuras, trapas levantadas, adoquines sueltos, árboles que se caen, y creo que es un tema que preocupa mucho a los alicantinos. Y luego la seguridad: llevamos reclamando desde el primer minuto del mandato, al igual que el resto de grupos, incluido el equipo de gobierno que lo llevan en su programa, la vuelta de la Policía de Barrio. Por ahora, lo único que hemos visto es una furgoneta que pone “barrios”.

¿Va a endurecer su postura Vox en este año hasta el 28-M de 2023 o va a seguir siendo leal al equipo de gobierno?

Ni somos leales con el equipo de gobierno, ni vamos a hacerle la vida imposible en su gestión. No vamos a cambiar ni un ápice nuestro rumbo.

Ustedes han permitido al bipartito aprobar la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. ¿Para qué ha servido la norma en estos dos meses en vigor?

Hemos hablado con la Policía Local y con la Concejalía de Seguridad, y nos dicen que a las personas que viven en la calle se les está ofreciendo los servicios sociales disponibles. Se habla como si hubiéramos inventado la ordenanza en Alicante, cuando el borrador sale de la FEMP, presidida por el socialista Abel Caballero. Y ciudades como Barcelona, tienen la misma ordenanza. Y en València, el proyecto que envió Joan Ribó para su aprobación es exactamente igual, con artículos calcados. Aquí no se ha inventado nada. La de Málaga es igual, como la de Getafe y con la ordenanza se está consiguiendo facilitar esa información de servicios sociales.

¿Para informar de que existen servicios sociales hace falta una ordenanza sancionadora?

No, pero es que la ordenanza incluye muchos supuestos. La ordenanza no va a multar a una persona que está sentada en la calle con un cartel. No lo tipifica.

Pero se han levantado actas administrativas, por ejemplo a una mujer que pedía en Alfonso el Sabio.

Si no entorpece el tránsito de personas, la ordenanza no recoge ningún tipo de sanción por pedir en la calle.

¿Entonces se está incumpliendo la ordenanza?

No se está incumpliendo la ordenanza hasta que no se le sancione. Yo creo que no se la va a sancionar, según la información que tengo.

Pero la Policía se sirve de la ordenanza para impedir la mendicidad, sin ser coactiva, levantando actas de sanción.

Desconozco ese hecho concreto. La ordenanza es sancionadora, y tiene artículos que dicen que los agentes de Policía Local informarán de los servicios sociales.

Avanzando. Dice que Vox no bloqueará el Presupuesto de 2023 por ser año electoral. ¿Seguirán exigiendo recortes en partidas sociales como Inmigración, Cooperación o Igualdad?

Sí, son las mismas exigencias hasta que dejemos esas partidas a cero, que creo que no va a dar tiempo durante este mandato. Cuando ganemos, en 2023, las dejaremos a cero y tendrá que ocuparse la Generalitat, en unos casos, y el Estado, en otros. El Ayuntamiento no tiene que gastarse dinero en competencias que no son propias.

Ni en trabajar en la integración de los inmigrantes, por ejemplo...

Se están incluyendo una serie de servicios que no son competencia del Ayuntamiento. Por ejemplo, el servicio de atención de asesoramiento a las víctimas de violencia de género es una competencia que no es municipal, pero es que además es una competencia que los ciudadanos ya pagan vía impuestos porque hay asistencia jurídica gratuita para mujeres que denuncian ser víctimas de violencia. Con esos impuestos se están pagando cosas duplicadas.

También está la Policía Nacional para luchar contra las mafias, y el Ayuntamiento ha impulsado una ordenanza, la de mendicidad y prostitución, supuestamente con ese objetivo.

La ordenanza está para combatir actos materiales que son expresión también material del delito. Es muy difícil que con los medios que tiene la Policía Nacional hoy en día, y más en Alicante, que están bajo mínimos, pueda enfrentarse a las mafias en solitario. Para colaborar está la Policía Local.

Han insistido en que están en contra de la zona de bajas emisiones, cuya implantación obliga Europa para grandes ciudades. Uno de los proyectos clave del bipartito es la peatonalización del Centro Tradicional. ¿Cómo lo ven?

No estamos en contra de la peatonalización de determinadas calles, pero sí de una zona de bajas emisiones que va a restringir la libre circulación de vehículos. Se ha dicho, mintiendo por activa y por pasiva, que no se va a multar a nadie. Es imposible evitar esa circulación si no hay sanciones.

¿No considera que las ciudades son más amables para sus ciudadanos con menos tráfico, con más zonas peatonales y espacios verdes?

Se pueden tener zonas de esparcimiento para los vecinos, pero cerrar al tráfico gran parte de la ciudad no va a convertir a Alicante en una ciudad más amable.

Además de menos polución, habría menos ruido, por ejemplo.

Pero es que vivir en una ciudad tiene sus peculiaridades. Si uno veranea en un pueblo de 5.000 habitantes descansará del ruido. Pero una ciudad necesita ese movimiento y más Alicante. Eso no quita que haya una parte de la ciudad, que puede ser el Centro Tradicional, con varias de sus calles peatonalizadas.

Está siendo el mandato de la renovación de las grandes contratas. ¿Cómo ve la futura contrata del autobús urbano y de la limpieza viaria?

Nos ha parecido positivo el trabajo del bipartito, porque además se ha contado con aportaciones de la oposición. Nosotros apoyamos el Plan Local de Residuos, que es esa hoja de ruta para el contrato y la ejecución del contrato de limpieza. Además, en el autobús, se cogieron propuestas como el transporte a la demanda en partidas y conexiones con los polígonos. Creemos que son buenos contratos, aunque tan importante es tener un buen pliego como una buena ejecución, y también cintura para ir adaptándose a las nuevas realidades.

No va a ser, eso sí, el mandato de la revisión del Plan General. ¿Cómo lo valora?

El PGOU es quizá uno de los instrumentos jurídicos y técnicos más complicados de la ciudad de Alicante. Es evidente que es muy difícil abordarlo y modificarlo en un solo mandato. Ahora bien, que estemos en esta situación es culpa tanto del PP como del PSOE, que desde hace décadas están obviando la necesidad de un nuevo PGOU. Ahora podemos decir que también es culpa de Ciudadanos, aunque por lo menos se ha contratado a una técnico externa que está intentando impulsar la revisión. Es un fracaso del bipartidismo alicantino.

Pero del último cuarto de siglo, el PSOE ha estado en el gobierno apenas tres…

Bueno, tampoco hizo nada en esos años. Aunque, es cierto, que en este caso tiene mucha más culpa el PP. En 2019 todos los partidos lo llevamos en campaña, y todos los grupos de la oposición, en un momento o en otro, hemos preguntado sobre los avances del Plan General y en la mayoría de casos hemos obtenido el silencio como respuesta.

El Ayuntamiento, que llegó a tener unos 170 millones de deuda, acumula ahora en el banco 80 millones, a los que se sumarán 20 millones de un préstamo en trámite. ¿Éxito o fracaso?

Es imposible ejecutar bien un presupuesto que se aprueba tan tarde. Es otra vez de las promesas incumplidas.

En la polémica por las mascletás en Luceros, ¿dónde se sitúan?

Como no hay ningún informe jurídico ni técnico que esté en contra de que Luceros acoja las mascletás, todo parece una maniobra política para atacar a las fiestas oficiales de Alicante. El Consell jamás se atrevería a hacer lo mismo con las Fallas.

Siguiendo con la actualidad, ¿qué le parece que a su compañero de grupo municipal, el concejal José Bonet, se le acumulen sentencias en contra por la gestión de su empresa?

No voy a hacer ningún tipo de valoración.

Para terminar, ¿será Mario Ortolá el candidato de Vox en las próximas municipales?

Estoy a disposición de mi partido y al servicio de España. Nosotros no pensamos en las listas electorales.