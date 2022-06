El Hospital Doctor Balmis de Alicante ha abierto una innovadora consulta en la que se cita, con un mes de antelación, a los pacientes que tienen que pasar por quirófano con el objetivo de analizar su sangre y detectar con antelación si hay anticuerpos o cualquier otra irregularidad que puede obligar a cancelar una intervención o a recurrir a grupos sanguíneos especialmente reservados para situaciones urgentes en caso de que el paciente necesite una transfusión de sangre durante la operación.

Esta consulta se enmarca en el servicio de Hematología y supone un cambio respecto a la dinámica que se sigue en otros centros sanitarios, en los que estas pruebas se hacen con un día de antelación. “Si surge algún problema con la sangre de ese paciente y no da tiempo a solucionarlo para tener las unidades de sangre preparadas en caso de transfusión, la operación se tiene que cancelar”, explican Mari Carmen Gozalves, supervisora de Enfermería de Hemoterapia y Coagulación y vocal del Colegio de Enfermería de Alicante y Luis Hernández, jefe de sección. En caso de que sea una intervención urgente que no admite demora, se suele recurrir a bolsas del grupo sanguíneo O -, universal y que se guarda para situaciones muy límite, como es el caso de accidentes de tráfico, en las que no da tiempo a determinar el grupo sanguíneo del enfermo.

Al margen de los grandes grupos sanguíneos, explican ambos profesionales, hay subgrupos sanguíneos y más de 300 anticuerpos que puede haber desarrollado el paciente “y que pueden desencadenar una reacción si se introduce otra sangre contra la que hacen reacción”. En esta nueva consulta la sangre es analizada y se buscan las bolsas compatibles con el paciente. “Si no las tenemos en el hospital las buscamos a través del Centro de Transfusión”.

De esta forma, con la puesta en marcha de esta consulta “ahorras problemas, porque te anticipas a ellos”. Para el paciente, además, no supone una visita extra al hospital, ya que se hace junto con la cita de preanestesia previa a toda operación. Sí que debe cumplir el enfermo una serie de requisitos, “como es que no haya recibido sangre en los tres meses previos o que no haya tenido ni un embarazo ni un aborto previo”.

En el Hospital Doctor Balmis se realizan cada año unas 16.300 transfusiones, en uno de los procesos que más controles lleva de un hospital para evitar cualquier error que lleve a que un paciente reciba una bolsa sanguínea que no es la adecuada y que pueden desencadenar importantes problemas (una reacción) si se introduce otra sangre contra la que hacen reacción. “Cada paciente lleva una pulsera con un código que identifica la bolsa que debe recibir. En el quirófano, con una PDA se comprueba que coinciden e incluso en el momento de la transfusión hacemos una prueba de sangre en el dedo como última verificación, algo que no se hace en todos los hospitales”.

Las enfermeras Marta Peñalva y Lucía Cobollo son las responsables de esta consulta pionera en la provincia y que está indicada sobre todo para servicios como Urología, Ginecología o Traumatología, en cuyas intervenciones los pacientes suelen tener más pérdida de sangre.