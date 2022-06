"Quiero una ciudad amable, segura, con grandes zonas verdes, con espacio para el peatón y que sea un referente de dinamismo económico"

En menos de un año, los alicantinos estarán convocados a las urnas para elegir a una nueva Corporación municipal. Será el 28 de mayo de 2023. Ahora, en el tercer año de gobierno del bipartito de PP y Cs, INFORMACIÓN ha realizado una serie de entrevistas con los líderes de los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante. El cierre corre a cargo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien habla de las recientes polémicas, desde el Hércules a las mascletás en Luceros, pasando por las oposiciones a la Policía Local. También analiza los principales retos de futuro del gobierno, además de repasar la renovación de las contratas y la revisión del Plan General. En la conversación, se pronuncia sobre su futuro político, ligado a Alicante, y prefiere no valorar las opciones de otros partidos.

Empezando por lo actual, ¿le preocupa la situación del Hércules?

Por supuesto. Me preocupa el sentimiento de los herculanos, la decepción que se está sintiendo temporada tras temporada, la frustración que produce que no haya resultados deportivos. Y luego, en el año del centenario, además de los resultados deportivos, se suma el tema de Hacienda, que perjudica la imagen del club y de Alicante.

Tras la presión de la afición, salió para reclamar “explicaciones convincentes” a Enrique Ortiz, como propietario del club. ¿Va a ir el Ayuntamiento más allá de pedir esas explicaciones?

La discreción es mi tónica general, no solo en las negociaciones que mantengo como alcalde en temas de la ciudad, sino en el respeto a las negociaciones de los demás. Se ha publicado que no solamente el club estaba barajando su proyecto deportivo, sino que la propiedad del club estaba viendo alternativas. Yo tengo que ser muy respetuoso con eso. ¿Me interesa que todo esto se solvente? Muchísimo. ¿Quiero que haya una solución en lo deportivo y una solución de continuidad en lo societario? Por supuesto que sí. En cuanto a las negociaciones, yo no voy a interferir porque no debo interferir. El Ayuntamiento, ni puede ni debe. En el pasado, otros alcaldes han intervenido y no ha salido bien. Sólo exhortar a Enrique Ortiz para que busque soluciones para todo, y que sean satisfactorias.

Alperi intercedió para que Ortiz asumiera la propiedad del Hércules. Ahora, parte de la afición le señala a usted como "responsable" de la actual situación. ¿Se siente responsable?

Es evidente que no, pero entiendo la frustración que hay en la afición. Muchas veces el aficionado no tiene por qué saber qué es lo que se puede o no se puede hacer. Lo único que te piden es que intentes, en la medida de lo posible, hacer lo que puedas. Yo, en la medida de mis posibilidades y como alcalde de Alicante, lo intento, pero no puedo ir más allá.

Aunque no sea herculano, como alcalde de Alicante, ¿cree que la etapa de Ortiz en el Hércules debe cerrarse ya?

La etapa, si se tiene que medir por los resultados, no está viviendo sus mejores momentos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es si se tienen ideas para elaborar un proyecto deportivo, si se tiene voluntad de que el Hércules esté donde tiene que estar... Esa es la pregunta que quiero que Ortiz conteste.

Siguiendo con la actualidad: polémica por las mascletás en Luceros. ¿Por qué, de repente, se ha generado este revuelo?

Se ha tomado como bandera para ir contra la Fiesta, para ir contra Alicante. Es una minoría que está convirtiendo el asunto en una especie de batalla que no sé a dónde conduce. Las mascletás en Luceros son un símbolo para nuestras fiestas, lleven más o menos años disparándose. Todo el mundo asocia las mascletás con Luceros. Yo soy un firme defensor de mantener las mascletás en Luceros. Estoy absolutamente convencido de que disparar ahí las mascletás no atenta contra el patrimonio, y esa defensa la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. A algunos, con tal de que no se disparen en Luceros, están dispuestos a que no se disparen en ningún sitio, y eso no lo podemos permitir.

Dado por hecho que habrá mascletás en Luceros este año, ¿no se plantea abrir un debate sereno después de las fiestas?

No es que yo no esté dispuesto a dialogar, es que no hay debate para la inmensa mayoría. La protección de la fuente, ya se ha dicho en distintas ocasiones, es sobre el diseño y no tanto del material, que es pobre. Yo pongo el ejemplo muchas veces de la diferencia entre “El David” de Miguel Ángel y la fuente de Luceros. El mármol cincelado por Miguel Ángel forma parte del propio patrimonio, pero la argamasa pobre con la que se hizo el diseño de Bañuls no es el elemento protegido. Por tanto, claro que habrá que repararla muchísimas veces... Pero a lo largo de los noventa años de la fuente, el mayor daño que ha sufrido fue por un individuo con un martillo. Se reparó y no pasa nada. ¿Eso significa que se puede estropear alegremente? En absoluto, todo lo contrario. Cuantas menos veces haya que repararla, mejor. Pero somos conscientes de que esa fuente, con esos materiales, tendrá que ser repuesta en su integridad algún día.

Este año, el concurso contará con seis mascletás, por falta de interés entre los pirotécnicos, y la mayoría no disparará el máximo de pólvora permitida por el elevado coste de los materiales. ¿Quedará deslucida la vuelta de las mascletás a Luceros?

Todo lo contrario. Este paréntesis de dos años nos hace apreciar mucho más las mascletás. La sonoridad que da Luceros va a contribuir a que no se perciba que hay menos carga. Yo estoy convencido de que las ganas de fiesta que hay van a compensar muchas otras carencias que después de dos años en blanco habrá a todos los niveles.

Siguiendo con la actualidad, recientemente se cerró la comisión de investigación de la Policía Local sin concluirse ningún tipo de irregularidad en las oposiciones.

La comisión sólo tenía un objetivo y era determinar si en el proceso de las oposiciones se había producido alguna irregularidad. Que una comisión cumpla con su objetivo, me satisface. Ha quedado clarísimo que no se ha detectado ninguna irregularidad, y eso sí me importa. Y me importa porque se ponía en entredicho la imagen del propio Ayuntamiento.

¿Y le preocupan las palabras del jefe de la Policía Local, en las que reveló una supuesta trama para provocar su relevo por parte de "subordinados" a los que calificó de "delincuentes"?

La gente no siempre está afortunada en las declaraciones que hace, pero no deja de ser una opinión. Hay unas diligencias penales abiertas, al parecer por esa misma cuestión, donde serán investigadores profesionales y dentro de un procedimiento tutelado judicialmente, los que determinarán si ahí ha pasado algo o no ha pasado nada. Pido diligencia y rapidez para que las cosas se resuelvan lo antes posible.

José Marí Conesa, el comisario jefe, llegó al cargo en 2009, con Sonia Castedo. ¿Mientras usted siga siendo alcalde, Conesa seguirá al frente de la Policía Local?

Es una cuestión que yo no me he planteado. El trabajo que se hace desde la Policía Local en su conjunto y, por tanto, Conesa como máximo responsable de todo el equipo de la Policía local, es de mi entera satisfacción. No me puedo sentir más orgulloso de la Policía Local de Alicante y, en consecuencia, no tengo ningún motivo para ni siquiera plantearme cambio alguno.

En ese repaso a la actualidad municipal, el Pleno ha aprobado esta semana 33 millones más para inversiones sin votos en contra de la Corporación. ¿Objetivo cumplido?

Sí, mucho y por varios motivos. Tengo que estar muy satisfecho cuando toda la Corporación, de forma muy responsable, comprende que los temas de ciudad son importantes. Son inversiones imprescindibles. Claro que cada uno incluiría alguna otra cosa, pero cuando se tiene ese respaldo es porque hemos hecho lo que la ciudad realmente necesita y todos los grupos han visto, de una u otra forma, reflejadas iniciativas que nos habían planteado.

Tienen seis meses para ejecutar más de un centenar de nuevas inversiones. ¿Habrá tiempo dados los antecedentes?

Es importante, y lo estamos reclamando desde la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias], la ampliación de plazos de todo aquello vinculado a fondos Next Generation o a los planes de recuperación del Gobierno. Que se permita la ejecución más allá del 31 de diciembre. Y también hay que aligerar de burocracia toda la tramitación porque las inversiones se están viendo penalizadas. ¿Vamos ajustados de tiempo? Sí. ¿Tenemos prevista la inclusión en el Presupuesto de 2023 de inversiones que ahora se inician y que son plurianuales? También. El diseño no lo hacemos a corto plazo, lo estamos haciendo a medio y largo plazo. Es cierto que los porcentajes de ejecución de inversiones no son los que nos gustarían, pero el volumen de inversiones que estamos haciendo es muy superior al que se venía haciendo. Por tanto, aún siendo un porcentaje de ejecución que no es el óptimo, la realidad es que la inversión está en la calle.

¿Será 2023 el año en el que Alicante aprobará un presupuesto en tiempo y forma? Esos retrasos luego provocan que se ejecutase uno de cada tres euros previstos en 2021, por ejemplo.

Todos los ejercicios los empiezo con la misma voluntad. Podría atribuirlo a muchos factores, pero no. Yo quiero sacar unos presupuestos al 31 de diciembre, es muy importante porque te permite tener doce meses de ejecución.

¿Será más difícil aprobar el Presupuesto de 2023 por tratarse de un año electoral?

Los Presupuestos del 2023 darán continuidad a lo que vamos marcando. No entendería que quienes han apoyado esta modificación de créditos, que es la totalidad, no apoyaran el Presupuesto de 2023. No lo entendería y, sin embargo, puede que, por un motivo estrictamente electoralista, los partidos de la oposición antepongan el interés electoralista al interés de la ciudad. Ha pasado antes y puede volver a pasar.

Apoyar sólo ha apoyado Vox, alegando que se había cumplido todo lo pactado con el gobierno; el resto se ha abstenido. ¿Habrá líneas rojas si los ultras siguen aumentando sus exigencias?

El PSOE podía haber hecho el mismo discurso que Vox, porque las peticiones estaban contenidas en el Presupuesto y en la modificación de crédito. De hecho, el señor Millana dijo que estaban de acuerdo en gran medida con todos los proyectos que se presentaban. Que no quieran identificarse con proyectos que habían propuesto como Vox es un problema suyo.

¿No será identificarse con mantener los recortes en partidas sociales como Igualdad o Inmigración?

Tengo que respetar cómo cada partido justifica su voto. La realidad es que el presupuesto para Cooperación e Inmigración ha crecido con la modificación de créditos por las circunstancias, al incrementar las ayudas por la guerra en Ucrania.

Vox también apoyó la ordenanza contra la mendicidad. ¿Está satisfecho con el resultado de los dos primeros meses desde su entrada en vigor?

La ordenanza está respondiendo a su objetivo: asegurar los derechos de todos los ciudadanos. Está para garantizar que no haya gente que pueda hacer lo que le dé la gana. Se han levantado 94 sanciones, 80 de ellas han sido para gorrillas. La ordenanza está para combatir la mendicidad coactiva. No se ha impuesto ni una sola sanción a un mendigo por el hecho de ser mendigo. Sí que se han levantado actas administrativas porque el objetivo era informarles y, a estas alturas, de las más de sesenta actuaciones que se han hecho, tres personas sin techo han aceptado integrarse dentro de los programas para tener un alojamiento.

Pero esas actas administrativas que se han levantado a mendigos por el hecho de ser mendigos han servido para impedirles seguir pidiendo en la calle.

Ha servido para saber la situación en la que están para informarles de las alternativas que tienen para no estar tirados en la calle. ¿Alguien considera digno estar en la calle pidiendo? Tenemos recursos a disposición de todas las personas para ayudarles. ¿Dónde nos quedamos cortos? En algo que estamos detectando a raíz de toda esta labor que se está desarrollando, y es que muchas de esas personas necesitan un tratamiento mental. Y estamos trasladando a la conselleria de Oltra que tiene que poner los recursos, porque ellos son los competentes.

¿Por qué los servicios sociales del Ayuntamiento no podían preocuparse y ocuparse de estas personas sin necesidad de una ordenanza sancionadora?

Esta ordenanza tiene que responder a una realidad social. Es una ordenanza viva, que tiene que ir adaptándose a las circunstancias sociales en las que vivimos. Conforme esta ordenanza va cumpliendo con los objetivos que se pretenden, irá modulándose. ¿Qué nos ha permitido? Si vemos mendicidad con menores, ahora podemos actuar. Antes podríamos trasladar una denuncia, pero estaríamos a expensas de terceros, como es la Policía Nacional.

¿Qué hay del albergue que anunció la Generalitat?

La conselleria ofreció 500.000 euros, que son absolutamente insuficientes. Les planteamos que se lo tomen en serio. Tienen los espacios y el dinero, y no hacen nada. Tienen que cumplir con su responsabilidad y poner la totalidad de los medios que hacen falta para que las políticas que se aplican sean efectivas.

Ampliando el foco, ¿qué retos tiene el bipartito en este año que resta hasta elecciones?

Básicamente la ejecución de las infraestructuras que son necesarias. Hemos presentado las líneas de los proyectos de la Agenda Urbana. Muchas veces he oído comentarios, sobre todo de la oposición, de que no hay modelo de ciudad. Pues ahí está definido. Claro que hay modelo de ciudad. Lo que se nos exige por mandato es que los servicios públicos funcionen, que el mantenimiento de la ciudad mejore y que además haya algo emblemático. Respecto a los hitos, el otro día se hacía la presentación de la futura Ciudad de la Justicia, que en dos mandatos es lo único que hemos sacado de la Generalitat. Era un compromiso asumido con la consellera Gabriela Bravo. El Centro de Congresos es imprescindible para la ciudad de Alicante, además de ir completando la transformación del frente litoral. Y luego hay proyectos que iremos poniendo encima de la mesa pensando en los siguientes cuatro años.

Hable de ese modelo de ciudad que dice tener en la cabeza.

Yo parto de los potenciales que tiene la ciudad: la ubicación, ser una ciudad costera muy bien conectada, donde la relación entre la calidad de vida y el precio está muy equilibrada. Esos son potenciales que tenemos que mantener a toda costa. La ciudad va a ir creciendo, sí, pero a un ritmo moderado y sobre todo muy sostenible. Ese potencial lo tenemos que aprovechar y tiene que estar en el nuevo PGOU. Quiero una ciudad amable, porque nuestro propio carácter hace que disfrutemos mucho del espacio público. Quiero potenciar nuestro entorno, con grandes zonas verdes, mucho aprovechamiento del espacio público para el peatón. Una ciudad segura y que sea un referente de dinamismo económico, capaz de generar más allá del sector servicio. Estamos apostando por la industria tecnológica, queremos que sea un polo de generación de riqueza y de empleo para reducir drásticamente los niveles de paro, sobre todo juvenil.

Alude al PGOU. ¿Los escasos avances en su revisión suponen un fracaso de este mandato?

No quiero que suene a excusa, pero todos somos conscientes de que el covid ha trastocado los planes. Yo no estoy satisfecho, pero tampoco puedo quejarme porque soy consciente de que todo el equipo de gobierno ha hecho lo imposible y se ha trabajado por encima de lo que nadie podía pensar que íbamos a ser capaces de trabajar. Hay cuestiones que han avanzado bien, que se han podido desarrollar, y otras que no se han desarrollado tan bien. El pasado mandato fue frustrante porque no se consiguió ni siquiera el Catálogo de Protecciones. Este mandato se ha aprobado el catálogo, se ha puesto a una persona al frente de la Oficina del Plan General y ya se han encargado los informes que son imprescindibles para que el Plan General pueda elaborarse. ¿Son todos los pasos que nos hubiera gustado? No, pero tampoco es frustrante el balance. Estoy convencido de que los pasos que se están dando ahora mismo nos permitirán culminar con un nuevo Plan General.

¿Y de la renovación de las grandes contratas: limpieza, transporte urbano...?

Puse al frente a Manuel Villar sabiendo que iba a abordar esta labor de una forma absolutamente profesional y ha cumplido con creces, y no era fácil. Son contratos fundamentales, donde el ciudadano es más exigente. Si en algún momento ha habido que ir más lento para elaborar un mejor pliego, creo que ha merecido la pena. Estoy convencido de que los pliegos que se sacan permitirán tener los servicios al mejor nivel. Así ha pasado en parques y jardines, donde el cambio ha sido brutal. Todo el mundo reconoce la transformación y el salto cualitativo de ese servicio. Esperamos exactamente lo mismo respecto al resto de contratas. La asignatura pendiente es la limpieza, porque todos somos muy sensibles a esa cuestión. Queremos la ciudad más limpia del mundo, pero se ha avanzado mucho con el mismo contrato, pese a que tenía graves limitaciones en cuanto al dinero y en cuanto a las propias condiciones.

Usted siempre dice que la limpieza ha mejorado, pero que es mejorable. ¿El próximo contrato elevará el nivel hasta lo exigible para una ciudad como Alicante?

La perfección no existe y la satisfacción total, tampoco. La nueva contrata tiene que responder al nivel de exigencia que hemos ido marcando. Al igual que ha pasado con parques y jardines, se notará de forma inmediata una mejora sustancial. Pero para mantener unos estándares de limpieza que son los que queremos, vamos a tener que estar trabajando sin descanso todos los días, tanto la contrata como los técnicos municipales para que no haya relajación. Y también todos y cada uno de los ciudadanos alicantinos debemos concienciarnos de que tenemos la responsabilidad de ayudar, de procurar no ensuciar. De limpiar se encargará la contrata, pero de no ensuciar nos tenemos que responsabilizar todos.

Hablando de hitos... Siguen sin verse avances suficientes con la Intermodal, el Parque Central... ¿Los veremos algún día?

Respecto a esas cuestiones, si dependieran exclusivamente del Ayuntamiento, pondría en la mesa la hoja de ruta y los plazos. El problema es que todas esas grandes inversiones dependen de terceros, del Gobierno de España o de la Generalitat o de ambos. En estos cuatro años, he visto al presidente Puig anunciar cuatro veces lo mismo, pero sigo sin ver ni una máquina. En siete años no se ha avanzado ni un milímetro en la conexión de Luceros ni tampoco tenemos colegios ni centros de salud nuevos. Pero algo fundamental, y esto compete al Gobierno de España, es la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Es que es un clamor.

Usted se ha mostrado muy beligerante con el Gobierno de España y, sobre todo, con la Generalitat. ¿No habría sido más productivo un tono colaborativo aunque tuviera menos rédito electoral?

¿Por qué con la consellera Bravo me he entendido perfectamente con la Ciudad de la Justicia? Hemos trabajado codo con codo. ¿Por qué con una consellería sí y con otras no?

¿Por qué? Diga...

Por falta de voluntad por parte de la Generalitat. Yo desde el primer día que llegué empecé a concertar reuniones, me empecé a reunir con el presidente de la Generalitat, le trasladé todas las inquietudes y las necesidades.

Usted y Puig se iban a reunir cada seis meses para abordar las necesidades de Alicante... y nada.

Yo intento reunirme, pero no siempre se consigue. Yo no puse condiciones de que tenían que ser esas reuniones con el presidente de la Generalitat. Yo no tengo ningún inconveniente en que esas reuniones se produjeran con todos y cada uno de los consellers competentes. Yo me he reunido con Arcadi España para ver inversiones en la ciudad de Alicante, pero no se han concretado. En cambio, con el conseller Climent hemos sacado adelante el Centro de Oficios, hemos firmado el convenio con Labora para la formación... ¿Y dónde he puesto yo las pegas? Sin embargo, a la hora de sentarnos con la consellera Barceló por los centros de salud, la actitud ha sido siempre de echarle la culpa al Ayuntamiento. Si la señora Barceló hubiera tenido la misma actitud que la señora Bravo y la misma voluntad de sacar adelante los tres centros de salud, que no quepa la menor duda de que estarían en construcción. No es una cuestión de enfrentamientos con la Generalitat, que no los hay. Pero mi obligación es reivindicar ante las distintas consellerias lo que Alicante necesita. Cuando desde las consellerias se ha respondido, las cosas avanzan. Pero yo tengo que ser muy reivindicativo.

Ni centros de salud ni tampoco colegios, pese a que el Plan Edificant sí que está funcionando en otros ayuntamientos del PP. ¿Toda la culpa es de Intervención, como decían?

En gran medida, sí. Durante toda la tramitación, Intervención estuvo devolviendo los expedientes, requiriendo más información. Llegó un punto en el que el tema era absolutamente insostenible porque nadie podía entender que el Ayuntamiento de Alicante no suscribiera el Edificant porque el interventor ponía reparos. En ningún momento este equipo de gobierno ha utilizado el Edificant como arma arrojadiza.