Por originalidad e impacto que no quede. Compromís ha puesto en marcha una campaña informativa y de recogida ciudadana de propuestas "y tú, ¿qué harías en Alacant con 109 millones?", que recorrerá diversas zonas de la ciudad y que se ha iniciado este sábado en el barrio de la Albufereta.

El portavoz, Natxo Bellido, justifica esta acción por que "el bipartito de gobierno municipal tiene el dinero en los bancos en lugar de tenerlo en las inversiones de la ciudad, 109 millones. Y ahora promueven modificaciones de crédito tarde que después no se ejecutarán. Queremos que ese dinero esté para responder a las necesidades de la ciudadanía y, por ello, vamos a preguntar qué destino quieren darle a esa cantidad de dinero público que está en los bancos".

Compromís recuerda, en esta línea, el fracaso de la ejecución de las inversiones presupuestarias del PP de Barcala en el año 2021, en torno al 30%, producto de llegar siempre tarde a la aprobación presupuestaria y una inexistencia de planificación a la hora de poner en marcha las inversiones largamente esperadas en muchos barrios de la ciudad.

Compromís insiste en "la anomalía que resulta que los ahorros municipales abarcan 109 millones de euros, sin que Barcala sea capaz de destinarlos a combatir los efectos económicos de la crisis energética y avanzar en la transformación urbana sostenible de Alicante. Barcala, en cuatro años ha demostrado que no es el alcalde que necesita Alicante, que no es capaz de liderar la transformación urbana, que huye del diálogo y el pacto y que la gestión de su equipo de gobierno es muy mediocre. No es el alcalde que merece Alicante” concluye Bellido.