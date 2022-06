Las Hogueras son ya inminentes tras dos años de silencio. La próxima semana empezarán a plantar los monumentos de categoría Especial pero más allá de los grandes presupuestos hay decenas de distritos que también participan en la Fiesta en secciones más modestas que durante el parón por la pandemia han tenido que redoblar sus esfuerzos por subsistir.

Si las grandes comisiones lo han pasado mal, las que manejan cantidades económicas mucho menores se han visto obligadas a ajustar los gastos al máximo y a aplicar "medidas de guerra" como perdonar las cuotas, recortarlas más de la mitad y no cobrar este año más que una tasa simbólica para no tener que cerrar las sedes festeras, que abren lo imprescindible para que el recibo de la luz no se les dispare. Por este motivo, los propios foguerers han cosido en sus propias casas los trajes de la Cabalgata del Ninot.

Reciclar el decorado de los playbacks para hacer las portadas de los racós y decorar el barrio con banderolas son otras medidas que aplican estas comisiones. La mayoría de ellas no tienen presupuesto suficiente como para adornar el barrio con luces, por lo que se limitan a contratar iluminación para el monumento y para el racó, y más tras el incremento del coste de los arcos hasta un 70% respecto a la edición festera de 2019, la última celebrada.

Este año un total de 54 hogueras plantarán entre cuarta y sexta categoría, lo que supone una inversión en el monumento de un máximo de 15.329 euros, IVA incluido. Los más modestos no superarán los 11.503 euros.

La hoguera La Marina plantará en Sexta categoría tanto el monumento adulto como el infantil. Maneja un presupuesto anual de unos 17.000 euros que obtienen de las cuotas de socios y de la venta de lotería. Este año han conseguido un patrocinio de una marca de coches que les ha venido muy bien. No venden mesas en Hogueras. La mayor parte del presupuesto es para los monumentos y el racó festero, y unos 6.000 euros se destinan a escenario, banda de música, vallas, bebida...Una comisionada hace en su casa la decoración del racó con gomaeva y emplean una iluminación sencilla, sin portalada, y con plafones tipo cocina.

Obligados a cerrar su racó (sede festera) porque el presupuesto no les daba para mantenerlo, ahora mismo son 26 festeros tras perder a dos familias por motivos económicos derivados de la pandemia. La comisión en este tiempo ha congelado pagos. Los festeros han abonado un solo ejercicio pese a que han pasado tres. "La gente que tenía la cuota pagada en 2019 para las Hogueras de 2020 no tiene que poner nada ahora. Como ya no tenemos gasto de mantenimiento de local, lo hemos gestionado de esa manera", explica el presidente, Víctor Segura.

La comisión ya tiene pagados los monumentos para no depender de la subvención municipal. "Dependemos de nuestro presupuesto e intentamos ajustarnos para no deber ni un euro. La gente lo agradece". La hoguera planta junto a la estación de La Marina, al final del paseo del Postiguet, "donde mejor se ve la Palmera. Es una hoguera tranquila en una zona céntrica, con el mar al lado". El vecindario más próximo es el Raval Roig, con el que quieren retomar relaciones para una mayor colaboración.

Reciclaje

La hoguera de Los Ángeles también planta en Sexta categoría. "Nosotros hemos abaratado las cuotas para que la gente no se tuviera que borrar. Nos hemos mantenido bien e incluso tenemos comisionados nuevos", explica Sandra del Águila, su presidenta.

Han tenido unas diez altas y ahora son, entre adultos e infantiles, sobre 75 festeros, que pagaron la cuota a la mitad el primer año de pandemia, quedándose en 33 euros al mes frente a los habituales 66 euros, y el segundo solo han abonado lo suficiente para sufragar el alquiler de su sede social, y el gasto de agua y luz.

Aunque los festeros han seguido vendiendo lotería para obtener ingresos, no les ha penalizado en caso de no obtener todo el beneficio previsto. La decoración la hacen ellos mismos: para la portada del racó que plantarán en los próximos días han utilizado la decoración de los playbacks. "Intentamos reciclar para que el gasto sea el mínimo".

Recibos de luz

En una línea similar, la hoguera Rambla, que planta en quinta categoría, optó por rebajar el primer año sin fiestas las cuotas a un tercio de lo que se pagaba. Los habituales 30 euros al mes por pareja se bajaron a 10 euros, "algo simbólico para pagar el alquiler del local y los recibos de luz", y el segundo año de suspensión de Hogueras, la directiva de la comisión optó por perdonar las cuotas, explica Francisco Gil, presidente del distrito.

En este último ejercicio han subsistido con la venta de lotería y la subvención del Ayuntamiento al tener pagados los monumentos. "Con eso hemos podido mantener a los comisionados. Lo tuvimos que hacer así para que no se fuera la gente, le cuesta meterse en la Fiesta", explica. Sobre el futuro señala que dependerá de cómo se desarrollen las Hogueras pero afirma que la pérdida de patrocinadores está perjudicando mucho; así como las trabas burocráticas. Ahora mismo son 70 festeros. "Somos una hoguera familiar y tampoco podemos crecer mucho porque no hay espacio suficiente para poner mesas".

Nuevas altas

También en la hoguera Virgen del Remedio La Cruz han tenido algunas altas gracias a la política de rebaja de cuotas "porque hay mucha gente en paro", y de paso han conseguido ahorrar dado que en pandemia no han celebrado actos. Ahora mismo son 45 festeros entre adultos, que pagan 20 euros al mes, e infantiles, 10 euros. Plantarán sus dos monumentos en Sexta.

"No ha habido muchos bajas y altas sí, sobre todo de familiares para sacar adelante la hoguera pero no sé si podremos seguir mucho tiempo porque en el barrio no colabora nadie. Pagamos el monumento de nuestros bolsillos. Nadie nos quiere patrocinar, ni ayudar, va a llegar un momento en que las comisiones del Sector Norte irán desapareciendo", afirma la presidenta del distrito, Laura Aracil.

Para recaudar algo más preparan sorteos y rifas. "Hemos conseguido un patrocinador amigo nuestro y nos echa una mano este año. Lo vamos a llevar bien con lo que teníamos guardado y lo poco que hemos podido conseguir en un barrio que no colabora".

Para el racó de estas fiestas buscan lo más económico. "Este año muchas cosas han subido una burrada, las luces están casi al doble pero tenemos que poner al menos el cartel y en lo demás hemos regateado precios. Hemos llamado a varios comercios y nos hemos quedado con el más económico".

Los foguerers hacen en casa los disfraces del Ninot porque, para ahorrar en luz y agua, muchos días no acuden a la sede festera.

Sin damas

La hoguera Plaza Lo Morant también planta en Sexta sus dos monumentos. A causa de la pandemia, y para evitar una fuga de festeros, han rebajado más del 50% la cuota, que era de más de mil euros al año. Ahora no pasa de 400 euros los adultos y 200 los infantiles. En principio seguirán con esta política.

"Hubo gente que se quedó fuera, que perdió el trabajo y no pudo seguir, porque lo principal es mantener la casa. Me he quedado sin damas por esa cuestión. Ponemos ahora la mitad de la cuota para seguir adelante. Somos una hoguera pequeñita pero no podemos seguir adelante si no pagamos. A ver si logramos salir ilesos", señala Juani Ranchal, presidenta de la foguera.

Son 19 festeros, de ellos tan solo cuatro niños, los justos para que la hoguera tenga belleza infantil, madrina, presidente infantil y minipresidente, el nieto de Ranchal.

"Lo único que podemos ir sacando (aparte de las cuotas) es de la venta de lotería y las cartillas de vecinos, que en estos meses han bajado mucho. Antes teníamos más de 100 y nos quedan unas 40. Pero no tenemos ningún patrocinador", señala la presidenta.

La hoguera no tiene damas. Eran dos hermanas, una infantil y otra adulta, que ya habían pagado su año, pero la familia se quedó en paro por la pandemia y no pudo seguir. La falta de festeros infantiles les obligará a poner un adulto de banderín. "Lo vamos a notar a la hora de plantar porque cada vez somos menos y en los desfiles iremos cuatro gatos". La decoración del racó la hacen ellos mismos para ahorrar.

Comisionados en ERTE

Carolines Baixes, con 29 adultos y 14 infantiles, planta en quinta categoría sus dos monumentos. Una comisión que también ha optado por la rebaja de las cuotas para que no se fueran los festeros, en este caso de un 40%, e incluso han ganado algunos infantiles. Otros ingresos proceden de la venta de lotería, cuyo beneficio se descuenta de la cuota del comisionado; y de los anuncios de llibrets para que tengan que pagar lo menos posible.

Con estas medidas lograron pagar el monumento hace ya dos años y le han aumentado al artista una pequeña cantidad para que ponga alguna escena más en la hoguera. "El barrio se ha portado bien con la lotería y con las cartillas. Vamos a hacer una especie de pergamino donde ponga 'Yo colaboro con Carolinas Bajas' para que las personas que echan una mano puedan ponerlo en sus balcones durante las fiestas", señala Vicente Baeza, que preside la comisión.

"Hemos logrado evitar la fuga de comisionados porque muchos en pandemia se quedaron en paro o estuvieron en ERTE y hay que conservarlos para el próximo ejercicio, en el que queremos volver a la anterior cuota porque ha subido todo".

También reciclan para hacer el traje de la Cabalgata del Ninot y las decoraciones del racó. Solo iluminan el monumento y colocan banderitas y las mínimas guirnaldas necesarias, además de led, para ahorrar dinero.