El presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este sábado que "el caos y la incapacidad para gestionar" del Consell que preside Ximo Puig "están provocando un infierno sanitario" en la Comunidad Valenciana. Así se ha manifestado tras reunirse con la comisión sanitaria de los populares de la provincia de Alicante y personal médico para, según han explicado fuentes del PP, analizar la situación sanitaria. Un encuentro a cuyo término también ha señalado que su "prioridad máxima" será "devolver la dignidad a la sanidad pública y resolver el caos sanitario provocado por el tripartito de izquierdas", y que el PP "reformulará toda la gestión sanitaria ante este infierno y la situación insostenible".

Mazón ha mostrado su preocupación "ante la falta de médicos para atender a los pacientes que van a venir a nuestras costas", y ha afirmado que "estamos a las puertas de un verano que va a ser un drama sanitario por no prever y cubrir todas las vacaciones que se van a producir", ya que en estos momentos, ha dicho, "no hay un plan de vacaciones aprobado". El presidente de los populares autonómicos ha insistido en advertir del "infierno sanitario" por "la falta de organización y el caos en la Conselleria". Ha argumentado, en este sentido, que "el cese de los contratos covid desde mayo está pasando factura", especialmente en Urgencias y Cuidados Intensivos, "y ahora llega el verano y el servicio público aún se va a resentir más con la apertura de centros de salud en la costa y los refuerzos de vacaciones que no se van a cubrir".

El dirigente popular ha reiterado que "Puig ha abandonado la sanidad pública a su suerte", y que "la atención primaria está desbordada, con limitación de horarios en los centros de salud y falta de personal". Además, ha hablado de "servicios desmantelados, cierre de unidades o con las listas de espera disparadas". En este sentido, ha aseverado que "el tiempo para una primera cita para el especialista ha aumentado veinte puntos respecto a 2019", en 12.000 personas. Por ello, ha dicho que "nos proponemos poner fin a los recortes sanitarios y recuperar los servicios que se han dejado de prestar".

Según Mazón, "la política de recortes sanitarios de la Generalitat pone en grave riesgo nuestra salud", porque "hay pacientes oncológicos sin atención debida y la salud mental está en precario y sin recursos". En su opinión, "es desesperante la impotencia ante esta situación, no solo de los usuarios sino también del personal sanitario", y ha añadido que "el peso específico de Sanidad en el presupuesto ha bajado cuatro puntos desde que gobierna Puig que ha pasado del 32% en 2015 a 28% en 2022".

Ha afirmado que "esta gestión caótica repercute especialmente en Alicante", citando que el Hospital General y el de Sant Joan son "los dos que más demora tienen en lista de espera a nivel autonómico", aunque, según ha aseverado, "el caos por los recortes es generalizado". "En el Hospital de la Marina Baixa hay despidos de profesionales" y "ya ha habido colapso en los ingresos", y en el de Torrevieja "la reversión ha sido un desastre y el mes de julio va a ser un caos", ha insistido.

Mazón sostiene que "hablan de la gestión pública pero la realidad es que con los recortes sanitarios y el empeoramiento de la sanidad pública están favoreciendo a la sanidad privada". El dirigente popular ha manifestado que "gracias a Puig uno de cada cinco valencianos ya no confía en la sanidad pública y contrata seguro privado, un 26% más desde 2015", y que "la izquierda ha creado un sistema para ricos que son los que se lo pueden pagar y los que no pueden y se eternizan en las colas de espera".