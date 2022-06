El investigador de las Hogueras Juan Carlos Vizcaíno dio su visión sobre la actual situación de la Fiesta alicantina y de su futuro en el ciclo "Alicante, una provincia de fiestas", organizado por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, tomando como punto de partida las repercusiones que sobre las mismas ha dispuesto la incidencia del covid-19.

Vizcaíno ya avisó de la crisis del modelo de las celebraciones en 2019 y propone captar socios entre quienes acuden asiduamente a los racós en Hogueras sin que estén obligados a participar en nada el resto del año, como ya se hace en las Fallas de València.

¿Cómo valora el impacto que ha tenido el covid en las fiestas?

Lo sucedido por el covid ya no tiene vuelta atrás pero creo que las Hogueras de 2019 ya partían de una situación de crisis. En junio de 2019 ya dije que las Hogueras son una pompa de jabón, vas al centro y es maravilloso; vas a los barrios y en algunas zonas hay cierto grado de crisis. Era una fiesta muy polarizada y el covid lo ha agudizado. En Alicante hay miedo, es una sensación mayoritaria sobre lo que pueda suceder en 2021, agudizada por la subida de costes de los materiales de los monumentos, la iluminación y otras parcelas, y la situación económica tendrá sus efectos.

¿Qué cree que pasará en las Hogueras de 2023?

Vaticino que habrá varias Hogueras Especiales menos, que se queden en cinco o seis. No pasa nada porque también hay monumentos buenos más pequeños. Me da miedo que algunas comisiones que han estado en precario desaparecieran y no es descartable. Todas las hogueras no tienen que ser Especiales pero sí tener un peso social que dé una seguridad, hay hogueras de 20 personas y 10 niños. Así no se puede seguir, una situación como la actual te lleva por delante. Ha habido otras fiestas que han sabido adaptarse mejor a a situación como el mundo fallero de Vàlencia.

¿Dónde está la diferencia?

Mientras aquí se han suspendido dos años de Hogueras, ellos han tenido dos años de Fallas. Sufrieron un 11% de bajas y se ha cubierto porque ser fallero es mas barato que ser foguerer. Estar en Hogueras es muy caro porque somos pocos y se quiere hacer mucho, por lo tanto hay que pagar muy caro, muchas comisiones están mal, partiendo de que ya que lo estaban en 2018. En València en 2020 se habían perdido 10.700 festeros de 100.000, un 11% y parece que se ha recuperado esa cifra, y solo ha desaparecido una falla de 400. El mundo fallero está potente porque son muchos y pagan poco, el problema está en Alicante y ahora se agudiza. Las comisiones han estado tres años con cuotas bajas o sin cobrar cuotas al no haber fiestas. A ver quién aguanta con los precios subidos en la iluminación, en los materiales. Se va a notar porque partíamos de una situación de crisis y con el covid se agudiza. En Hogueras se paga mucho y se trabaja mucho.

¿Qué se puede hacer?

En Alicante hay que cambiar el modelo de fiesta y se puede hacer en un proceso de tres o cuatro años con el consenso general. La clave es que se pague poco ser foguerer y captar nuevos socios entre los que cogen mesas en los racós en Hogueras. Conozco a gente en Alicante que paga y es fallera, se limita a pasar la semana de Fallas en València. La gente no quiere implicación, hay que ponérselo fácil. Tenemos que cambiar el chip como ya han hecho algunas comisiones (Sagrada Familia, Polígono de San Blas), sobre todo el nicho de comisiones modestas de barrios que muchas están en las últimas, para captar nuevos foguerers y duplicar el censo. Somos siete mil y pico, el 2% de la población pero hay gente que paga 200 euros por una mesa en Hogueras. Hay que conseguir que paguen 300 euros, es decir, poco más, se les da de alta y que luego participen en lo que quieran pero que estén dentro para tener gente en la Fiesta porque somos los mismos que hace 25 años con 55.000 habitantes más. Va creciendo la ciudad y las Hogueras tienen cada vez menos presencia social. València y Villena tienen la lección aprendida pero las Hogueras de Alicante, donde históricamente las comisiones ejercían de gestores de sus barrios, se ha quedado desfasadas, y aparte es caro.

¿Cuánto cuesta ser fallero?

Por una semana en Fallas puedes participar desde 180 euros, ser fallero es barato, por eso hay tantos. Entra mucha gente. En Villena son 35.000 habitantes y hay 10.000 festeros de Moros y Cristianos, la mayor densidad entre las fiestas de la Comunidad...250 euros/300 al año. Las Hogueras son caras porque aparte de pagar tienes que estar muy implicado. No se fomenta la participación discreta como hacen otras fiestas. Hay hogueras en las que hay que pagar mil euros al año, 900, y hay que estar muy implicado. Esa mentalidad ha de cambiar.

¿Falta sentimiento colectivo?

Para las comisiones modestas es muy complicado plantar, hay que ayudarles y que haya un compromiso colectivo. Además da la impresión de que somos un círculo cerrado, tenemos que abrirnos. Muchas comisiones nos e atreven dan miedo al salto porque no hay sentimiento colectivo, es una oportunidad para replanteárselo. Si no se va a quedar en una fiesta solo del centro de Alicante y de cuatro barrios potentes, y el resto de la ciudad va a estar desertificado. Vas en Hogueras a algunos barrios y están desolados, sin alma festera. Se te cae el alma a los pies.

¿Se podría haber aprovechado el parón de dos años para equilibrar la Fiesta?

Entiendo que este año había que volver como fuera, sin poner pegas. Pero sí que hay que plantearse reestructurar esa proliferación de macrorracós en el centro porque es una sanferminización de las Hogueras. Si hubiera un referéndum la mayoría votaría que no a esos recintos. Se puede hacer una fiesta razonable sin tantas molestias. Habría que replanteárselo, aparte de que si viviera en el centro no sería foguerer porque estaría angustiado. Desequilibra los barrios porque la juventud se quiere ir al centro en lugar de luchar porque se queden en las comisiones. De un año para otro sí que habría que planificar algunas medidas y límites.

¿Cree que las Hogueras son demasiado largas?

En los últimos años se ha dilatado en el tiempo la fiesta. No entiendo por que el pregón, que hasta hace poco era a mitad de junio casi con los monumentos ya en la calles, se cambió a principios de junio sin ambiente de fiesta en la calle como no sea por copiar a València. Soy partidario de comprimir el estado de fiesta porque la fiesta es una excepcionalidad, aparte de que sería más intenso. Cuanto más comprimes una fiesta en una semana más se disfruta. Tampoco me gusta la elección de la Bellea del Foc en noviembre. Con este cambio de ejercicio veo a las comisiones con bastantes nervios. Se queman las hogueras, empiezan las presentaciones en septiembre...Son cambios poco meditados pero lo que se aprueba, aprobado está.

¿Qué hacer para que la gente se enganche?

Es difícil porque los barrios han mutado demográficamente. Son muy distintos, residenciales que de por si no quieren hogueras o con mucha inmigración, a la que no se ha sabido captar. Hay gente que se va de Alicante en Hogueras pero es cierto que existe un nicho de 30.000 o 40.000 personas que cogen mesas de racó en junio donde se puede “pescar” unas 7.000 dispuestas a pagar pero que el resto del año se desentienden. Tener ese peso social da seguridad económica y en Alicante no se ha querido asumir por tradición o costumbre, lo demás está todo inventado. Esto lo hacen como hemos comentado otras fiestas que nos rodean. Das de alta a esas personas pero no les obligas a nada.

¿Como se afronta esa vuelta de las Hogueras?

Estoy observando mucha ilusión entre la juventud que hay en Hogueras, con ganas de recuperar esos años perdidos, y en la gente de la ciudad que disfruta de la Fiesta pero en los foguerers de edad hay frialdad. No tenemos ilusión, vamos como en piloto automático. Después del parón, sientes un poco que la Fiesta es prescindible. Entre los veteranos, que somos los que estamos más implicados, gente significada en las Hogueras, hay sensación de frialdad. Hay desazón al no haberse atrevido (la ciudad) a hacer hogueras. Es dura esa incertidumbre. Entiendo que quienes hayan tenido un poco de responsabilidad les haya afectado.