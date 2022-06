Ni cuatro años y medio de cárcel que pedía la Fiscalía para el expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, Francisco Javier Méndez, ni los seis que solicitó la acusación particular, ejercida por la entidad a través del abogado Evaristo Llanos. La Audiencia Provincial ha impuesto una pena de once meses de prisión y multa de 2.250 euros a Francisco Javier Méndez por apropiarse de casi 400.000 euros de las cuentas colegiales, según la sentencia dictada por la Sección Segunda. El fallo le declara culpable de un delito continuado de apropiación indebida pero le rebaja la pena pedida por las acusaciones al aplicarle las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que el acusado, defendido por el abogado Rafael Mira Miralles, pagó 50.000 euros al Colegio de Graduados cuando se descubrió el agujero contable.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron desde principios de 2014 hasta el 3 de agosto de 2016. Francisco Javier Méndez presidía entonces el Colegio de Graduados Sociales de Alicante y tenía pleno acceso a las cuentas y tarjetas bancarias de la entidad colegial. "Animado por el deseo de enriquecimiento injusto" y aprovechando la plena confianza que tenía en él la Junta de Gobierno del Colegio, el acusado realizó cargos de gastos personales a las cuentas colegiales, sacó dinero en efectivo para su propio uso y ordenó transferencias de dinero del Colegio a sus propias cuentas, según se recoge en el fallo.

Asimismo, añade la sentencia, usaba el pretexto de prestar apoyo económico al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, donde desempeñaba el cargo de secretario general, para conseguir "proyectos y mejoras para la profesión" y así lo hizo creer a sus empleados y colegiados de Alicante.

De esta forma "se adueñó" de 392.081 euros de las cuentas del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, que quedaron en precaria situación.

El acusado dimitió de sus cargos el 3 de agosto de 2016 y firmó un documento donde reconocía haberse quedado indebidamente 240.900 euros. Se comprometió a devolver el dinero en un plazo máximo de cuatro años y en enero de 2017 realizó dos transferencias de 25.000 euros cada una al Colegio, pero ya no devolvió más dinero.

Las acusaciones cifraban el agujero contable en más de 441.000 euros, pero la sentencia dictada por la Audiencia precisa que no consta que las cantidades de dinero recogidas en la contabilidad del Colegio de Graduados como "proyecto Metis" y "gastos Metis" correspondan a la apropiación de cantidades diferentes a las incluidas en los 392.000 euros.

La sentencia de la Audiencia de Alicante señala que Francisco Javier Méndez Jara realizó en 2015 y 2016 gastos por 93.567 euros con dos tarjetas Visa de la entidad y que no tenían relación alguna con la actividad colegial. Además extrajo con otra tarjeta 54.200 euros en efectivo y en los mismos ejercicios realizó transferencias directas a sus cuentas particulares de 51.904 euros que no devolvió. Por otro lado, consiguió cobrar 44.820 euros en concepto de gastos por desplazamientos sin vinculación con la actividad del Colegio de Graduados Sociales y otros 23.219 euros por facturas de viajes ajenos a la labor de la entidad colegial.

Para el tribunal de la Sección Segunda, en la apropiación indebida enjuiciada concurre la agravante de abuso de relaciones personales o aprovechamiento de credibilidad empresarial o profesional, ya que existía una «absoluta confianza» de los trabajadores del Colegio de Graduados y de los miembros de la Junta de Gobierno en la gestión del acusado.

Por contra, no estima que concurra la agravante de especial gravedad porque no se dejaron de pagar nóminas en ningún momento y no consta que se interrumpiera la actividad colegial, de ahí que la Audiencia indique en el fallo que «no cabe reputar acreditada la especial situación económica desfavorable» del Colegio de Graduados Sociales de Alicante.