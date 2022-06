La digitalización está en el punto de mira. Las empresas y organizaciones, independientemente de su sector o tamaño, se han visto en la necesidad de evolucionar, progresar y mejorar, incorporando nuevas tecnologías como la nube, las herramientas de colaboración o la inteligencia artificial. Sin embargo, la Transformación Digital cuenta con un elemento clave que, de no ser debidamente atendido, estas herramientas no servirán para nada: las personas.

Los trabajadores son lo que deben familiarizarse con dichas soluciones, pues son quienes las utilizarán en su día a día y les sacarán el máximo partido. No obstante, si los empleados no se forman y no aprenden a utilizarlas debidamente, toda la inversión habrá sido en vano… Es duro, pero que no digan que no hemos advertido.

Muchas profesiones están experimentando una gran transformación, un cambio propiciado por la tecnología, que obliga a profesionales y empresas a estar actualizados. Es simple: ¿Evolucionar o morir? Por desgracia, están desapareciendo puestos que hace 20 años eran indispensables y las máquinas nos permiten cada vez más y más automatizar procesos, pasando el empleado de ejecutarlos a supervisarlos.

Hoy, más que nunca, el mundo necesita perfiles digitales: personas que sepan manejarse con la tecnología, que cuenten con conocimientos básicos para poder poner en marcha y con éxito los proyectos que se proponen. Un empleado digital es un profesional de cualquier rama o sector que cuenta con competencias digitales: trabaja en la nube, utiliza metodologías ágiles y se conecta desde cualquier lugar y dispositivo.

El empleado digital, en definitiva, ha descubierto en la tecnología su gran aliado para las tareas y procesos del día a día.

¿Hacia dónde va el mercado laboral?

Actualmente, en España hay más de 70.000 puestos sin cubrir en el sector tecnológico y se prevé que en los próximos 3 años la industria necesitará más de 90.000 expertos en IA y Data -tal y como afirma Digitales, la Asociación Española para la Digitalización y Asociación Española de Inteligencia Artificial IndesIA-.

Si a esto le sumamos que la tasa de desempleo en España es del 13,3% y que cada año se matriculan en la Universidad más de un millón y medio de estudiantes -de los cuales, un 50% aproximadamente finalizan sus estudios-, podemos cerciorar que la cifra de personas que buscan arrancar su carrera o reorientarla es muy elevada.

Llegados a este punto, está más que claro que el reskilling y la tecnología son la clave. Para aquellas personas desempleadas procedentes de profesiones en las que no hay oferta, para aquellos estudiantes que acaban de terminar la carrera y no ven como acceder al mercado laboral o simplemente para aquellos “echados para adelante” que buscan crecer profesionalmente y que saben que la tecnología no solo es el futuro, sino el presente. Y que formarse, certificarse, recibir mentoring y tener la oportunidad de acceder a ofertas de empleo, supone un gran avance.

¿De qué tecnologías estamos hablando?

En el “top 10” de tendencias tecnológicas del 2022 se encuentran tendencias como el Metaverso, la Inteligencia Artificial, el análisis de datos o la ciberseguridad. Estas disciplinas son de vital importancia para empresas de todo el mundo, que las desarrollan como fuente de ingresos y de mejora continua.

Aunque todavía se encuentra en construcción, todo el mundo habla del Metaverso y ya se está empezando a convertir en el espacio virtual más popular para ganar dinero: videojuegos, venta de arte digital, criptomonedas… ¿Te suena? El Metaverso es un mundo virtual al que nos conectamos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él y, por supuesto, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios dentro. Se prevé que en unos años, prácticamente todos los sectores profesionales acabarán apostando por esta fórmula.

Por otro lado, a principios de año, importantes empresas del sector tecnológico apostaban por que 2022 sería el año de la Inteligencia Artificial (IA). Su papel fundamental en el aumento de la productividad y el crecimiento de las organizaciones son dos de los factores determinantes. Y es que, según un estudio de la compañía Accenture, se estima que para 2035 aquellas empresas que incorporen la IA a su modelo de negocio incrementarán sus beneficios en torno al 38%.

Por último, actualmente destacan el análisis de datos y la ciberseguridad como principales tendencias tecnológicas, puesto que, sin ellas, muchas empresas no serían capaces de sobrevivir.

El informe anual EPYCE: Posiciones y competencias más demandadas, resalta cada año que los profesionales de Big Data y Data Science serán los más demandados en España en los próximos años. Y es que saber interpretar, reunir, seleccionar y examinar datos son factores muy valorados por las empresas. El analista de datos es la persona encargada de recopilar, filtrar e interpretar bases de datos para ayudar a que las empresas tomen decisiones. En definitiva, se trata de un perfil profesional que juega un papel fundamental en el diseño de estrategias de cualquier empresa.

Cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a evitar ataques informáticos, hackeos o cualquier tipo de robo de datos confidenciales. Un perfil profesional especializado en este campo se ha vuelto más necesario que nunca en el mundo empresarial, y más en estos últimos tiempos que las empresas han tenido que adaptarse de manera vertiginosa a la digitalización del empleo y el teletrabajo.

Por ello, hay una alta demanda de perfiles tecnológicos que cubran puestos de analista de datos, técnicos de calidad del dato, técnicos de vulnerabilidades o analistas de ataques.

Ya sabemos cuáles son las tendencias y los puestos laborales más demandados del sector tecnológico. Ahora, ¿cómo puedo pasar a la acción y formarme en estas especialidades para “reconvertirme” en un profesional digital certificado?

Certifícate y demuestra tus conocimientos

Como hemos visto, las empresas necesitan cubrir puestos técnicos relacionados con los datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la nube. Aquellos profesionales técnicos que no solo cuenten con los conocimientos y las habilidades, sino que además puedan probarlos a golpe de certificación, son los más demandados y valorados.

Además, contar con una certificación es clave en los procesos de selección, pues el equipo de RRHH no tiene por qué conocer una tecnología o contar con la destreza para medir el nivel de conocimiento técnico del candidato. Esto permite a los seleccionadores tener la certeza de que se cuenta con el nivel mínimo requerido.

El crecimiento profesional no es cuestión de suerte, sino del esfuerzo y la dedicación continua. Si, además, a esto le sumas una certificación técnica, tu carrera y tu currículum se afianzan.

¿Cómo acceder a estas profesiones tecnológicas sin conocimientos previos?

Para poder arrancar en una nueva profesión, lo primero es formarse y adquirir los conocimientos, las habilidades y las certificaciones correspondientes para poder desempeñarla. Lo segundo sería contar con un mentoring profesional que nos acompañe y nos dé apoyo en los primeros pasos y, lo tercero, contar con acceso directo a bolsas de prácticas y empleo que permitan arrancar y conseguir esa primera oportunidad laboral.

Pero ¿cómo conseguimos esto? Actualmente existen una gran variedad de cursos que ofrecen una experiencia completa, desde formación y certificación hasta prácticas y mentoring. En Verne Academy han puesto en marcha su bootcamp “New Digital Workers”, un campus de formación inmersivo de tan solo 14 semanas que te proporciona una experiencia 360. El objetivo principal del bootcamp es potenciar la transformación digital de las personas y ayudar a cubrir la brecha digital existente entre la oferta y la demanda del mercado tecnológico.

Este curso ofrece dos rutas formativas sin la necesidad de contar con conocimientos previos: especialización en datos y especialización en ciberseguridad. Todo ello con clases en directo, tutorías personalizadas, trabajos prácticos, mentoring continuado y prácticas de empresa.

Este programa permitirá a los profesionales actualizar sus conocimientos y adaptarse a la transformación digital actual que viene dada por los avances de la tecnología, para que puedan asumir nuevos roles como atención al cliente Service Desk, técnicos de calidad de datos, narradores de datos, y desarrolladores no-code, entre otros.

“New Digital Workers”: El curso en el que no pagarás hasta que consigas empleo

Para facilitar la inscripción al bootcamp “New Digital Workers”, Verne Academy ofrece becas para que los estudiantes únicamente tengan que cubrir una matrícula de 250€ -como reserva de plaza- y la cantidad restante la abonarán cuando encuentren empleo como profesionales técnicos.

Si quieres saber más información, conocer la disponibilidad de becas y financiación o cuáles son las fechas y ubicaciones, accede a esta página web.

¡Conviértete en el empleado digital del futuro en menos de 100 días!

