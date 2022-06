Mientras los vecinos de Urbanova trabajaban con la Concejalía de Mercado en la instalación de un mercadillo veraniego en una parcela actualmente sin uso oficial, el Patronato de Turismo daba por buena la propuesta realizada desde Patrimonio para que ese terreno pudiera acoger el aparcamiento de caravanas que hasta finales de 2021 estuvo ubicado en Playa de San Juan, cuando el gobierno municipal decidió no renovar la concesión para destinar ese espacio, en la zona del PAU 5, al Circo del Sol.

En la Junta del Patronato de Turismo celebrada este lunes, la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, se ha comprometido a mantener una reunión con los vecinos para "intentar buscar alternativas", a la vez que ha admitido que en el patronato se desconocían las negociaciones de los residentes con la Concejalía de Mercados para la instalación de un mercadillo estival, tal y como explicaban en un reciente escrito registrado en el Ayuntamiento.

En ese texto, los vecinos de Urbanova dejaban claro que no quieren que un solar del barrio, ubicado junto al Centro Social Comunitario, se convierta en el área para autocaravanas que estaba ubicada en Playa de San Juan hasta que el bipartito la desmanteló a finales de 2021 para destinar el terreno a acoger las instalaciones del Circo del Sol este verano. Así lo hicieron saber a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento, en el que además explicaban que llevan tiempo trabajando con la Concejalía de Comercio y Mercados, liderada por Lidia López, para que el citado solar, situado a la salida del barrio en dirección a El Altet, acoja un mercadillo ambulante durante los meses de verano, cuando además se convierte en un alivio para el aparcamiento ante el aluvión de visitantes.

En el escrito registrado por los vecinos se señalaba que "la decisión ha sido tomada unilateralmente por las concejalías correspondientes sin consultar, informar previamente ni tener en consideración la opinión de la asociación de vecinos de Urbanova". Tampoco, según añaden, ha sido "llevada a la Junta de Distrito, ni informativa ni consultivamente".

Los terrenos, según relataban, "disponen de un uso educativo y religioso, entendiendo que cualquier cambio de uso de dichos terrenos, aunque sea temporal, tendrá que ser informado y consensuado por la asociación de vecinos". Recuerdan, además, que "dichos terrenos, estando a la espera del proyecto correspondiente, tienen la finalidad de cubrir las necesidades del barrio y sus vecinos".

La citada parcela, explicaban los vecinos en su escrito, "habían sido asignados para el aparcamiento puntual de los días de mercadillo estival del barrio que lleva estudiando y poniendo en marcha la Concejalía de Mercados a través de su concejala, técnicos y asociación de comerciantes ambulantes desde hace más de seis meses".

Por otro lado, agregaban que "la actividad de parking de autocaravanas estaría ubicada a menos de 26 metros de las viviendas existentes". Esta situación, defienden, "generaría perjuicios incalculables a dichos vecinos".

Además, "esa zona de aparcamiento es el único lugar donde dejar el vehículo cuando los fines de semana, alicantinos y foráneos visitan el barrio y su playa". Así, según los vecinos, "en el caso de ser ocupado de forma permanente generaría un caos (aún mayor del actual) y problemas exponenciales de aparcamiento durante julio y agosto".

Por todo ellos, los vecinos solicitaban en ese escrito que sea "revocada la decisión de llevar a cabo dicha instalación (aparcamiento) en Urbanova". Los residentes se "ofrecen" a mantener un "diálogo" sobre la posible solución futura al aparcamiento de caravanas "alegal" existente en la entrada al barrio, donde decenas de caravanas suelen aparcar, pese a la prohibición de acampar.

Los servicios en la playa de perros, en el aire.

Este no es el único asunto abierto en el entorno de Urbanova. El Patronato de Turismo sigue sin lanzar el contrato para los servicios en la playa canina de Aguamarga, que acumula tres años sin servicios por problemas en las adjudicaciones, al no resultar atractiva para las empresas. Durante la Junta del Patronato se ha señalado que el proyecto está en Intervención, donde han reclamado más informes. Si todo va bien en el proceso de licitación, el servicio podría estar en marcha, según Turismo, para mediados de julio, ya en plena temporada alta.

El pasado verano se consumó un nuevo fracaso municipal, y eran tres consecutivos, en el intento de dotar de servicios a la playa canina de Agua Amarga, que se proyectó en 2016 como un atractivo turístico más para la ciudad. El Patronato de Turismo, que dirige Mari Carmen Sánchez (Cs), no recibió en ninguna oferta ante la licitación del servicio para la explotación de un «food truck» con terraza y el alquiler de sombrillas y tumbonas durante dos años (2021 y 2022). En 2020 también se quedó desierta la licitación después de tres intentos, mientras que en 2019 se intentó una vez con «food truck» y dos previas con chiringuito. Sin éxito.

El pasado verano, la última licitación se anunció el 6 de mayo. Este año, a mediados de junio, aún no se ha lanzado el contrato. Las posibles empresas interesadas, que finalmente no fue ninguna, tenían de plazo hasta 18 de mayo de 2021 para presentar sus ofertas. El Patronato municipal tuvo que dar por cerrado el procedimiento al no recibir ninguna propuesta.

Reacciones

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "llega el verano y la falta de coordinación y planificación del bipartito de Barcala también llega al turismo". "No sabemos si a mitad de julio estará disponible la playa de mascotas con todos los servicios operativos y vamos a pasar los meses de verano sin tener un espacio dedicado al turismo de caravanas, que seguirán instalándose en la ciudad sin un espacio reservado para ello", ha apuntado tras la junta, añadiendo que "tanto el turismo de mascotas como el de caravanas son complementos de nuestra oferta turística que el Bipartito desdeña y donde la Vicealcaldesa vuelve a mostrar su clarísima incapacidad de gestión".