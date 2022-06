Las defensas de Fenoll y Gregory niegan los sobornos a Ripoll en la tramitación del Plan Zonal

Los abogados de los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory negaron la existencia de sobornos al expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, durante la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Ambos letrados abrieron este martes en la Audiencia Provincial el turno de conclusiones finales de las defensas en esta pieza del llamado caso Brugal. Con cerca de dos horas de informe cada uno, ambos se centraron tanto en cargar contra la instrucción judicial de la macrocausa denunciando la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, así como en reiterar que no existe prueba alguna de los delitos que atribuye a sus representados la Fiscalía Anticorrupción.

Según el Ministerio Público, Ripoll habría tratado de recibir dos pisos o un millón de euros en metálico por favorecer los intereses de los acusados en el Plan Zonal. Asimismo, el hecho de que Ángel Fenoll adquiriera la televisión local Canal 37 formaría parte de las dádivas recibidas por Ripoll del empresario oriolano, ante el interés del expresidente de la Diputación en mantener abierta la cadena que atravesaba un estado ruinoso. La defensa de Fenoll, el letrado Mariano Bo, aseguró que el industrial de la Vega Baja no tiene nada que ver ni con los pisos, ni ha dado un millón de euros a nadie. En este sentido, subrayó que durante los días en que salió a concurso el Plan Zonal, Fenoll ya había sido detenido y estado en prisión "por lo que estaba totalmente estigmatizado. Era imposible que ganara y Enrique Ortiz tenía la mejor oferta y por eso acabó ganando él".

El letrado descartó la existencia de delito alguno en el hecho de que Ortiz negociara con Fenoll para comprar el suelo que el segundo tenía en Torremendo. "Nadie presionó a Enrique Ortiz para que comprara el suelo a Fenoll y, de hecho, éste no compró porque no le interesaron las condiciones", dijo y subrayó que a Ripoll lo único que podía interesarle era que se aclararan las dudas sobre la ubicación del vertedero. Del mismo modo, el letrado rechazó que la compra de Canal 37 fuera una dádiva al expresidente de la Diputación. "Fenoll entra para hacer negocio y cuando se da cuenta de que no lo hay, vende", aseguró. La defensa de Fenoll insistió en que no se ha probado nada, "ni se adjudica nada, ni se vende nada. Esta causa nunca debería haber salido del ámbito administrativo".

Parecidos argumentos expresó la defensa del empresario Rafael Gregory, Celestino Maneiro. La acusación atribuye a Gregory el papel de ser el mediador clave en la negociación entre Fenoll, Ortiz y Ripoll. "Los técnicos del Plan Zonal han declarado que nadie recibió presiones, ni se detectaron ilegalidades. La única ilegalidad la cometió el Ayuntamiento de Albatera al modificar el Plan General para excluir el vertedero de su suelo municipal".

Aunque las defensas piden la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basa el caso, el letrado incidió en que algunas de las conclusiones que saca la Fiscalía del contenido de algunas escuchas "son meras conjeturas, no pruebas" y "un ejercicio de imaginación". El abogado desligó a Rafael Gregory de la promotora del edificio donde se encontrarían los pisos que iba a recibir Ripoll, subrayando que no tenía nada que ver con dicha mercantil. "El hecho de que su padre hubiera sido consejero, no quiere decir que tuviera disponibilidad de esas viviendas", ha dicho, indicando que si el. "No ha quedado acreditado ni entregas de dinero, ni ofrecimientos. Son todo meras elucubraciones", dijo. A lo largo de su informe ha señalado que Gregory "no conocía a nadie del Consorcio de Residuos, solo a Ripoll y Ripoll no tiene superpoderes, porque al final lo único que tiene es un voto dentro del consorcio". El letrado no negó la existencia de una relación de amistad entre Gregory y Ripoll y que solían ir junto de vacaciones, pero "nada de eso es delictivo".

La primera parte de los informes se centró en pedir la nulidad de la causa. La defensa de Fenoll subrayó que toda la investigación partió de una prueba nula, que son las grabaciones aportadas por el propio Fenoll al principio de la causa y que éste admitió que estaban manipuladas. Del mismo modo, los dos letrados coincidieron en señalar que las escuchas telefónicas en las que se basaba la causa habían sido nulas porque se trató de una investigación generalizada y prospectiva de la actividad empresarial de Fenoll con vulneraciones "clamorosas" de los derechos fundamentales de los acusados. "El hallazgo de las presuntas irregularidades en el Plan Zonal no es casual, porque si se busca todo, nada es casual", dijo Bo. Del mismo modo, denunciaron la "desproporcionada" medida de tener a algunos de los investigados el teléfono intervenido y con la causa bajo secreto durante tres años; a lo que se une la falta de una firma digital que acredite el correcto volcado de las conversaciones intervenidas del sistema Sitel de los ordenadores de la Policía.